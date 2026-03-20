เซเลบฮอตยิ่งกว่าดารา งานพรีเซนเตอร์ก็คิวแน่น!

โลกทุกวันนี้ไม่ต้องเป็นดาราดังระดับซุปตาร์ ก็สามารถนั่งแท่นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ ถ้าหากเป็นบุคคลที่อยู่ในกระแส หรือมีไลฟ์สไตล์ที่ตรงกับตัวสินต้า หรือผลิตภัณฑ์นั้นๆ ก็ได้รับการคัดเลือกเป็นพรีเซนเตอร์หรือแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ และดูท่าว่าจะส่งผลโดยตรงกับภาพลักษณ์ของสินค้านั้นอีกด้วย เพราะหลายๆ อย่างน่าเชื่อถือว่า เหล่าคนดังหรืออินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นใช้งานจริงและตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
เริ่มจากไฮโซสายฮา "เบียร์-ปิยะเลิศ ใบหยก" ที่มักจะแนะนำตนเองในโซเชียลแบบติดตลกว่าชื่อ “ไฮโซเบียร์” ขำจนเข้าตา ได้รับการแต่งตั้งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของแคมเปญมัตฉะ ของคาเฟ่อเมซอน เนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าตัวชอบถ่ายคลิปสำเนียงการพูดเวลาสั่งเมนูเครื่องดื่ม "เพียวมัตฉะ" ด้วยเอกลักษณ์ความกวนๆ ในแบบของตัวเอง ที่ต้องพูดว่า เพียววววววววววววว์ มัตฉะ! แล้วหันหน้าไป 160 องศา จนหลายๆ คนเล่นตาม และเข้ากับกระแสที่เมนูเครื่องดื่มมัตฉะกำลังฮอตฮิต คาเฟ่อเมซอนจึงส่งเทียบเชิญมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ เมนู “มัตฉะ เกรดพรีเมียม” ซะเลย
ด้าน “มาดามแป้ง-นวลพรรณ ล่ำซำ” นักธุรกิจหญิงไฮโซของแวดวงเมืองไทย มีความสามารถหลายด้าน ทั้งด้านสังคมและการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ มาดามแป้งก็ยังคงได้รับการแต่งตั้งจากทางองค์การยูนิเซฟ ให้เป็น "ทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย" 3 ปีซ้อน ซึ่งมาดามแป้งรู้สึกว่า "เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในฐานะทูตองค์การยูนิเซฟประจำประเทศไทย ตลอด 3 ปีที่ได้มีโอกาสช่วยเหลือ ขับเคลื่อนโครงการ เพื่อสนับสนุนเด็กไทยและทั่วโลกให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีในมิติต่างๆ แป้งเชื่อเสมอว่า "เด็ก" คือทรัพยากรที่ทรงคุณค่าที่สุดต่อการพัฒนาประเทศ การทำงานของยูนิเซฟภายใต้การสนับสนุนจากทุกโมเลกุลในสังคม จึงนับเป็นการร่วมมือกันเพื่อพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน"
อีกหนึ่งสาวสังคมที่กลายเป็นไอดอลของหลายๆ คน อย่าง "พี่ขวัญ-สู่ขวัญ บูลกุล" ที่เคยได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้นำเสนอสินค้าจากแบรนด์ดังๆ ระดับโลก ทั้งที่เกี่ยวกับแฟชั่นหรือบิวตี้ ด้วยความที่วางตัวดี ดูแลตัวเองอยู่เสมอ จึงเป็นแบบอย่างของสาวทำงานที่อยากเก่งและดูดีในแบบเป็นตัวเอง
แม้จะไม่ใช่ดาราแต่ความสามารถระดับซุปตาร์ สำหรับ "โปรจีน-อาฒยา ฐิติกุล" นักกอล์ฟสาวไทยมือ 1 ของโลก ด้วยความที่มีภาพลักษณ์ของคนรุ่นใหม่ที่ไม่หยุดพัฒนา เต็มไปด้วยพลังแห่งความพยายาม จนนั่งแท่นแบรนด์แอมบาสเดอร์มาหลายโปรเจกต์ ไม่ว่าจะเป็น ธนาคาร ธุรกิจพลังงาน และยังได้ร่วมมือกับ Omazz แบรนด์เครื่องนอนชั้นนำระดับโลก พัฒนาที่นอนรุ่นพิเศษ “Grand Forrester Jeeno Edition” สำหรับการฟื้นฟูสมรรถภาพนักกีฬาโดยเฉพาะ เน้นความรู้สึกเบา สบาย ลดอาการเมื่อยล้า และช่วยเพิ่มคุณภาพการนอนหลับ เพื่อคืนความสดชื่นพร้อมสำหรับการแข่งขัน หรือกิจกรรมในวันถัดไป เหมาะกับทั้งนักกีฬาอาชีพ และผู้ที่ต้องการยกระดับสุขภาพ ผ่านการพักผ่อนที่มีคุณภาพ เรียกว่ารันหลายวงการเลยทีเดียว
ส่วน 2 คนนี้ที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือ 2 หนุ่มเกาหลี "คัลแลนและพี่จอง" ที่โด่งดังมาจากการทำช่อง Youtube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นภาษาไทย แม้ทั้งคู่จะเป็นชาวเกาหลีโดยกำเนิด แต่ก็พยายามใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร และทำคลิปให้กับผู้ชม ด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน มองโลกในแง่ดี อารมณ์ดี เป็นคนง่ายๆ จึงมีหลายแบรนด์เชิญทั้งคู่มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็น โทรศัพท์มือถือ อาหารสัตว์ ซูปเปอร์มาร์เก็ต ร้านกาแฟยักษ์ใหญ่ ปัจจุบัน ทั้งคู่ก็ยังคงใช้ชีวิตปกติ เดินทางไปตามที่ต่างๆ ของเมืองไทย
สำหรับดังสายท่องเที่ยว อินฟลูเอนเซอร์ที่เข้าถึงกลุ่มคนรักการท่องเที่ยวโดยตรง คนแรกคือ "บาส-ภาณุภัทร์ สุกัลยารักษ์" หรือที่รู้จักกันในชื่อ "บาส Go Went Go" เจ้าของช่อง Go Went Go ทาง Youtube โดยแบรนด์กระเป๋าเดินทาง Baggage Luggage ได้คัดเลือกเขามาเป็นพรีเซนเตอร์คนแรก ตัวแทนของนักเดินทางที่เปี่ยมไปด้วยจิตวิญญาณแห่งการผจญภัย โดยเขายังได้คอลแลบส์กับแบรนด์ออกแบบกระเป๋าเดินทางรุ่นพิเศษรุ่น Wilson ที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นเพื่อมอบประสบการณ์การเดินทาง พ่วงด้วยแอมบาสเดอร์คนแรกของบัตร Youtrip พานักเดินทางไทยเที่ยวแบบมั่นใจ ใช้ง่ายทั่วโลก
ปิดท้ายที่ตัวพ่อด้านการเดินทาง “ว่านไฉ่” หรือ “อคิร วงษ์เซ็ง” อดีตมิวสิกโปรดิวเซอร์ ที่ผันตัวมาลุยงานคอนเทนต์ครีเอเตอร์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวใช้ชื่อช่องทาง Youtube ว่า “อาสาพาไปหลง” โดยว่านไฉ่ได้รับเลือกเป็นพรีเซนเตอร์ของบัตร Krungthai Travel Debit Card ของธนาคารกรุงไทย โดยชูจุดเด่นเรื่องการแลกเงินต่างประเทศอัตราคุ้มค่า ไม่มีค่าธรรมเนียมแฝง และแลกของฝากพิเศษ เน้นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการความคุ้มค่า และสะดวกสบายในการใช้จ่ายต่างประเทศ
การทำการตลาดโลกทุกวันนี้เปลี่ยนไปแล้ว ไม่ต้องโด่งดังระดับซุปตาร์ ถ้าไลฟ์สไตล์ตอบโจทย์ ก็มีงานพรีเซนเตอร์และแบรนด์แอมบาสเดอร์เข้าหาเพียบ