“ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์-เดอะ สตรีท รัชดา” ชวนบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 17-18 มี.ค. นี้

อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และ ศูนย์การค้า เดอะ สตรีท รัชดา เดินหน้าภารกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืน ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต Blood Donation 2026 เพื่อระดมความช่วยเหลือและจัดหาโลหิตสำรองให้เพียงพอต่อความต้องการในการรักษาพยาบาลทั่วประเทศ
กิจกรรมบริจาคโลหิต Blood Donation จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้เช่าอาคาร พนักงาน และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการทำความดี สำหรับปีนี้ได้ขยายระยะเวลาการจัดงานเป็น 2 วัน เพื่อรองรับจำนวนผู้บริจาคโลหิตที่เพิ่มขึ้น และช่วยให้ระดมโลหิตสำรองสำหรับการรักษาผู้ป่วยได้มากยิ่งขึ้น
ทั้งสององค์กรยังคงมุ่งมั่นเป็นศูนย์กลางแห่งการแบ่งปันและส่งต่อความหวังให้ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต สะท้อนความตั้งใจในการสร้างคุณค่าคืนสู่สังคมผ่านกิจกรรม CSR พร้อมเปิดพื้นที่ของอาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ และศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา ให้เป็นจุดเชื่อมโยงให้ผู้มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมทำความดีได้อย่างสะดวก เพราะโลหิต 1 ถุง สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้ถึง 3 คน และยังช่วยปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการแบ่งปันในสังคมอย่างยั่งยืน
สำหรับในปี 2569 กิจกรรมบริจาคโลหิต Blood Donation มีกำหนดจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17–18 มีนาคม 2569 และจะจัดต่อเนื่องในวันที่ 17–18 มิถุนายน 2569, 17–18 กันยายน 2569 และ 17–18 ธันวาคม 2569 ระหว่างเวลา 11.00–15.00 น. ณ บริเวณชั้น G อาคาร ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์
ผู้บริจาคที่เป็นสมาชิกเดอะ สตรีท พอยท์ จะได้รับของที่ระลึกแทนคำขอบคุณ โดยหลังบริจาคสามารถรับฟรีเครื่องดื่มจากร้านกาแฟพันธุ์ไทย ชั้น G พร้อมรับบัตรกำนัล มูลค่า 100 บาท จากศูนย์การค้าเดอะ สตรีท รัชดา หากบริจาคครบ 3 ครั้ง รับกระเป๋าผ้า Blood Donation ดีไซน์พิเศษ และบริจาคครบ 6 ครั้ง รับม่านบังแดด
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่เพื่อสร้างลมหายใจใหม่ให้เพื่อนมนุษย์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cwtower.com หรือเฟซบุ๊ก cwtower.bkk และ TheStreetRatchada