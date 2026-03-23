เฮง ทัตพงศ์ และ ตี๋ บุญยเกียรติ ชวนคุยนวัตกรรมและเทรนด์ดูแลผิว

HACK BEAUTY LAB ผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายแบรนด์เวชสำอางและสกินแคร์ชั้นนำระดับโลกในประเทศไทย จัดงานยิ่งใหญ่ประจำปี ชวนผู้เชี่ยวชาญร่วมพูดคุยนวัตกรรมสกินแคร์ล่าสุดและเทรนด์ดูแลปกป้องผิวในยุค PM 2.5 กับแนวคิด Longevity ก้าวข้ามการชะลอวัยสู่ยุคแห่งการฟื้นฟูผิวและความยั่งยืนในระยะยาว ภายใต้คอนเซ็ปต์ “HACK YOUR SKIN 3.3” พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่จาก 5 แบรนด์ดัง ISDIN, CURECODE, GPSKIN, SESDERMA และ ISOI โดยได้รับเกียรติจากผู้ก่อตั้งแบรนด์บินตรงสู่ประเทศไทย
พร้อมด้วยนักแสดงหนุ่มหล่อหน้าใส ตี๋ - บุญยเกียรติ วงค์ษาแจ่ม พรีเซนเตอร์ ISDIN Thailand ที่มาแชร์เคล็ดลับการดูแลผิวตามแบบฉบับของตัวเองที่มีหลายบทบาทตั้งแต่นักแสดงไปจนถึงผู้รักษาประตู พร้อมด้วยเซอร์ไพร์สจาก เฮง - ทัตพงศ์ โรจน์แสงเรือง คู่จิ้นที่กำลังฮอตกับซีรี่ย์ “อย่าขอพี่เจน” ออกอากาศทาง iQIYI นอกจากนี้ภายในงานยังอบอวลไปด้วยเหล่าเพื่อนผองอินฟลูเอนเซอร์สายเลิฟสกินแคร์และ Brand Loyalty ของ HACK BEAUTY LAB ที่มาแชร์พูดคุยแลกเปลี่ยนเทคนิคการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวให้ดูอ่อนเยาว์เปล่งประกายอย่างยั่งยืน
ผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดจาก 5 แบรนด์ดังที่มาพร้อมให้คุณได้ HACK YOUR SKIN กับนวัตกรรมการดูแลผิว
1) ISDIN COVERAGE SPF 50+ รองพื้นไฮบริดเนื้อบางเบาออกแบบมาเพื่อคนยุคใหม่ที่ต้องการทั้งความสวยรวดเร็ว การปกป้องผิวระดับสูง
2) CURECODE Adapinoid Purifying Serum นวัตกรรมรีทินอยด์รุ่นใหม่ สำหรับผิวมันและผิวที่มีแนวโน้มเป็นสิวง่าย
3) GPSKIN Remedy อุปกรณ์สกินเทคที่มีเซนเซอร์วัดผิวได้อย่างแม่นยำระดับเครื่องมือวิจัย
4) SESDERMA นำเสนอเทคโนโลยี Nanotech Liposomal Technology นวัตกรรมเฉพาะที่ช่วยนำพาสารสำคัญ ซึมลึกสู่ผิว เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสารออกฤทธิ์ และช่วยให้เห็นผลลัพธ์ชัดเจนยิ่งขึ้น
5) ISOI Brightening Serum เซรั่มลดเลือนรอยดำลึก เติมความชุ่มชื้นพร้อมฟื้นฟูผิวโกลว์อย่างล้ำลึกเพื่อผิวเปล่งประกาย อ่อนโยนใช้ได้แม้ผิวแพ้ง่าย ด้วยสารสกัดจากกลีบกุหลาบบัลแกเรียสายพันธุ์ดามัสก์กว่า 3,000 ดอก
พบกับผลิตภัณฑ์จากแบรนด์เวชสำอางและสกินแคร์ชั้นนำระดับโลก ภายใต้การนำเข้าของ HACK BEAUTY LAB และโปรโมชั่นดีๆได้แล้ววันนี้ ทั้ง 2 สาขา (เซ็นทรัลพระราม 9 ชั้น 5 และ BTS สยาม บริเวณทางออก 1