มูลนิธิโครงการหลวงส่งตรงวัตถุดิบสู่เมืองกรุง

มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับ สยามพารากอน, กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ Thailand Gastronomy Network (เครือข่ายวัฒนธรรมอาหารประเทศไทย) ยกขบวนวัตถุดิบชั้นเลิศและผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับซูเปอร์มาสเตอร์จากยอดดอย ที่โครงการหลวงได้นำไปส่งเสริมให้เกษตรกรบนพื้นที่สูงเพาะปลูกและพัฒนามายาวนาน และต่อเนื่องจนกลายเป็นผลผลิตคุณภาพระดับสากล มามอบประสบการณ์พิเศษแบบสดใหม่ From Farm to Table ให้ชาวเมืองได้สัมผัสอีกครั้ง ในงาน “Royal Project Gastronomy Festival 2026 @ Siam Paragon” ภายใต้แนวคิด “Taste of Longevity: From Farm to Table” ที่ถ่ายทอดปรัชญาการกินอยู่เพื่อสุขภาพและความยั่งยืน ให้ผู้บริโภคได้สัมผัสคุณค่าของอาหารที่ดีต่อสุขภาพตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำพร้อมรังสรรค์เมนูเพื่อสุขภาพ จากวัตถุดิบโครงการหลวง โดยเชฟชื่อดัง วันที่ 18-29 มี.ค. 69 ณ NEXTOPIA ชั้น 5 และกูร์เมต์ มาร์เก็ต ชั้น G สยามพารากอน
ไฮไลต์ที่พลาดไม่ได้คือ “ปลาเทราท์โครงการหลวง” มีให้เลือกทั้ง ปลาเทราท์สด และปลาเทราท์รมควัน และอีกหนึ่งวัตถุดิบชั้นเลิศที่ห้ามพลาดคือ “แบล็คคาเวียร์” ไข่ปลาคาเวียร์จากปลาสเตอร์เจียนสายพันธุ์ไซบีเรียน ที่เพาะเลี้ยงอย่างพิถีพิถันในระบบน้ำไหลเวียนจากน้ำตกสิริภูมิ บนดอยอินทนนท์ จนได้คาเวียร์คุณภาพเยี่ยม
ทั้งยังมี ผลิตภัณฑ์ชา กาแฟอะราบิกา ผักเมืองหนาวและผลไม้คุณภาพ ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพื่อสุขภาพ รวมถึงผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ข้าวพันธุ์จาคูเนเน, น้ำแร่ธรรมชาติโครงการหลวง, น้ำดื่มโครงการหลวง ตลอดจนผลิตภัณฑ์เครื่องหอมจากธรรมชาติ ดอกไม้นานาพรรณ ผลิตภัณฑ์งานหัตถกรรมต่างๆ