xs
xsm
sm
md
lg

“ภูมิ จิราธิวัฒน์” บอสหนุ่ม GO Hotel ร่วมงาน THAIFEX HOREC Asia 2026

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บอสหนุ่มหล่อสุดฮอตที่กำลังถูกจับตามอง “ภูมิ จิราธิวัฒน์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงาน Hotel Business บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หัวเรือใหญ่แห่ง GO Hotel พร้อมนำทีมบุกธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม ด้วยที่พักแสนสะดวก ใกล้ห้าง ใกล้สนามบิน ในราคาสบายกระเป๋า และโชว์วิสัยทัศน์หัวข้อ Unlocking People for Unleashing Thai Hospitality for a Challenging Future (ถอดรหัสปลดล็อกพลังคน : เพื่อปลดปล่อยศักยภาพให้ธุรกิจโรงแรมภายใต้ความท้าทายในอนาคต) แชร์มุมมองในการทำธุรกิจให้ก้าวทันโลกในอนาคต ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจได้นำไปต่อยอดธุรกิจของตัวเอง ในงาน THAIFEX HOREC Asia 2026 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติสำหรับกลุ่มธุรกิจ HoReCa (Hotel, Restaurant, and Café/Catering) โดยเฉพาะ ที่ต่อยอดมาจากงานแสดงสินค้าอาหาร (THAIFEX - ANUGA ASIA) จัดขึ้นเพื่อเป็นประตูเชื่อมผู้ซื้อ ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย รวมถึงการเจรจาการค้าและอัปเดตเทรนด์ธุรกิจใหม่ๆ ณ อิมแพ็คชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี


ปัจจุบัน Go Hotel กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมียอดผู้เข้าพักเพิ่มขึ้นในทุกสาขา โดยได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีทั้งจากนักท่องเที่ยว ผู้ที่เดินทางไปทำงาน หรือครอบครัวที่เดินทางพร้อมสัตว์เลี้ยง ซึ่งมองหาที่พักที่สะดวกสบาย สุดคุ้ม ในทำเลที่โดนใจ โดยเปิดสาขาไปแล้ว 5 แห่ง ที่ บ่อวิน บ้านฉาง ศรีราชา ชลบุรี และกรุงเทพ สุวรรณภูมิ แอร์พอร์ต

สำหรับในปี 2569 เตรียมเปิดอีก 5 แห่ง ที่ ขอนแก่น, นครสวรรค์, เชียงราย, เชียงใหม่ และพระนครศรีอยุธยา โดยมีแผนที่จะเปิดให้ครบ 25 แห่งภายใน 5 ปี ซึ่งมีแผนระยะยาวเตรียมขยายทั่วประเทศ













+3