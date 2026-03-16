พิสูจน์สัมผัสสบายในทุกที่ กับไลน์อัพลินินหลากหลายดีไซน์

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก เปิดตัวคอลเลคชันพรีเมียมลินินออกแบบโดยแคลร์ เวท เคลเลอร์ (Clare Waight Keller) ดีไซเนอร์ชื่อดังชาวอังกฤษ ไอเทมสำหรับผู้หญิงและผู้ชายผลิตจากลินินยุโรปคุณภาพสูง 100% มาในโทนสีกว่า 30 เฉด นอกจากนี้ยังมีไอเทมลินินผสมที่ให้สัมผัสเรียบลื่น ในหลากหลายดีไซน์ที่เหมาะสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน
เสื้อเชิ้ตพรีเมียมลินินคุณภาพสูงจากยูนิโคล่
เสื้อเชิ้ตพรีเมียมลินิน ให้สัมผัสนุ่ม พร้อมเนื้อผ้าเงางามอย่างมีระดับ สวมใส่สบาย เหมาะสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อน โดดเด่นด้วยกระบวนการกำจัดปมเส้นใยด้วยมืออย่างประณีตในทุกขั้นตอน ควบคู่กับการตัดเย็บอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้ได้ผ้าลินินคุณภาพสูงที่ใช้งานได้ยาวนาน ฤดูกาลนี้ยังเพิ่มไอเทมใหม่อย่างเสื้อเชิ้ตคอสกิปเปอร์ทรงบ็อกซี่ มอบลุคเบาสบายในสไตล์แคชชวล พร้อมกางเกงขาสั้นผ้าลินินผสมเรยอน มอบสัมผัสนุ่มสบาย เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสำหรับการแต่งตัวในช่วงฤดูร้อน
UNIQLO : C Premium Linen Capsule Collection
นอกเหนือจากไลน์อัพไอเทมพื้นฐานแล้ว UNIQLO : C ยังเปิดตัวแคปซูลคอลเลคชันพิเศษที่ผลิตจากพรีเมียมลินิน 100% เสื้อเบลเซอร์สำหรับผู้หญิงถูกตัดเย็บอย่างประณีต สร้างลุคที่ดูสง่างามและมีระดับ สามารถใส่เดี่ยวๆ เพื่อสร้างสไตล์ที่โดดเด่น หรือใส่เป็นไอเทมเพื่อคอมพลีทลุคเมื่อจับคู่กับเสื้อกั๊กและกางเกงขากว้างเนื้อผ้าเดียวกัน สำหรับผู้ชาย มีเสื้อเชิ้ตแจ็คเก็ตที่ได้แรงบันดาลใจจากเวิร์กแวร์ ให้ความรู้สึกเบาสบายและคล่องตัว พร้อมกางเกงลินินทรงกว้าง ขาสอบ มีสไตล์ และคงความสบายในการสวมใส่ได้อย่างลงตัว
วันวางจำหน่าย : วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2569
สาขาที่วางจำหน่าย : ร้านยูนิโคล่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ สยามพารากอน เอ็มควอเทียร์ และออนไลน์สโตร์