คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 23 - 29 มีนาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
ค่อนข้างที่จะเป็นต่อคนอื่นๆอยู่หลายเรื่อง หยิบจับทำอะไรก็สำเร็จ สามารถที่จะทำเรื่องยากให้ดูง่ายขึ้นมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ จัดการงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝีไม้ฝีมือโดดเด่นเป็นที่จับตา หัวไวเรียนรู้และเข้าใจอะไรๆได้เร็ว การทำงานเป็นหมู่คณะค่อนข้างราบรื่น การเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องด้วยตัวบุคคลหรือใดๆก็ตามจะพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิม เป็นจังหวะที่จะต่อยอดไอเดียหรือมิสิทธิ์ที่จะได้งานที่หมายมั่นปั้นมือไว้ด้วยการสนับสนุนส่งเสริมของผู้ใหญ่ จะได้เทคนิคบางอย่างเพิ่มจากผู้มีประสบการณ์ที่คุณสามารถนำมาประยุกต์ให้เป็นในแบบฉบับของตนได้เป็นอย่างดี ควรจัดระเบียบในเรื่องของข้อมูลเอกสารใหม่อย่าให้ใครมาตำหนิได้ ความใจกว้างที่ยอมรับฟังมุมมองความคิดของผู้อื่นนอกจากจะได้ใจคนและยังทำให้ทัศนะบางอย่างในทางลบของคุณเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง
ด้านการเงิน รายรับไม่เข้าเป้า สิ่งที่หวังยังไม่ได้มาง่ายๆ ค่อนข้างที่จะมือเติบไปนิด จะโลภมิได้เป็นอันขาดไม่ว่าจะกับเรื่องอะไรก็ตาม ระวังของหายหรือถูกชักดาบเรื่องหนี้สิน โดนตุกติกผลประโยชน์
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่มีเวลาที่จะพิจารณาใครทั้งๆที่มีผู้หวังดีพามาแนะนำให้รู้จักเยอะ ส่วนคนมีคู่ ระหองระแหงกันตลอด
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
การงานคึกคักดี ได้ใช้ความรู้ความสามารถและทักษะหลายด้านให้ผู้อื่นได้เห็นเป็นประจักษ์ ฝีมือมีพัฒนาการที่ไต่ระดับจนเป็นที่ยอมรับมากขึ้น มีโอกาสได้ใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเพื่อให้การดำเนินงานได้เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องหรือช่วยกู้หน้าให้กับผู้ใหญ่ การเข้าสังคมแม้ว่าจะมิได้เป็นไปโดยสมัครใจแต่ก็จะได้อะไรมากกว่าที่คิด แต่ก็ต้องไม่กดดันตนเองมากเกินไปและมิควรรับคำท้าใครในตอนนี้ การทำอะไรโดยปราศาจากการวางแผนล่วงหน้าคงมิใช่เรื่องที่ดีนัก มิวายที่จะมีเรื่องที่ทำให้ต้องคิดมากหรือรู้สึกห่วงหน้าพะวงหลัง ในบางเรื่องอาจจะปล่อยให้สถานการณ์พาไปได้บ้าง ระวังจะติดกับดักความคิดของตนเองเข้าล่ะ ความกล้าได้กล้าเสียเป็นจุดอ่อนที่สำคัญอันดับต้นๆของคุณพึงระวังให้มากด้วย อย่าได้งัดข้อกับผู้ใดโดยไม่จำเป็นและมิควรแหกกฎหรือทำอะไรที่ล้ำเส้นเป็นอันขาด
ด้านการเงิน คล่องตัวพอสมควร มีโชคลาภเล็กๆ สถานการณ์บังคับให้ต้องรู้จักใช้รู้จักจ่ายมากขึ้น แต่ระวังจะหมดเปลืองไปกับความสงสารเห็นใจ จำเป็นต้องซื้อของบำรุงสุขภาพหรือเสียเงินเพื่อปรับลุกซ์ตนเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่เปิดใจรับใครเข้ามาถึงแม้ว่าจะมีแวะเวียนมาขายขนมจีบกันมิได้ขาดก็ตาม ส่วนคนมีคู่ คุยกันดีๆได้ไม่นาน สะกิดแผลเก่าเมื่อไหร่เป็นได้เรื่อง
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ต้องทำเป็นน้ำท่วมปากไว้ดีที่สุดไม่ว่าจะรับรู้เรื่องราวอะไรมา จะเจอคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมและชั้นเชิงเอาเปรียบ พันธะสัญญาที่กินเวลาระยะยาวหรือสิ่งที่รับปากใครเอาไว้นั้นทำให้คุณต้องเสียโอกาสบางอย่างไปหรือจะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนเพื่อที่จะได้มา การสื่อสารที่ไม่เข้าใจทำให้ไม่ได้ในสิ่งที่ต้องการ การเรียกใช้ข้อมูลบางอย่างมีความขัดข้อง แต่ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ยังคงมีมาเป็นระยะ สำหรับบางท่านอาจมีความอึดอัดใจกับบรรยากาศการทำงานอยู่บ้างแต่ก็ต้องทำใจด้วยสภาวะการแข่งขันที่สูงดังนั้นก็อย่าได้วู่วามเป็นอันขาด การที่มีความคิดความอ่านที่ล้ำหน้ากว่าผู้อื่นทำให้ต้องเหนื่อยกับที่จะอธิบายขยายความหรือการที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมๆเป็นการเพิ่มความท้าทายให้ตนเอง การติดต่อประสานงานไม่ราบรื่น ถูกเลื่อนนัดแบบกะทันหัน
ด้านการเงิน มีให้ใช้ไม่ขาดมือแต่เป็นในลักษณะของรับซ้ายจ่ายขวาซะมากกว่า แต่ยังดีที่ยังไม่ต้องควักเนื้อ มีลาภปากหรือได้ของฝากจากต่างถิ่นต่างแดน มีเหตุให้ต้องเสียตังค์เกี่ยวกับเรื่องของรถราบ้านช่อง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักง่ายหน่ายเร็ว ยังไม่เจอใครที่อยากจะสร้างครอบครัวด้วย ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยมีเวลาให้กัน งานยุ่ง แต่ถ้าเข้าใจกันดีก็แล้วไป
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
เน้นหนักไปที่เรื่องของการสื่อสารเป็นสำคัญ ควรต้องมีความชัดเจนและแม่นยำในข้อมูลและต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง หากเกิดความฉุกละหุกก็ต้องกล้าตัดสินใจและรับผิดชอบในผลที่จะตามมาด้วย ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยเกื้อกูลกันมายังคงให้การสนับสนุนอยู่เป็นระยะ จะมีงานเข้ามาให้ทำตรึมจึงต้องจัดสรรเวลาและเคลียร์คิวให้ดี ด้วยบุคลิกและคุณลักษณะบางอย่างที่มีติดตัวทำให้มีคนพร้อมที่จะเชื่อฟังและทำตามอย่างที่คุณบอกหรือแนะนำอยู่แล้วทำให้ในจุดๆนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นต่อ เป็นช่วงที่ต้องการความคล่องตัวมากเป็นพิเศษ เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆควรต้องให้เป็นกิจลักษณะไว้อย่าให้ต้องมีปัญหาต่อกันในภายหลังจะดีกว่า ระวังการทำอะไรที่ต้องใช้ชื่อเสียงเป็นเดิมพันด้วยล่ะ มีเหตุให้ต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยหรือออกรับหน้าแทนคนอื่น ชีพจรลงเท้า
ด้านการเงิน รับมาจ่ายไป เกลี้ยงกระเป๋าโดยไม่รู้ตัว ระวังความหน้าใหญ่ของตัวเองไว้ด้วย อย่าปล่อยให้ต้องเสียไปกับเรื่องที่ไม่ควรเสีย ซื้อของแพงเพียงเพื่อจะรักษาหน้าตาทางสังคมจึงทำให้ต้องถูกค้ากำไรเกินควร
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ทำได้เพียงแค่แอบปลื้มใครบางคนอยู่ห่างๆ ส่วนคนมีคู่ ยังไม่ค่อยจะชื่นมื่นกันนัก เรื่องที่เคลียร์ไม่ได้ก็ต้องพยายามปล่อยวาง
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
เครื่องกำลังร้อนไฟกำลังแรง แต่ถึงกระนั้นก็ใช่ว่าจะบรรลุความสำเร็จได้โดยง่ายเนื่องจากจังหวะเวลาและองค์ประกอบอื่นที่ไม่เหมาะเจาะพอดิบพอดีกัน เป็นช่วงที่อาจจะต้องได้อย่างเสียอย่าง จำต้องใจเย็นมากกว่าที่เคย เข้าใจความเป็นไปของสถานการณ์ให้ลึกซึ้ง มีแนวโน้มว่าสิ่งที่หลุดมือไปจะคืนกลับมาหลังจากที่คุณได้พิสูจน์ความสามารถตนเองเรียบร้อยแล้ว ควรใช้ข้อได้เปรียบที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์ ปรับเปลี่ยนทัศนคติและมุมมองกับบางเรื่องซะใหม่จะได้ทำงานได้อย่างมีความสุขและสนุกยิ่งขึ้น ผู้ใหญ่จะขอแรงให้ช่วยในภารกิจบางอย่าง แต่คงต้องเผื่อใจสำหรับบางสิ่งที่คาดหวังไว้ด้วย เรื่องพลิกล็อคเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งการกระทำและคำพูดควรเป็นไปอย่างมีศิลปะ อีโก้จัดเกินไปใช่ว่าจะดี จะมีโอกาสได้โชว์ศักยภาพในการจัดการกับปัญหาหรือแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าบางอย่าง
ด้านการเงิน รับทรัพย์ มีเงินเข้าเป็นกอบเป็นกำ มีเงินโปะหนี้ แต่ไปไหนมาไหนมิควรพกทรัพย์สินไปเยอะระวังจะถูกขโมย เจอสินค้าปลอมมาหลอกขายหรือบางทีก็จะเสียท่าคนกันเอง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักสดใส เจอคนที่รสนิยมเข้ากันได้ดี ส่วนคนมีคู่ มีเซอร์ไพร้ซ์เล็กๆ โรแมนติกซะ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
ต้องทำบางสิ่งบางอย่างที่ฝืนความรู้สึก ระวังความคิดที่เข้าข้างตนเองจนมากเกินไป ทัศนคติในเชิงลบส่งผลให้การตัดสินใจผิดพลาด อย่าพึ่งพาอุปกรณ์ไฮเทคให้มากนักเพราะหากเครื่องเกิดรวนขึ้นมาก็จะยุ่งกันใหญ่ ควรที่จะต้องรู้จริงในสิ่งที่ต้องทำ บางทีอาจจะต้องร่วมงานกับคนที่เคยมีปัญหาต่อกันถือว่าเป็นอีกบททดสอบหนึ่งที่คุณจำเป็นต้องผ่านไปให้ได้และมิควรที่จะด่วนสรุปเร็วไปหรือใช้บรรทัดฐานตนเที่ยวไปตัดสินคนอื่น วาจาบางคำทำให้มิตรภาพต้องสั่นคลอน มีหลายเรื่องที่ไม่เป็นไปตามคาดเนื่องจากปัจจัยบางประการที่มิอาจควบคุมได้ ต้องพลิกแพลงไปตามความจำเป็น แต่ละสถานการณ์ก็มีทางออกที่ต่างกันไป ต้องครองสติให้มั่นไว้เพื่อรับมือกับทุกๆเรื่องที่ต้องเจอ อย่าหวังที่จะยืมจมูกคนอื่นหายใจ หากพบความผิดปกติใดๆก็มิควรที่จะชะล่าใจ
ด้านการเงิน มีสเถียรภาพ หยิบจับอะไรให้เป็นเงินเป็นทอง ทำมาค้าขึ้น มีโชคลาภ แต่การทำสัญญาต้องระวัง มิสิทธิ์ที่จะถูกเบียดเบียน จะสงเคราะห์ใครควรที่จะต้องมีลิมิตด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอเพียงคนที่เข้าตาแต่ยังไม่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ อยู่ใกล้กันทีไรเป็นต้องมีเรื่อง อยู่ห่างๆกันบ้างแหละดี
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ภายนอกดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรที่น่าห่วงแต่ในความเป็นจริงแล้วดูท่าว่าคงไม่ดีเท่าไหร่ มีเรื่องชวนให้ต้องกังวลอยู่มิใช่น้อยแต่ก็นับว่าโชคยังเข้าข้างที่ได้ที่ปรึกษาดีรวมทั้งผู้หนุนหลังก็ค่อนข้างที่จะมีพาวเวอร์พอสมควร หากแต่ยังมิอาจวางใจในสถาการณ์ได้ทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ เป็นช่วงที่ต้องทำในสิ่งที่มิได้ต้องการหรือต้องจำใจเข้าสังคมด้วยเหตุจำเป็นบางประการ มิตรภาพจะแฝงมาด้วยเรื่องของผลประโยชน์ สิ่งสำคัญคืออย่าทำอะไรให้ต้องยุ่งยากมากกว่าที่เป็นอยู่ก็พอ ถ้าพบเจออะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือผิดไปจากที่ตกลงกันไว้ก็อย่าปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ตามหาความกระจ่าง การที่ได้ทำอะไรที่ต่างออกไปหรือไม่ซ้ำรูปแบบเดิมบ้างก็น่าจะเป็นผลดีกับตัวคุณเองไม่มากก็น้อย เป็นช่วงที่จะถูกหันเหความสนใจจากสิ่งที่ทำอยู่ได้ง่ายๆซึ่งก็มีสาเหตุก็มาจากสภาพแวดล้อมนั่นเอง
ด้านการเงิน เงินก้อนที่รับมากควรต้องบริหารจัดการให้ดี อย่าปล่อยให้ละลายไปเร็วนัก นึกถึงความคุ้มค่าและความจำเป็นของสิ่งที่จะซื้อด้วย ระวังโดนความโลภครอบงำโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนและการเสี่ยงโชค
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รู้สึกว่าจะกระชุ่มกระชวยขึ้นมาเบาๆเมื่อได้เจอคนที่ตรงสเปกนี่ขนาดว่ายังไม่เปิดใจเต็มที่นะ ส่วนคนมีคู่ มีเหตุให้ต้องปะทะวาจากันจนได้แม้ว่าพยายามที่จะหลีกเลี่ยงแล้วก็ตาม
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
ด้วยหน้าที่การงานทำให้ได้พบเจอกับผู้คนมากมายหลายแบบและรวมถึงการที่ต้องทำงานกับบุคคลที่ต่างเจนเนอเรชั่นกันก็เป็นอะไรที่ท้าทายและสนุกไปอีกแบบ เป็นช่วงเวลาที่จะได้แชร์ประสบการณ์ต่างๆซึ่งกันและกัน มีโอกาสได้ค้นพบมุมมองใหม่บางอย่าง แต่ต้องระวังการทำอะไรที่เกินกว่าบทบาทหน้าที่ด้วยล่ะ สำหรับบางเรื่องหรือปัญหาบางอย่างจำเป็นที่จะต้องมองให้ลึกลงไปกว่านั้นอีก ด้วยความเนี้ยบของคุณอาจจะเผลอไปกดดันคนอื่นเข้าโดยไม่รู้ตัว จะได้รับข้อเสนอที่น่าสนใจจนคุณไม่อาจมองข้ามไปได้ แต่คงต้องปรึกษาผู้ใหญ่อีกทีก่อนที่จะตอบรับหรือปฏิเสธ จะมีกรณีศึกษาใหม่ๆเข้ามาให้ได้ขบคิดพิจารณาหาทางออกไม่ว่าจะเกี่ยวกับตนเองโดยตรงหรือเป็นเรื่องของผู้อื่นก็ตาม มีพาวเวอร์ในการเจรจา จะมีอะไรให้ได้ซ้อมมืออยู่เรื่อยๆ
ด้านการเงิน สภาพคล่องยังดีอยู่ รายได้ส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง แต่รายจ่ายจิปาถะก็เยอะพอดู ระวังหลงกลโฆษณาชวนเชื่อทำให้ต้องเสียเงินไปฟรีๆ ส่วนหนี้สินที่หมั่นติดตามทวงถามก็จะได้กลับคืนมา
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะได้พบคนที่ถูกใจจากการเดินทางหรือการแนะนำของผู้ใหญ่ ปิ๊งตั้งแต่แรกเห็นเลยก็ว่าได้ ส่วนคนมีคู่ ต่างคนก็ต่างมีหน้าที่ที่ต้องทำ แต่ก็ยังติดตามถามทุกข์สุขกันตลอด
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
มีเรื่องให้ต้องหัวหมุนได้ตลอด ประสบปัญหาได้ไม่จบไม่สิ้น ข้อตกลงหรือบทสรุปที่ได้ไม่เป็นไปตามความประสงค์ แต่ละสิ่งที่ต้องทำล้วนเป็นเหมือนไฟลท์บังคับแทบทั้งสิ้นต้องกลายเป็นผู้เสียสละไปโดยปริยายทั้งนี้ก็เพราะเห็นแก่ส่วนรวมเป็นสำคัญซึ่งก็ควรที่จะต้องเซฟตัวเองด้วย มิควรทำการแบบเหมือนไม่มีอะไรจะเสีย นอกจากจะต้องประเมินสถานการณ์แล้วก็ควรที่จะต้องประมาณกำลังตนด้วย อย่าได้คิดที่จะโชว์เหนือจนกลายเป็นความประมาทไปซะล่ะ ความกระตือรือร้นที่ไม่ค่อยจะพอดีเป็นเหตุให้ถูกมองติดลบได้ง่ายๆ การเจรจาต่อรองค่อนข้างที่จะเป็นฝ่ายเสียเปรียบจึงควรยกหน้าที่ให้กับมืออาชีพโดยตรงจะดีกว่า ใส่ใจกับทุกๆเรื่องที่ทำให้มากขึ้นเป็นทวีคูณ เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หลีกเลี่ยงการโต้แย้งที่ไม่สร้างสรรค์ ระวังปัญหาสุขภาพ
ด้านการเงิน คล่องตัวดี มีรายได้เสริม พบช่องทางหาเงินเพิ่มจากการแนะนำของเพื่อนฝูงหรือผู้ใหญ่ แต่ก็ต้องคุมรายจ่ายให้ดี ใช้เพลินนักไม่ได้ เรื่องโชคลาภก็ได้แค่ลุ้น ควรเช็กคุณภาพของก่อนที่จะจ่าย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังหาพื้นที่สำหรับปลูกต้นรักไม่เจอ ส่วนคนมีคู่ ดูเหมือนว่าจะห่างเหินกันไปสักหน่อยอาจจะเป็นเพราะภาระหน้าที่ มิใช่ว่าหมดโปรแล้วหรอกนะ อย่าคิดมาก
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
ไม่สามารถที่จะรวบตึงไว้ซะทุกสิ่งอย่างได้ ยังไม่มีอำนาจมากพอที่จะจัดการแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาด จะเจอคำพูดที่ไม่เข้าหูทำให้ออกอาการหงุดหงิดอยู่พอสมควร ต้องผจญกับปัญหาร้อยแปดพันเก้า มีเรื่องให้ได้แก้ไขที่หน้างานตลอด บางทียิ่งรีบก็เหมือนว่าจะยิ่งช้า การปรับเปลี่ยนอะไรโดยพลการจะก่อให้เกิดความขัดแย้งและเป็นสาเหตุให้กินใจกันไปอีกนานทางที่ดีควรปรึกษาหารือหรือพูดคุยกันให้เข้าใจก่อนอย่าคิดว่าเป็นเสียเวลาเลย แนวคิดที่สุดโต่งของคุณเป็นอะไรที่ผู้อื่นเข้าถึงได้ยากแต่หากต้องการแนวร่วมก็ต้องพยายามอธิบายหน่อย ที่สำคัญก็คืออย่าบังคับใจใครให้ต้องทำตามใจคุณ มีเววว่าจะต้องได้เปลี่ยนแผนแบบกะทันหัน บางท่านอาจจะถูกเช็คบิลย้อนหลังดังนั้นไม่ว่าจะด้วยเรื่องอันใดควรที่จะต้องตระหนักในเรื่องของความโปร่งใสและความถูกต้องสามารถตรวจสอบได้ด้วย
ด้านการเงิน ส่วนมากเป็นเงินหมุนซะมากกว่า มีเข้ามาแต่ก็จะอยู่ในมือได้ไม่นานมีอันต้องจรลีไป ระวังทรัพย์สินสูญหายหรือข้าวของชำรุด บริวารไม่ซื่อสัตย์เห็นแก่เล็กแก่น้อย ไว้ใจทางวางใจคนจะจนใจเองนะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อย่าเพิ่งรีบร้อน คนที่เข้ามาดูเหมือนว่าจะมีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นอยู่ ส่วนคนมีคู่ มีเรื่องให้ต้องขุ่นเคืองใจกันอยู่เรื่อย ระวังวาจาในลักษณะกระทบกระเทียบหรือทำนองเปรียบเทียบด้วยล่ะ
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
ตรรกะส่วนตัวบางอย่าจำเป็นต้องพับเก็บเข้ากระเป๋าไว้ก่อน ต้องมองในภาพรวมให้มากขึ้น ในบางเรื่องก็มิสามารถตักเตือนกันตรงๆได้โดยเฉพาะกับคนที่ค่อนข้างจะเซ้นซิทีฟหรือเข้าใจอะไรได้ยากซึ่งก็จะทำให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ ที่สำคัญอย่าได้สำคัญตนผิดด้วยล่ะ จะถูกสถานการณ์บีบคั้นให้ต้องเร่งๆรีบๆ บางทีก็ต้องกล้ำกลืนฝืนทนกับสภาวการณ์ที่เผชิญอยู่ มิอาจควบคุมทกสิ่งให้ไปอย่างใจได้ พยายามโฟกัสให้ถูกที่ถูกทางไว้ก็แล้วกัน บางท่านก็มีสิทธิ์ที่จะติดร่างแหหรือถูกลูกหลงเหตุเพราะไม่ดูตาม้าตาเรือให้ดีทำให้ต้องเดือดร้อนในการเข้าชี้แจงแถลงไขกับผู้ใหญ่ จะมีบางภารกิจที่ไม่อาจดำเนินการโดยเปิดเผยได้ ต้องเสาะหาข้อมูลในเชิงลึกซึ่งก็คงต้องใช้เวลานานกว่าที่คาดไว้ ระวังจะพึ่งพาคนผิดจนทำให้ต้องเสียไปทั้งกระบวน มิควรคาดหวังกับผลลัพธ์สูงจนเกินไป
ด้านการเงิน มีรายรับหลายทาง มีโชคลาภ แต่ต้องจัดสมดุลให้ดีๆ อย่าฟุ่มเฟือย และหาเรื่องให้ต้องเปลืองเงินโดยใช่เหตุ เก็บสำรองเป็นทุนไว้บ้าง แต่อาจจะต้องเสียเงินเพื่อซื้อความสบายใจ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีตัวเลือกเยอะ แต่ถ้ามัวแต่กั๊กไม่ยอมเลือก มีหวังหายหน้าไปหมดแน่ ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยลงรอยกันนัก แต่ถ้าลดราวาศอกให้กันมั่งก็ดี
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
อย่ามัวแต่รอกำลังเสริม อะไรที่สามารถจัดการเองได้ให้ลงมือไปก่อนถึงเวลาจะมีคนเข้ามาช่วยเองนั่นแหละ ระวังความคิดที่วกวนเหมือนกับพายเรือในอ่าง ควรมีการตัดสินใจที่เด็ดขาด ปฏิบัติภารกิจด้วยความมั่นใจ มีความมุ่งมั่นและแยบยลในการผจญอุปสรรคปัญหา การเจรจาพาทีต้องมีวาทศิลป์หน่อย ช่วงต้นสัปดาห์คงจะต้องลงทุนลงแรงมากหน่อยแต่สถานการณ์จะค่อยๆขยับดีขึ้น จำเป็นที่จะต้องเข้าไปสนับสนุนหรือช่วยผลักดันโครงการบางอย่างจากการขอร้องของผู้ที่สนิทสนมคุ้นเคย จะมีเหตุที่ทำให้ผู้ใหญ่ไม่ค่อยปลื้มคุณนักและส่งผลกระทบถึงหน้าที่การงานอีกต่างหากดังนั้นจะต้องรอบคอบและระมัดระวังมากขึ้นเป็นเท่าตัว บางท่านอาจจะถูกโยกย้ายหรือต้องไปคุมงานต่างถิ่นต่างที่แบบกะทันหัน เป็นช่วงที่ต้องพลาดหวังหรือฟาวล์บ่อยต้องพยายามทำใจร่มๆไว้ ปรับฮวงจุ้ยโต๊ะทำงานหน่อยก็ดี
ด้านการเงิน คล่องตัวขึ้น มีเงินหมุนในมือมากขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงต้องคุมรายจ่ายมิให้โอเวอร์เกินความจำเป็น ระวังถูกหลอกล่อด้วยผลประโยชน์และการทำสัญญาต่างๆที่จะถูกเอาเปรียบ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รู้สึกหวั่นไหวใจสั่นจนแทบเก็บอาการไม่อยู่เมื่อเจอคนที่โดนใจ ส่วนคนมีคู่ ขัดคอกันอยู่เรื่อย แต่ก็รู้ทางกันดีเลยไม่บานปลาย