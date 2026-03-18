“ภูมิ จิราธิวัฒน์” บอสหนุ่ม GO Hotel ร่วมงาน THAIFEX HOREC Asia 2026

บอสหนุ่มหล่อสุดฮอตที่กำลังถูกจับตามอง “ภูมิ จิราธิวัฒน์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Hotel Business บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หัวเรือใหญ่แห่ง GO Hotel พร้อมนำทีมบุกธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ด้วยที่พักแสนสะดวก ใกล้ห้าง ใกล้สนามบิน ในราคาสบายกระเป๋า และโชว์วิสัยทัศน์หัวข้อ Unlocking People for Unleashing Thai Hospitality for a Challenging Future (ถอดรหัสปลดล็อกพลังคน : เพื่อปลดปล่อยศักยภาพให้ธุรกิจโรงแรมภายใต้ความท้าทายในอนาคต) แชร์มุมมองในการทำธุรกิจให้ก้าวทันโลกในอนาคต ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง ในงาน THAIFEX HOREC Asia 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติสำหรับกลุ่มธุรกิจ HoReCa (Hotel, Restaurant, and Café/Catering) โดยเฉพาะ ที่ต่อยอดมาจากงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX - ANUGA ASIA) จัดขึ้นเพื่อเป็นประตูเชื่อมผู้ซื้อ ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย รวมถึงการเจรจาการค้าและอัปเดตเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
ปัจจุบัน Go Hotel กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นในทุกสาขา โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางไปทำงาน หรือครอบครัวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง ซึ่งมองหาที่พักที่สะดวกสบาย สุดคุ้ม ในทำเลที่โดนใจ โดยเปิดสาขาไปแล้ว 5 แห่ง ที่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี และกรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต
สำหรับในปี 2569 เตรียมเปิดอีก 5 แห่ง ที่ ขอนแก่น, นครสวรรค์, เชียงราย, เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา โดยมีแผนที่จะเปิดให้ครบ 25 แห่งภายใน 5 ปี ซึ่งมีแผนระยะยาวเตรียมขยายทั่วประเทศ