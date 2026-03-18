“เดอะ ปาร์ค” จัดเวิร์กชอปเติมพลังบวกให้ผู้หญิง

เดอะ ปาร์ค (The PARQ) ร่วมกับ Fullhouse Wellness Club จัดงาน She Rises เปิดพื้นที่ให้มาร่วมดูแลตัวเองผ่านกิจกรรม Morning Wellness Community ที่ผสมผสาน Movement, Mindfulness และ Connection เข้าไว้ด้วยกัน เพื่อทุกคนได้เริ่มต้นวันด้วยการดูแลทั้งร่างกายและจิตใจไปพร้อมกัน ที่ Q Garden พื้นที่สีเขียวกลางเมืองบนชั้น 3 ของ The PARQ
เริ่มต้นด้วย Mat Pilates ท่ามกลางแสงแดดยามเช้า ขยับร่างกายผ่านท่าบริหารที่เรียบง่าย โดยอาศัยสมาธิและการควบคุมลมหายใจในทุกการเคลื่นไหว ซึ่งสัมผัสได้ถึงพลังและความแข็งแรงที่เพิ่มขึ้นจากภายใน จากนั้นเข้าสู่ช่วง Sound Healing ที่พาสัมผัสความสงบ ดำดิ่งไปกับเสียงบำบัดที่คลอเคล้าไปกับสายลมและแสงแดดยามเช้า เพื่อปล่อยใจพักจากความเร่งรีบของชีวิตเมือง และใช้ช่วงเวลาสั้นๆ รีเซ็ตตัวเองอีกครั้ง
พร้อมด้วยกิจกรรมเติมความสมดุล Mindfulness Workshop โดย พิม จาก Pimchology เวิร์กชอปด้านจิตวิทยา ที่ให้ผู้เข้าร่วมได้กลับมาฟังเสียงภายใน สำรวจความคิดและความรู้สึกของตัวเองในพื้นที่ที่ปลอดภัย ด้วยวิธีการ Journaling และ Deep Talk แบบเปิดใจ สร้างความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นทั้งต่อตัวเองและคนรอบข้าง
ปิดท้ายด้วย Matcha Party by Brave Roasters การแลกเปลี่ยนมุมมองเรื่องสุขภาพ ไลฟ์สไตล์ และเป้าหมายชีวิตใหม่ๆ ฟังเพลงจากดีเจ เติมความสดใส และพลังบวก สร้างความสัมพันธ์และคอมมูนิตี้ที่เติบโตไปด้วยกัน