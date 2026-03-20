เจ้าหญิงนอร์เวย์ “ป่วยหนัก” งดออกงานหลบกระแสสังคม

หลังจากโดนดราม่าหนักไม่พักมาตั้งแต่ปลายปี เจ้าหญิงเมตเต-มาริต มกุฎราชกุมารีแห่งนอร์เวย์ ที่มีข่าวในแง่ลบอย่างต่อเนื่อง ทั้งคดีความของลูกติดที่มีถึง 38 ข้อหารวมถึงการข่มขืนด้วย แถมยังมีหลักฐานการพัวพันใกล้ชิดกับ เจฟฟรีย์ เอปสตีน ผู้อื้อฉาว ทำให้พระองค์ได้หลบกระแสวิพากษ์วิจารณ์ หนีหายหน้าจากสาธารณชนไปตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมา
ล่าสุด มีข่าวจากพระราชสำนักนอร์เวย์ แจ้งอาการป่วยของเจ้าหญิงที่กำลังย่ำแย่ และขอลาภารกิจยาว โดยจะไม่ได้ร่วมต้อนรับการเสด็จเยือนของราชวงศ์เบลเยี่ยมช่วงสัปดาห์หน้า และยังไม่สามารถแจ้งได้ว่าจะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้อีกเมื่อไหร่ ซึ่งพระองค์มีอาการของโรค Chronic Pulmonary Fibrosis หรือโรคปอดเป็นพังผืดเรื้อรัง ทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งจะส่งผลให้หอบเหนื่อยง่าย หายใจลำบาก และอาจรุนแรงถึงขั้นหัวใจล้มเหลว
ทรงเป็นโรคประจำตัวที่ได้รับการวินิจฉัยมาตั้งแต่ช่วงปี 2561 และได้รักษาอย่างใกล้ชิด จนเมื่อปลายปีที่แล้วเริ่มมีข่าวว่าอาการหนักขึ้น และกำลังตัดสินใจรักษาด้วยการปลูกถ่ายปอด ซึ่งมีกรรมวิธีหลายขั้นตอน ต้องเข้าโปรแกรมพักฟื้นร่างกายยาวนาน จึงคาดกันว่าอาจจะหายหน้าไปอีกนานเลยทีเดียว
แต่ข่าวอาการป่วยนี้ กลับมีหลายคนสงสัยว่าป่วยจริง หรือป่วยทิพย์ เพราะไทม์ไลน์ดูจะสอดคล้องกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์ และการโจมตีของสังคมอย่างหนัก ถึงคดีความลูกติดของเธอ ที่กำลังอยู่ในช่วงการพิจารณาคดี และมีข่าวว่าอัยการยื่นบทลงโทษให้ติดคุกถึง 7 ปี และการที่มีชื่อของเจ้าหญิงปรากฏในเอปสตีนไฟล์มาถึง 1,000 ครั้ง แถมมีหลักฐานออกมายืนยันความสนิทสนมของทั้งคู่ที่มีมาอย่างยาวนานหลายปี
ทำให้หลายคนเชื่อว่า ราชวงศ์อาจจะใช้ข้ออ้างตรงนี้ ในการให้เจ้าหญิงหลบออกจากสังคม และพักเก็บตัวให้ดราม่าจางไป ลดความร้อนแรงของกระแสข่าวและการจับตามองของสาธารณชน ก่อนที่จะหาทางกอบกู้ภาพลักษณ์ของราชวงศ์ให้กลับมาได้อีกครั้ง