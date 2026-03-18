“บรู๊คส์ บราเธอร์ส” เปิดแฟล็กชิปสโตร์ อเมริกันเฮอริเทจในตำนาน

บรู๊คส์ บราเธอร์ส (Brooks Brothers) แบรนด์แฟชั่นระดับตำนานจากสหรัฐอเมริกา เปิดตัวแฟล็กชิปสโตร์โฉมใหม่ในประเทศไทย ณ ชั้น G, The Storeys โครงการ One Bangkok ภายใต้การนำเข้าและบริหารโดย บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Reunion” เป็นการเชื่อมต่อความสง่างามในแบบอเมริกันเฮอริเทจจากรุ่นสู่รุ่น โดยมี บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ และเจ้าขุน-จักรภัทร วรรธนะสิน สะท้อนความร่วมสมัยของแบรนด์ Brooks Brothers ได้เป็นอย่างดี นับเป็นอีกก้าวสำคัญของแบรนด์ที่ยืนหยัดบนความคลาสสิก ความประณีต และงานเทเลอริ่งคุณภาพสูงมากว่าสองศตวรรษ
ตลอดประวัติศาสตร์กว่า 200 ปี ผูกพันกับบุคคลสำคัญระดับโลก โดยเฉพาะการเป็นแบรนด์สูทที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกากว่า 40 คนเลือกสวมใส่
ในยุคสมัยใหม่ แบรนด์ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การตีความใหม่ของครีเอทีฟไดเรกเตอร์ชื่อดัง ไม่ว่าจะเป็น Thom Browne, Zac Posen และล่าสุด Michael Bastian ที่เข้ามาเติมมุมมองร่วมสมัยให้กับมรดกทางสไตล์ของแบรนด์
สัมผัส American Heritage ในบรรยากาศ Modern Classic ใจกลางกรุงเทพฯ แฟล็กชิปสโตร์โฉมใหม่ที่โดดเด่นตั้งแต่ทางเข้า ด้วยประตูงานฉลุลาย Golden Fleece ผลิตจากแผ่นสแตนเลสสีทองด้าน โลโก้หน้าร้านก็เป็นงานสแตนเลสสีทองด้านแบบ Brushed Brass ตัดกับขอบบัวดิสเพลย์สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์คัลเลอร์ของแบรนด์
ภายในร้านออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์ Modern Classic ผสานโทนสีน้ำเงินเข้มตัดทองอย่างสง่างาม ผนังสีน้ำเงินตัดกรอบทองสะท้อนกลิ่นอาย American Private Club พื้นไม้ปาร์เก้เรียงลายก้างปลา เติมความอบอุ่นแบบคลาสสิก สะท้อนงานฝีมือที่ใส่ใจในทุกรายละเอียด ซึ่งจำหน่ายเครื่องแต่งกายและแอคเซสซอรีครบครัน ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ครอบคลุมตั้งแต่ Casualwear, Formalwear ไปจนถึง คลาสสิกไอเท็มซึ่งเป็นไอคอนของ Brooks Brothers มาอย่างยาวนาน