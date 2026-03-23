‘ใบเฟิร์น&นานิ’ เปลี่ยนลุค ด้วยแว่นหลากสไตล์

Lenskart แบรนด์อายแวร์ดีไซน์ล้ำสมัย เนรมิตพื้นที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว ให้กลายเป็นสเปซแห่งแรงบันดาลใจในคอนเซ็ปต์ “Frame Your Style: Summer Mode” นิยามใหม่ของแว่นตา ที่เป็นมากกว่าอุปกรณ์ช่วยสายตา แต่คือ ‘Fashion Statement’ สะท้อนตัวตนอย่างไร้ขีดจำกัด โชว์ความแข็งแกร่ง ด้วยการคว้าแบรนด์ อายแวร์สัญชาติสเปน อย่าง Meller เข้าสู่ไลน์อัพ ตอกย้ำนิยามใหม่ของ ‘Everyday Elevated’ โดยมี ใบเฟิร์น-พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์ ในฐานะ Face of Lenskart และนักแสดงหนุ่มฮอต นานิ-หิรัญกฤษฎิ์ ช่างคำ ร่วมถ่ายทอด DNA ของแบรนด์ ที่มุ่งเน้นการยกระดับสไตล์ในทุกๆ วัน ผ่าน 2 คอลเลกชันหลัก
Bitz Collection : ที่สุดของการแสดงตัวตน ด้วยระบบขาแว่นแม่เหล็กที่เปลี่ยน Charm และ Dangle Accessories ให้คุณได้ออกแบบความยูนีคได้ด้วยตัวเอง
Nuun Collection : สะท้อนความล้ำสมัยในแบบ Refined K-Aesthetic ดีไซน์ที่เรียบแต่โก้ น้ำหนักเบา และมีความเป็น Modern Basics ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ