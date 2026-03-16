Levi’s เปิดตัวพาร์ทเนอร์ชิปกับ Rose

แบรนด์ Levi’s® เปิดตัวพาร์ทเนอร์ชิป ROSE ศิลปินนักร้อง-นักแต่งเพลงเจ้าของผลงานติดชาร์ตและไอคอนระดับโลก ความร่วมมือครั้งนี้นำสองพลังแห่งความเป็นออริจินัลมารวมกัน Levi’s® แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับตำนานที่แต่งกายให้กับเหล่าออริจินัลของโลกมากว่า 150 ปี และ ROSE ศิลปินผู้มีเอกลักษณ์ทางดนตรีที่จริงใจและกลิ่นอายร็อกแอนด์โรล ซึ่งได้กำหนดนิยามใหม่ของการเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลก
ในฐานะนักร้อง นักแต่งเพลง และนักดนตรีที่ผู้คนทั่วโลกหลงรัก ROSE สะท้อนตัวตนของความเป็นออริจินัลและการแสดงออกถึงตัวตน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ Levi’s® มาตั้งแต่ก่อตั้ง ทั้งในฐานะสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังจากเกาหลีใต้ BLACKPINK และในฐานะศิลปินเดี่ยว ROSE ได้พัฒนาสไตล์ส่วนตัวและวิสัยทัศน์ทางศิลปะที่โดดเด่น พร้อมสร้างฐานแฟนคลับจากทั่วทุกมุมโลก ความร่วมมือครั้งนี้ยังช่วยสนับสนุนการขยายฐานผู้หญิงของ Levi’s® ในระดับโลก พร้อมเฉลิมฉลองตัวตนทางความคิดสร้างสรรค์และอิทธิพลข้ามวัฒนธรรมของ ROSE
ความร่วมมือนี้ต่อยอดจากการที่ ROSE ร่วมแคมเปญระดับโลก Behind Every Original ของแบรนด์ ซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในช่วง Super Bowl โดยในวันนี้แบรนด์ได้ปล่อยวิดีโอ “Backstory” ของ ROSE ที่พาผู้ชมไปชมเบื้องหลังวิสัยทัศน์และแรงบันดาลใจทางความคิดสร้างสรรค์ของเธอ
เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ระหว่างการแสดงของ BLACKPINK ที่ Tokyo ROSE ได้ขึ้นเวทีในชุด Levi’s® แบบคัสตอมหลายลุค ซึ่งโดดเด่นด้วยการตกแต่งด้วยมือ วัสดุพรีเมียม และเทคนิคการฟินิชที่ล้ำสมัย สะท้อนบทบาทของแบรนด์ในจุดตัดระหว่างดนตรี วัฒนธรรม และการแสดงออกถึงตัวตน ตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป ลุค Levi’s® แบบคัสตอมของ ROSE จะถูกจัดแสดงที่ร้าน Levi’s Harajuku Store เพื่อให้แฟน ๆ ได้ชมรายละเอียดงานฝีมือเบื้องหลังชุดการแสดงที่เธอสวมใส่บนเวทีในโตเกียวอย่างใกล้ชิด
ความร่วมมือครั้งนี้จะเดินหน้าต่อไปด้วยโปรดักต์คอลแลบอเรชันสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จะเปิดตัวภายในปีนี้ โดยถ่ายทอดวิสัยทัศน์สร้างสรรค์ของ ROSE ผ่านไอเท็ม Levi’s® ที่ขับเคลื่อนด้วยสไตล์ เพื่อให้แฟน ๆ ทั่วโลกได้แสดงออกถึงสไตล์ส่วนตัวผ่านชิ้นงานที่สะท้อนทั้งเอกลักษณ์ของ ROSE และจิตวิญญาณแห่งการบุกเบิกของแบรนด์ Levi’s®