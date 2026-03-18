“นิว ชยพล” นำทีมพรีเซนต์แฟชั่นรับลมร้อน

ปลุกสีสันแห่งความสนุกต้อนรับซัมเมอร์ที่กำลังจะมาถึง ไปกับ วัน แบงค็อก (One Bangkok) ที่พร้อมพาทุกคนเดินทางสู่ประสบการณ์เหนือระดับ กับงาน “Sunsational Style: A Journey Through Style Destinations” แฟชั่นพรีเซนเตชั่นสุดสร้างสรรค์ ที่ถ่ายทอดความเปล่งประกายของซัมเมอร์ผ่านมิติใหม่ โดยเนรมิตใจกลางเมือง ให้กลายเป็นจุดหมายปลายทางของเหล่าคนรักแฟชั่นอย่างแท้จริง ซึ่งมีเหล่านักแสดงและศิลปินชื่อดัง อาทิ กร วรรณไพโรจน์ (กร PROXIE), วิคเตอร์-วรเมธ กอนุประพันธ์ (วิคเตอร์ PROXIE), นิว-ชยภัค ตันประยูร (นิว GELBOYS) และ จิงจิง-ปริยพิชญ์ ยู มาร่วมถ่ายทอดสไตล์อันโดดเด่น
งานนี้ถูกจัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “Immersive Seasonal Lifestyle Experience” สุดพิเศษ ที่จะพาออกเดินทางไปกับ 4 สไตล์เดสติเนชั่นพร้อมรับลมร้อนที่สะท้อนอัตลักษณ์แฟชั่นในมิติที่แตกต่าง ไม่ว่าจะเป็น The Urban Explorer, The Drifter, The Expedition และ The Voyageur ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นประสบการณ์เสมือนจริง ที่แฟชั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพียงบนรันเวย์ ณ One Bangkok Boulevard ที่หลอมรวมพลังแห่งสไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ CLUB21, THE DECORUM PARK HOUSE, Coach, BOSS พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่กับ BOSS Café ที่พร้อมเสิร์ฟ Tiramisu Gelato คลายร้อนอย่างมีสไตล์