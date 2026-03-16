แฉตำนานรักต่างชนชั้น!? “เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด” กับสาวนางโชว์

เกือบ 33 ปีที่ผ่านมา “เจ้าชายเอ็ดเวิร์ด ดยุกแห่งเอดินบะระ” และ “โซฟี” เป็นเหมือนคู่ที่แยกกันไม่ได้แห่งราชวงศ์วินด์เซอร์ แต่ก่อนหน้านั้นเขาก็มี “รูธี แฮนชอลล์” เป็นอดีตแฟนสาวนักแสดง ที่ยามนี้ออกมาพูดและเปิดเผยภาพลักษณ์ใหม่ของเจ้าชายผู้ประพฤติตัวดีมาโดยตลอด
กล่องเก็บความทรงจำที่เต็มไปด้วยบันทึกประจำวันและจดหมายรักจากช่วงปลายทศวรรษ 1980 และต้นยุค 1990 เมื่อห้าปีที่แล้ว รูธี แฮนชอลล์แค่อยากทำความสะอาดโรงรถของเธอ แต่ต้องหยุดชะงักลงเมื่อได้พบกับความทรงจำโรแมนติกอีกครั้ง ในช่วงที่เธอมีโอกาสได้อยู่กับเจ้าชายเอ็ดเวิร์ด พระโอรสองค์เล็กของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 หวานจนรูธีต้องบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งจะได้รับการตีพิมพ์เป็นหนังสือและจะวางจำหน่ายในวันที่ 16 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ชื่อเล่ม ‘The Showgirl and the Prince’ ที่เธอสัญญาว่า “จะได้เห็นเบื้องหลังชีวิตสุดเหวี่ยงในวงการละครเพลง และสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อโชว์เกิร์ลตกหลุมรักเจ้าชาย” ซึ่งพระราชสำนักคงจะ “not amused” และอาจยังไม่รู้รายละเอียดเนื้อหา
รูธี แฮนชอลล์ และเจ้าชายเอ็ดเวิร์ดพบกันที่เวสต์เอนด์ในลอนดอนเมื่อปี 1988 ตอนอายุ 21 ขณะรูธีเป็นนักร้องประสานเสียงในละครเพลงเรื่อง ‘Cats’ และเอ็ดเวิร์ดในวัย 23 ปี เป็นผู้ช่วยฝ่ายผลิตให้กับ “แอนดรูว์ ลอยด์ เว็บเบอร์” นักประพันธ์เพลงชื่อดัง ก่อนหน้านั้นไม่นาน ภายใต้เสียงวิพากษ์วิจารณ์ของชาวอังกฤษและสื่อแท็บลอยด์ เอ็ดเวิร์ดลาออกจากกองทัพเพื่อไปทำงานด้านศิลปะ
เริ่มแรกเขาได้สัมผัสกับโลกแห่งละครเวที และได้เจอกับรูธี แฮนชอลล์ ซึ่งรูธีถือเป็นรักแรกพบ เพราะเอ็ดเวิร์ดนั้น “ใจดีและเอาใจใส่มาก” เดตครั้งแรกจึงเกิดขึ้น ต่อมารูธีเขียนว่า เธอถูกลักลอบพาเข้าไปในพระราชวังบักกิงแฮม “ความสัมพันธ์ลึกลับ” ของทั้งคู่เธอเป็นแบบรักๆ เลิกๆ อยู่ห้าปี และเธอได้เข้าเฝ้าพระราชินีด้วย ความตื่นเต้นทำให้เธอลืมการถวายความเคารพ แต่พระราชินีก็ยังทรงแสดงปฏิกิริยาที่ “น่ารักและงดงาม” ปี 2020 รูธีเคยแฉว่า เธอเคยไปนอนตามเตียงต่างๆ ในพระราชวังบักกิงแฮมมาแล้ว “ใช่ ฉันเคยมีเซ็กซ์ในพระราชวังบักกิงแฮมมาแล้ว”
ความสัมพันธ์ของเธอกับเจ้าชายจบลงในปี 1993 รูธีเคยให้สัมภาษณ์กับนสพ.Telegraph ในปี 2008 ว่า เธอสงสัยมาตั้งแต่แรกแล้วความรักที่มีต่อเอ็ดเวิร์ดจะไม่ยั่งยืน อีกอย่างเวลานั้นเธอยังไม่พร้อมที่จะละทิ้งความฝันในการเป็นนักแสดงละครเพลง แต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างก็จบลงด้วยดี ไม่กี่เดือนหลังจากเลิกกัน เอ็ดเวิร์ดก็คบกับโซฟี ชายาในอนาคตและรูธีเองก็ได้รับเชิญไปงานเสกสมรสของพวกเขาในปี 1999 ด้วย
ส่วนรูธีปัจจุบันอายุ 59 ปี มีลูกสาวสองคน เธอเป็นนักแสดงละครเพลงที่ได้รับรางวัลมากมาย และเป็นแขกรับเชิญประจำในรายการทีวีของอังกฤษ ในปี 2008-2009 เธอได้เป็นกรรมการตัดสินในรายการ ‘Dancing on Ice’ และยังเคยปรากฏตัวในสี่ตอนของซีรีส์ยอดนิยมของอังกฤษเรื่อง ‘Coronation Street’