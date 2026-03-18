ส่องทริปออสเตรเลียของควีนแมรี่ กลับถิ่นเกิดในฐานะราชินีครั้งแรก

หลังจากขึ้นครองราชย์แทนพระราชมารดา “สมเด็จพระราชินีนาถมาร์เกรเธอที่ 2” แห่งเดนมาร์ก เมื่อช่วง 2 ปีก่อน สมเด็จพระราชาธิบดีเฟรเดอริกที่ 10 และสมเด็จพระราชินีแมรี ก็มีภารกิจติดพันมากมาย ทั้งหน้าที่ภายในประเทศ รวมถึงเป็นตัวแทนไปร่วมงานระดับนานาชาติต่างๆ จนทำให้ควีนแมรี ไม่ได้มีเวลากลับไปเยี่ยมเยือนบ้านเกิดเลยเป็นระยะเวลานาน จนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา ทริปแห่งการรอคอยของคนออสเตรเลีย ที่จะได้ต้อนรับเพื่อนร่วมชาติที่ได้ขึ้นนั่งตำแหน่งราชินีก็ได้เกิดขึ้นแล้ว
โดยครั้งนี้เป็นการเสด็จออสเตรเลียของควีนแมรี่และคิงเฟรเดอริกอย่างเป็นทางการแบบชนิดจัดเต็มในฐานะพระประมุขแห่งประเทศเดนมาร์ก และนับเป็นทริปที่ทั้งคู่ได้กลับมาเยือนออสเตรเลียพร้อมกันในรอบ 13 ปี โดยในคราวนี้ตลอดทริปทั้ง 5 วัน มีพิธีต้อนรับอย่างสมเกียรติที่ทำเนียบรัฐบาล ไปเทรกกิ้ง เดินป่า เยือน โขดหินอุลูรู อันโด่งดัง ได้เข้าพิธีกรรมของชนเผ่าอะบอริจิน เยี่ยมอนุสาวรีย์ทหารผ่านศึก
แถมมีงานกาล่าต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ที่กษัตริย์เฟรเดอริกได้กล่าวความในใจถึงควีนแมรี เรื่องความหลังสมัยรู้จักกันครั้งแรกที่มหกรรมโอลิมปิกที่ซิดนีย์ ไปจนถึงการขอบคุณที่ต้องย้ายข้ามซีกโลกไปสร้างครอบครัวด้วยกันที่เดนมาร์ก และทรงถือว่าออสเตรเลียเป็นบ้านหลังที่ 2
ในช่วงก่อนเดินทางกลับ หลังเสร็จสิ้นภารกิจในเมืองใหญ่ อย่าง แคนเบอร์ร่า ซิดนีย์ และเมลเบิร์นแล้ว ทั้งสองพระองค์เตรียมจะเสด็จไปเมืองโฮบาร์ต เกาะแทสมาเนีย ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพระราชินีแมรี เป็นการปิดท้ายทริป