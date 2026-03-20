คาร์เทียร์เจิดจรัสบนเวทีออสการ์ 98 ผ่านแอมบาสเดอร์คนดัง

คาร์เทียร์ (cartier) ร่วมเจิดจรัสบนพรมแดงงานประกาศรางวัล Oscars ครั้งที่ 98 ผ่านเหล่าแอมบาสเดอร์และ Friends of the Maison นำโดย Elle Fanning ถ่ายทอดความสง่างามเหนือกาลเวลาผ่านสร้อยคอ จาก Cartier Collection Paris 1903 แหวน Étincelle de Cartier และสร้อยข้อมือจาก Diamond Collection ทำจากไวท์โกลด์ 18K ประดับเพชร
ส่วน Zoë Saldaña เปล่งประกายในสร้อยคอแพลตินัมประดับเพชรและทับทิม 19.68 กะรัตจากคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูง En Équilibre Chapter 3 จับคู่กับแหวนจากคอลเลกชัน Broderie de Cartier และ Cartier Destinée พร้อมต่างหูเพชร
ขณะที่ Jacob Elordi โดดเด่นด้วยเรือนเวลาระดับตำนาน Tank à Guichets แหวนจากคอลเลกชัน Broderie de Cartier และ Panthère de Cartier สร้อยข้อมือโซ่ไวท์โกลด์ 18K จาก Santos de Cartier และคัฟลิงก์จาก Cartier Héritage
ด้าน Paul Mescal เลือกสวมเรือนเวลาสุดคลาสสิก Tank Louis Cartier และต่างหู Juste un Clou
พร้อมด้วยเหล่าเซเลบริตีระดับโลกอีกมากมาย ที่มาเผยโฉมเครื่องประดับและเรือนเวลาของคาร์เทียร์บนพรมแดงและบนเวที ไม่ว่าจะเป็น Robert Pattinson กับสร้อยคอที่สามารถถอดเป็นเข็มกลัดได้ จากคอลเลกชันเครื่องประดับชั้นสูง ทำจากแพลตินัมประดับออนิกซ์และเพชร จับคู่กับคัฟลิงก์ Santos de Cartier
Ryan Coogler พร้อมเรือนเวลา Tank à Guichets และแหวนเพชรจาก Cartier Collection
รวมถึง Timothée Chalamet เผยเสน่ห์ผ่านแหวนและคัฟลิงก์ไวท์โกลด์ ประดับเพชรและออนิกซ์ จากคอลเลกชัน Panthère de Cartier สะท้อนความสง่างามและความคิดสร้างสรรค์อันเป็นเอกลักษณ์ของเมซง