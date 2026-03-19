พีช พชร จิราธิวัฒน์ เปิดตัว “MAW” ข้าวเกรียบกุ้งสไตล์ Global Taste 3 รสชาติ

พีช–พชร จิราธิวัฒน์ ผู้ก่อตั้งและเจ้าของแบรนด์ MAW (มาว) จัดงานปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟเปิดตัว MAW (มาว) แบรนด์ขนมพรีเมียมที่ตั้งใจยกระดับขนมทานเล่นให้สามารถเติมเต็มโมเมนต์ธรรมดาให้พิเศษและมีเทสต์ขึ้น ภายใต้คอนเซ็ปต์ Elevate The Ordinary พร้อมเปิดตัวข้าวเกรียบกุ้งพรีเมียม (Premium Prawn Cracker) สไตล์ Global Taste ผ่าน 3 รสชาติ ที่ได้แรงบันดาลใจจากรสชาติระดับโลก ที่มาพร้อมกับกลิ่นหอมชวนลิ้มลอง ไร้กินคาวกุ้ง และ เนื้อสัมผัสกรอบแน่น ดีไซน์ทันสมัย ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ที่เลือกขนมตามรสนิยมและไลฟ์สไตล์
โดยในงานมีผู้บริหารหนุ่มอย่าง พีช–พชร จิราธิวัฒน์ มาร่วมถ่ายทอดเบื้องหลังแนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างใกล้ชิด รวมถึงเหล่าเซเลบริตี้ชื่อดัง อาทิ พิมพิศา จิราธิวัฒน์ พรประภา, ประภู พรประภา, ชนัดดา พิทยศิริ, คณชัย เบญจรงคกุล, นันทญา ภิรมย์ภักดี, ณัชชา ธนากิจอำนวย, ปรีดากร เมธเกรียงชัย, ธิดารัตน์ ปรือทอง, ณัณณิริณ วโรกรวัชรคุณ, คริษฐา โลหะศิริ และอีกมากมาย
MAW (มาว) แบรนด์ขนมพรีเมียมที่ได้แรงบันดาลใจการตั้งชื่อแบรนด์จากคำว่า Mouth และ Jaw สื่อถึงภาพปากของคนกินที่ช่างเลือก มีสไตล์ และชอบเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ โดยวางบทบาทแบรนด์ให้เป็น Tastemaker ที่คัดสรรรสชาติและประสบการณ์มาแล้วอย่างตั้งใจ ภายใต้แนวคิด Elevate The Ordinary และนิยามตัวเองเป็น Accessible Indulgence หรือการเป็นแบรนด์ที่เข้ามาเติมเต็มโมเมนต์ธรรมดาในชีวิตประจำวันให้พรีเมียมและน่าพึงพอใจยิ่งขึ้น ในแบบที่สามารถเข้าถึงได้จริงโดยไม่ต้องรอจังหวะพิเศษ
พีช–พชร จิราธิวัฒน์ กล่าวว่า “เราเชื่อว่าความพรีเมียมไม่จำเป็นต้องรอเฉพาะโอกาสพิเศษ MAW จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อทำให้ทุกวันธรรมดามีโมเมนต์ที่ดีขึ้นเป็นความสุขเล็กๆ ที่จับต้องได้ง่าย แต่ยังรู้สึกพิเศษในทุกคำ เราใส่ใจตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบไปจนถึงความรู้สึกและประสบการณ์ในการทานขนม ดังนั้น MAW (มาว) จึงไม่ใช่เพียงขนมพรีเมียม แต่คือการชวนให้คนรุ่นใหม่สนุกกับการเลือก สนุกกับรสนิยม และกล้าที่จะยกระดับช่วงเวลาเล็กๆ ของตัวเองให้มีสไตล์มากขึ้น”
สำหรับการเปิดตัวแบรนด์ MAW (มาว) ในครั้งนี้ ได้ถูกถ่ายทอดประสบการณ์ความอร่อยผ่านข้าวเกรียบกุ้งพรีเมียม (Premium Prawn Cracker) สไตล์ Global Taste ที่พัฒนาขึ้นอย่างพิถีพิถันตั้งแต่วัตถุดิบ ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบเกรดสูงเพื่อลดกลิ่นคาวกุ้งแบบเดิมๆ การออกแบบรูปทรงให้ดูทันสมัยคล้าย French Fries Cut ไปจนถึงการคิดค้นรสชาติที่ได้แรงบันดาลใจจาก Global Taste และนำมาปรับให้เข้ากับรสนิยมของคนไทย
โดย 3 รสชาติที่เปิดตัว ได้แก่ Spicy Mentaiko Mayo รสชาติที่ได้แรงบันดาลใจจากจานทานเล่นยอดนิยมของญี่ปุ่น เพิ่มมิติความซับซ้อนด้วยความเค็มละมุนของเมนไทโกะ ผสานความหวานนัวของมายองเนส และปิดท้ายด้วยรสเผ็ดซี้ดเล็กๆ ที่ปรับมาให้ถูกใจรสนิยมของคนไทย ต่อมาที่ Cheddar Jalapeño รสชาติฟิวชันสไตล์อเมริกัน–เม็กซิกันที่จัดจ้านมีเอกลักษณ์ โดดเด่นด้วยความเข้มข้นและความมันของเชดดาร์ชีสอเมริกัน ตัดด้วยรสเผ็ดเปรี้ยวของพริกฮาลาปินโญ่ให้รสชาติที่กลมกล่อมแต่ชัดเจน และสุดท้าย Salted Rosemary Butter รสชาติเนยเค็มเข้มข้น เนื้อสัมผัสครีมมี่ ผสานกลิ่นหอมสดชื่นของสมุนไพรโรสแมรี่ ถ่ายทอดประสบการณ์การกินที่เค็มมันกลมกล่อม แปลกใหม่ด้วยกลิ่นอายแบบยุโรป
นอกจากนี้ภายในงานยังอบอวลไปด้วยบรรยากาศความอร่อย ที่เปิดโอกาสให้แขกได้สนุกกับมุม DIY สร้างสรรค์เมนู MAW (มาว) ในแบบฉบับของตัวเอง ด้วยการเลือกจับคู่ขนมกับดิ๊ปและท็อปปิ้งหลากหลาย เติมมิติรสชาติให้แตกต่าง สะท้อนภาพขนมที่ไม่ใช่เพียงของกินเล่น แต่เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์และตัวตน
พบกับ MAW (มาว) ได้แล้ววันนี้ที่ TOPS จำนวน 724 สาขาทั่วประเทศ โดยวางจำหน่ายใน 2 ขนาด ได้แก่ ขนาด 50 กรัม ในราคา 69 บาท และขนาด 120 กรัม ในราคา 145 บาท สามารถติดตามรายละเอียดของสาขาที่วางจำหน่าย หรือติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ MAW (มาว) ได้ทาง @MAWSNACKTH บนแพลตฟอร์ม Instagram และ TikTok