The PARQ ร่วมกับ BKK Dog Society ชวน Paw Parents แท็กทีมน้องเชลตี้ขนฟู ร่วมงาน “The Shelties Soirée” ที่ PET PARQ พื้นที่ Pet-Friendly บนสวนลอยฟ้า ชั้น 3 ณ Q Garden พร้อมกิจกรรมสนุกระหว่างเจ้าของและน้องเชลตี้ 22 มี.ค. 69 อาทิ เกมวัดความซี้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้และเคล็ดลับการดูแลสุขภาพจากเหล่า Paw Parents พร้อมสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์วัฒนะเวช ลงทะเบียนที่ IG: BKK Dog Society เพียง50 ครอบครัว
มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ลงนามร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ ห้องประชุม สพฐ. 4 ชั้น 2 โดยมี ศรชัย กุสันใจ รองประธานมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ และ ดร.พิเชฐ โพธิ์ภักดี เลขาธิการคณะกรรมการ สพฐ. ร่วมลงนามใน พร้อมสนับสนุนงบประมาณ 41,450,000 บาท สานต่อโครงการ “อายิโนะโมะโต๊ะ โภชนาการเพื่อเด็กไทย ก้าวไกลสร้างชาติ” ระยะที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2569-2570
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบจก.เคเอฟยู จำกัด เชิญชวนพนักงานเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นผู้ให้ พร้อมส่งทีมจิตอาสาเป็นตัวแทนนำโดนัท คริสปี้ ครีม มอบแทนคำขอบคุณแก่ผู้มาบริจาคโลหิต และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยมี ปิยนันท์ คุ้มครอง ผช.ผอ.ด้านจัดหาโลหิตและภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย
มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย จัดงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon” วันนี้-29 มี.ค. 69 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน โดยมี ดร. ณรงค์ชัย พิพัฒน์ธนวงศ์ กก.บห.มูลนิธิโครงการหลวง, สาลวิท สุวิพร และ ม.ล. อรดิศ สนิทวงศ์ ผู้บริหารสยามพารากอน, พิมพ์ทิพย์ เป้าศิลา ผู้บริหาร Thailand Gastronomy Network, น้ำฝน อังศุธรรังสี ผู้บริหารไทยเบฟเวอเรจ และอุรชา บูรพาชลทิศน์ ผู้บริหารพิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม ร่วมงาน