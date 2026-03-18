ร้อนมาผ้าหลุด! คนดังสลัดชุดทิ้งเหลือใส่น้อยชิ้น

ช่วงฤดูร้อนของบ้านเรา จะร้อนจัดจนบางคนไม่อยากออกนอกบ้าน แต่ก็มีอีกหลายคนที่เตรียมทริปรับลมร้อน ด้วยการไปเที่ยวทะเล หรือถ้ากลัวแดดจะทำให้ผิวเสีย ก็ไปพักผ่อนรับลมเย็นๆ ที่โรงแรมติดชายทะเล แล้วหาบิกินีสวยๆ มาใส่เล่นน้ำที่สระว่ายน้ำของโรงแรมให้ฉ่ำปอด แถมยังได้ชมวิวทะเลสวยๆ น้ำใสๆ ให้เย็นใจ หากไปเที่ยวแถวป่าเขา พูลวิลล่าเท่านั้นที่โดนใจ วันนี้ เซเลบออนไลน์ขอพามาส่องเหล่าคนดังกับชุดบิกินีอวดหุ่นเป๊ะๆ สุดว้าว
“แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ดีไซเนอร์เซเลบสาวสุดเฟี้ยว กับทูพีซสุดเซ็กซี่อวดหุ่นแซ่บๆ เร้าใจ ริมสระว่ายน้ำ เพิ่มดีกรีความร้อนให้กับหนุ่มๆ ขึ้นไปอีก
“โย-ยศวดี หัสดีวิจิตร” นางแบบและนักแสดงสาว ที่ใส่ใจออกกำลังกาย ดูแลสุขภาพอย่างจริงๆ จังๆ กับชุดว่ายน้ำเย้ายวนใจ
“หนึ่ง-สุริยน ศรีอรทัยกุล” เซเลบหนุ่มขี้ร้อน หน้าร้อนมาครั้งใด เสี่ยหนึ่งแห่งบิวตี้เจมส์ มักอวดออร่าผิวขาวโบ๊ะ กับกางเกงว่ายน้ำตัวจิ๋วอยู่บ่อยๆ
“แพท-ภิรญา สิงหะ” เซเลบสาวคุณแม่ลูกหนึ่ง ที่ยังรักษาหุ่นไว้ได้เป็นอย่างดี กับวันพีซเว้นนิดเปิดหน่อย สวยๆ สไตล์หวานซ่อนเปรี้ยว
“ไอเดียร์-สุชาดา ซาง แทนทรัพย์” ส.ส.หญิงแห่งชัยภูมิ เขต 4 พรรคภูมิใจไทย อดีตเด็กปั้นของเอ ศุภชัย สู่แวดวงทางการเมือง สลัดชุดทางการเหลือบิกินีตัวจิ๋ว นอนทอดกายบนเรืออย่างไม่กลัวแดด
“จ้อย–มาชิดา เตชะไพบูลย์” เซเลบสาวหน้าหวานผมสั้นสุดเท่ ชอบเดินทางท่องเที่ยว โดยเฉพาะ กับหวานใจ นาทีนี้ขอเปลื้องผ้าแช่อ่างผ่อนคลายให้สบายตัว
“จิ๊บ–ณัฏฐิกา ทรัพย์บุญเกิด” สาวผิวแทนสุดเซ็กซี่ คู่หูคู่ซี้ หวานใจของสาวจ้อย ที่มักจะควงคู่กันไปท่องเที่ยวยังต่างประเทศอยู่เสมอ วันนี้โอกาสดีขอใส่ทูพีซอวดเรือนร่างสวยๆ ลุยน้ำเล่นเย็นใจ
“บูบี-วารีนิธิ กันท์ไพบูลย์” เซเลบสาวเจ้าของซูเปอร์คาร์ นักเดินทาง ที่ยังหวานไม่เลิกกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจชาวมาเลเซีย “เอ็ดดี้ โลห์” ซึ่งพากันท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆ นาทีนี้สาวบูบีขอโพสท่าสวยๆ ริมสระว่ายน้ำท้าทายอากาศ
“มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” นักแสดงและพิธีกรสาวเก่ง ผู้มีดนตรีในหัวใจ ไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหน สาวร่างเล็กคนนี้ก็จะดูสดใส ขนาดใส่ทูพีซน้อยชิ้นยังดูน่ารักตะมุตะมิ
“แพทริเซีย-ธัญชนก กู๊ด” คุณแม่ลูกสองจับลูกสาวคนโต “น้องเอลิเซีย” มาใส่ชุดว่ายน้ำเป็นคู่เหมือน ดูสดใสน่ารักทั้งคุณแม่คุณลูก เตรียมเล่นน้ำให้ชุ่มฉ่ำหัวใจ
“น้ำ-สลิล ล่ำซำ” เซเลบคุณแม่ลูกสอง ที่ลูกๆ โตเป็นสาวกันหมดแล้ว แต่คุณแม่ก็ยังดูแลสุขภาพให้ดูดีอยู่เสมอ หุ่นสเลนเดอร์แบบนี้ ใครเห็นคิดว่าก็ทายอายุไม่ถูก สาวรักสวยรักงาม เตรียมสวมบิกินีลงอ่างแบบสวยๆ
“เบล-ณัฐสิมา ศิริสุนทร” ลูกสาวนายพล ทายาทคนเล็กของ ‘พล.อ. วิเชียร ศิริสุนทร’ อดีตรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด ว่างเว้นจากการทำธุรกิจความงามที่อยู่หลากหลาย ก็หาบิกินีมาใส่เดินเล่นริมชายหาดคลายร้อน