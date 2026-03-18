วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ร่วมเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีม 3 คน

วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา และทศวรรษ เตลาน ผอ.ลีกเอ็กเซ่พรีเมียร์ ประเทศไทย ร่วมเปิดการแข่งขันบาสเกตบอลประเภททีม 3 คน รายการ “3X3.EXE SUPER PREMIER 2025–2026 ROUND 2 BANGKOK” สนามที่ 2 ของซีรีส์การแข่งขันระดับเอเชีย ณ ฟู้ดวอล์ค พลาซ่า เมกาบางนา 21–22 มี.ค. 69
นุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผช.กก.ผจญ.อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เปิดตัวแคมเปญ “Robinson Lifestyle Summer Fest ซัมเมอร์นี้ กิน ชอป คุ้ม คลายร้อน” วันนี้–23 เม.ย. 69 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทุกสาขา พร้อมโปรโมชันสุดคุ้ม กิจกรรมความบันเทิงคลายร้อนสำหรับทุกวัย และแลนด์มาร์กซัมเมอร์สุดชิคโดยมีพันธมิตรธุรกิจร่วมงานเปิดตัว ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ราชพฤกษ์
พรรณี สยามวาลา มอบเงินบริจาค 4,431,169.97 บาท ให้กับมูลนิธิรามาธิบดีฯ สมทบทุน "ทุนคุณเอก-คุณพรรณี สยามวาลา" เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาแพทย์และพยาบาล ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ เอก สยามวาลา เนื่องในวาระครบรอบ 40 วันของการจากไป โดยมี มาลี สังวาลย์เล็ก รองผู้จัดการมูลนิธิรามาธิบดีฯ เป็นตัวแทนรับมอบเงิน