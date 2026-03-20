Paw Parents แท็กทีมน้องเชลตี้ขนฟู ร่วมงาน “The Shelties Soirée”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



The PARQ ร่วมกับ BKK Dog Society ชวน Paw Parents แท็กทีมน้องเชลตี้ขนฟู ร่วมงาน “The Shelties Soirée” ที่ PET PARQ พื้นที่ Pet-Friendly บนสวนลอยฟ้า ชั้น 3 ณ Q Garden พร้อมกิจกรรมสนุกระหว่างเจ้าของและน้องเชลตี้ 22 มี.ค. 69 อาทิ เกมวัดความซี้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากเหล่า Paw Parents พร้อมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์วัฒนะเวช ลงทะเบียนที่ IG: BKK Dog Society เพียง50 ครอบครัว


มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ลงนามร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุม สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมี ศรชัย กุสันใจ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการ สพฐ. ร่วมลงนามใน พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 41,450,000 บาท สานต่อโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2569-2570

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู จำกัด เชิญชวนพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ พร้อมส่งทีมจิตอาสาเป็นตัวแทนนำโดนัท คริสปี้ ครีม มอบแทนคำขอบคุณแก่ผู้มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผช.ผอ.ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย


มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย จัดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon” วันนี้-29 มี.ค. 69 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน โดยมี ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กก.บห.มูลนิธิโครงการหลวง, สาลวิท สุวิพร และ ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารสยามพารากอน, พิมพ์ทิพย์ เป้าศิลา ผู้บริหาร Thailand Gastronomy Network, น้ำฝน อังศุธรรังสี ผู้บริหารไทยเบฟเวอเรจ และอุรชา บูรพาชลทิศน์ ผู้บริหารพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม ร่วมงาน

Paw Parents แท็กทีมน้องเชลตี้ขนฟู ร่วมงาน “The Shelties Soir&amp;#233;e”
Paw Parents แท็กทีมน้องเชลตี้ขนฟู ร่วมงาน “The Shelties Soir&amp;#233;e”
Paw Parents แท็กทีมน้องเชลตี้ขนฟู ร่วมงาน “The Shelties Soir&amp;#233;e”
Paw Parents แท็กทีมน้องเชลตี้ขนฟู ร่วมงาน “The Shelties Soir&amp;#233;e”