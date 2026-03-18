“ต่อ ธนภพ & เจเจ กฤษณภูมิ” ชวนรื่นรมย์ไปกับพลังเสียง

“ฮาร์แมน คาร์ดอน” (Harman Kardon) ถ่ายทอดนิยามบทใหม่ของการใช้ชีวิต ผ่านมิติแห่งเสียงและดีไซน์อันเหนือระดับจัดงาน “Aurora House: Home of the Future” นำโดย เกษมสิน กาญจนชัยภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก. มหาจักรดีเวลอปเมนท์ และทิยา กาญจนชัยภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ Lifestyle & Online เปิดพื้นที่ต้อนรับคนรักเสียงเพลง พร้อมเผยโฉม 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สะท้อนความโดดเด่นด้านงานดีไซน์และพลังเสียงอันเป็นเอกลักษณ์
ภายในงานมี 2 นักแสดงหนุ่มชื่อดัง ต่อ-ธนภพ ลีรัตนขจร และ เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม มาร่วมถ่ายทอดเสน่ห์และไลฟ์สไตล์อันโดดเด่นผ่านผลิตภัณฑ์จาก “ฮาร์แมน คาร์ดอน” พร้อมเผยสไตล์การฟังเพลงและศิลปินที่ชื่นชอบ รวมถึงเคล็ดลับการเลือกลำโพง เริ่มจาก ต่อ ธนภพ เผยว่า “ฟังเพลงหลากหลายมาก การเลือกลำโพงจึงให้ความสำคัญกับคุณภาพเสียงเป็นหลัก เพราะอุปกรณ์มีผลกับประสบการณ์การฟัง ส่วนดีไซน์ก็มีความสำคัญ เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการแต่งบ้าน”
ด้าน เจเจเล่าว่า “ฟังเพลงค่อนข้างเยอะ แนวที่ชอบสุดจะเป็น Hip-hop กับ R&B และให้ความสำคัญกับอุปกรณ์ค่อนข้างมาก หลายคนอาจมองว่าลำโพงแบบไหนก็ฟังได้เหมือนกัน แต่ถ้าฟังลึกลงไปอีกระดับ เราจะสัมผัสรายละเอียดของเสียงและสิ่งที่ศิลปินตั้งใจถ่ายทอดได้มากขึ้น โดยจะเลือกจากคุณภาพของเสียง ว่าบาลานซ์และดึงรายละเอียดแต่ละย่านออกมาได้ดีแค่ไหน รวมถึงดีไซน์ด้วย เพราะถ้าลำโพงเข้ากับการแต่งบ้านได้ ก็ยิ่งตอบโจทย์มากขึ้น”