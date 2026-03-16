เหล่าเซเลบบุกธุรกิจกาแฟ ปั้นแบรนด์แข่ง เสิร์ฟยันเมล็ดพันธุ์

ตลาดกาแฟในบ้านเราแม้จะตามหลังโลกตะวันตกอยู่ เพราะด้วยประเพณีและวัฒนธรรมที่เริ่มต้นมาจากต่างแดน แต่ทุกวันนี้เรียกได้ว่าเติบโตยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่ช่วงฮิตราว 20 กว่าปีก่อน ที่เราจะเห็นมีร้านกาแฟสดเปิดเป็นดอกเห็ด จนมาถึงวัฒนธรรมคาเฟ่ที่กระจายไปทั่วทุกหัวเมือง มาถึงทุกวันนี้กาแฟนับเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของหลายๆ คน และธุรกิจกาแฟก็ขยายตัวจนเกินเรดโอเชียนไปไกล
ทำให้แต่ละร้านต้องมองหาความแตกต่างและจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ไม่ใช่ในแง่สถานที่ คอนเซ็ปต์ แต่ตอนนี้เทรนด์ที่สำคัญคือ การใส่ใจถึงองค์ประกอบ อย่าง เรื่องเมล็ดกาแฟ สายพันธุ์ เราจึงเห็นร้านกาแฟสมัยนี้มี Specialty Coffee ที่สมัยก่อนถือเป็นของหายาก แต่ทุกวันนี้ให้บริการกันเป็นเรื่องปกติ เหล่าบาริสต้ามือรางวัลพากันเปิดแบรนด์คาเฟ่ แต่ละเจ้างัดของดีของเด่นแข่งกันแบบสุดฤทธิ์ อย่าง Pacamara, Bottomless, Roast, Nana, Factory coffee ฯลฯ
ไม่เพียงเท่านั้น บรรดาเซเลบริตียุคนี้ ที่เข้ามาลุยตลาดธุรกิจกาแฟก็เช่นเดียวกัน แต่ละคนไม่เพียงแต่เปิดคาเฟ่ ทำแบรนด์ร้านกาแฟน่ารักๆ แต่ยังลงลึกกันไปถึงแก่น ทั้งเสาะหาเมล็ดกาแฟ เปิดโรงคั่ว นำเข้าอุปกรณ์เอง เรียกว่าครบวงจรเลยทีเดียว โดยจะมีเจ้าไหนที่น่าสนใจกันบ้างลองไปดูกัน?
เริ่มจาก “นุ้บ-ชนัญดา ทวีสิน” ลูกสาวคนเก่งของเศรษฐา ทวีสิน ที่ทำแบรนด์ BEANS แบรนด์กาแฟที่เติบโตเร็วที่สุด โดยเธอร่วมหุ้นกับเพื่อนและพันธมิตรทางธุรกิจ อย่าง กฤตธี ธนวิพุธ และ อัครินทร์ ศิวพรพิทักษ์ เปิดแบรนด์มาได้ไม่กี่ปี ตอนนี้มีจะ 20 สาขาแล้ว อยู่ในทุกห้างดังและย่านใจกลางเมือง แถมโดดเด่นด้วยความหลากหลายของเมล็ดกาแฟ ซึ่งมีโรงคั่วของตัวเอง BEANS Coffee Roaster เป็นแบรนด์กาแฟสเปเชียลตี้ไทย ที่ตอบโจทย์คนรักกาแฟ ทั้งเมล็ดพันธุ์ ทางบาริสต้ามือดี และยังเปิดโอกาสให้สร้างสรรค์รสชาติของตัวเอง
ถัดมาที่หนุ่มนักธุรกิจ “พีช-พชร จิราธิวัฒน์” หลังประสบความสำเร็จกับ โปเตโต้ คอร์เนอร์ และแบรนด์ ข้าวซอยโซ-อิ ก็ได้ก้าวมาลงสนามธุรกิจกาแฟ ด้วยการเปิดแบรนด์ UNO Coffee ที่เน้นการใช้เมล็ดกาแฟพันธุ์เกอิชา ซึ่งเป็นกาแฟพรีเมียม แต่ขายในราคาที่จับต้องได้ เริ่มต้นแก้วละ 85 บาท ทำให้ได้รับการตอบรับอย่างร้อนแรง ผู้คนเข้าแถวต่อคิวยาว และในเวลาเพียงไม่ถึงปี ขยายกิจการไปถึง 10 สาขาแล้ว โดยเกาะอยู่กับห่างใกล้ย่านออฟฟิศ เน้นกลุ่มคนทำงาน
ด้าน “เจ-เอกชัย สุขุมวิทยา” เจ้าของร้านกาแฟเจ้าดัง “คาซ่า ลาแปง” ที่เปิดมาเกือบ 14 ปีแล้ว มีกว่า 20 สาขา ได้ทำแบรนด์กาแฟน้องใหม่ Rawmat Coffee มาจับตลาดแนวพรีเมียมแมส ทำราคาให้ย่อมเยาเอาใจหนุ่มสาวคนทำงานที่ตึก One Bangkok ด้วยราคาเริ่มต้นเพียง 55 บาท ไฮไลต์สำคัญคือ ความทันสมัย ให้ส่งผ่านแอปพลิเคชั่น โดยสามารถครีเอทกาแฟแก้วพิเศษที่เลือก Taste Note ของตัวเอง พร้อมเลือกสั่งแบบเมล็ดพิเศษในราคาที่เพิ่มขึ้นเพียง 20 บาท แถมทำโปรโมชั่นตลอด จึงไม่น่าแปลกใจที่ร้านนี้จะกลายเป็นขวัญใจชาวออฟฟิศย่านนั้น
ส่วนแบรนด์ดัง อย่าง CPS Coffee (ซีพีเอส คอฟฟี่) Specialty Coffee & Lifestyle Bar ในเครือของยัสปาล ก็ไม่น้อยหน้า นอกจากจะมีร้านกาแฟเก๋ๆ แล้ว ล่าสุด เขาเปิด "The Roaster Lab" โรงคั่วเมล็ดกาแฟเปิดให้เห็นการทำงานในทุกขั้นตอน และพร้อมจะครีเอตกาแฟแก้วพิเศษ ที่เต็มไปด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพดีที่ผ่านการคั่วแบบสดใหม่ ให้รสชาติสุดพิเศษตรงใจคุณ โดยเพิ่งเปิดบริการที่ซอยสุขุมวิท 66/1 ไปเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมา