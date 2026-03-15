คำทำนายดวงชะตาระหว่างวันที่ 16 - 22 มีนาคม 2569 โดย อ.ณัฐกฤตา นาควัชระ

ราศีมังกร (เกิดระหว่างวันที่ 16 มกราคม-12 กุมภาพันธ์)
การงานมีแนวโน้มที่ดีขึ้นเป็นลำดับ ได้รับสัญญาณบางอย่างที่ส่งผลทางด้านจิตวิทยาเพิ่มแรงจูงใจให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่สูงขึ้น ด้วยความชำนาญการที่มากขึ้นทำให้การจัดการงานใดๆล้วนเป็นไปโดยอัตโนมัติ สามารถที่จะเข้ากับผู้อื่นได้ง่าย ปรับตัวเขากับสิ่งแวดล้อมใหม่ได้ดี มองการณ์ไกล หัวไวทำให้มีคนนำปัญหามาปรึกษาหรือขอความเห็นอยู่เรื่อย ผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้ได้ลองผิดลองถูหรือทำอะไรที่แหวกแนวเพื่อสร้างความแปลกใหม่ เป็นช่วงที่ต้องใช้จินตนาการมากอยู่สักหน่อย สถานการณ์เป็นใจและเปิดช่องเป็นอันมาก เป็นจังหวะที่จะได้สานต่อสิ่งที่อยากทำหรือต่อยอดไอเดีย จะมีแนวร่วมใหม่ที่เข้ามาสนับสนุน จะมีผลงานเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้น โอกาสต่างๆจะประดังเข้ามาจนถึงกับเลือกไม่ถูก
ด้านการเงิน ยังไม่ดีอย่างที่คิด ประมาณการผิดพลาดเพราะหวังที่จะได้จนมากเกินไป ระวังจะเสียเพื่อนเพราะเรื่องการหยิบยืมหรือทำให้สูญเสียเงินทองไปฟรีๆ รักษาสิ่งที่มีอยู่และผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ให้ดีด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักความผูกพันเกิดจากความใกล้ชิดในเรื่องของงานเป็นสำคัญ ส่วนคนมีคู่ ถึงจะมีปากเสียงกันแต่ขาเตียงยังแข็งแรงดี
ราศีกุมภ์ (เกิดระหว่างวันที่ 13 กุมภาพันธ์-13 มีนาคม)
หลายสิ่งลงตามล็อคที่วางไว้ แต่ก็จะมีเหตุมาให้เครียดเพิ่มจนได้ มิควรที่จะตีตนไปก่อนไข้เพราะจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่ได้ยินได้ฟังมาก็ได้ บางทีคงต้องปล่อยให้สถานการณ์พาไปในเมื่อไม่กล้าตัดสินใจหรือใช้ความเด็ดขาดอันเนื่องมาจากมีความเกรงใจ สำหรับอะไรที่ยังไม่เป็นไปตามที่คิดก็คงต้องค่อยๆปรับแก้กันไป ผู้ใหญ่ยังคงมีความเชื่อมั่นในฝีมือ จะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง จะถูกบังคับให้ทำงานแข่งกับเวลาเพราะงานที่อัดเข้ามาให้จนแน่น เป็นช่วงเวลาที่ต้องการความเป็นมืออาชีพและความรับผิดชอบสูง จะประสบความสำเร็จนเรื่องที่ไปเจรจาหรือนำเสนอเพราะเตรียมความพร้อมและข้อมูลมาเป็นอย่างดีจึงทำให้เป็นต่อผู้อื่น จะได้บทสรุปหรือข้อยุติสำหรับปัญหาที่เรียกว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออก แต่การที่ทำอะแบบเซฟโซนมากเกินไปก็จะทำให้ขาดการพัฒนา
ด้านการเงิน ส่วนใหญ่มาจากน้ำพักน้ำแรง อย่าคิดเป็นเตี้ยอุ้มค่อมเด็ดขาด เจือจานได้บ้างตามกำลัง อย่าให้ต้องถึงกับชักเนื้อ จะหมดเปลืองด้วยเรื่องของสุขภาพและอาหารการกิน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด อกที่เดาะยังหาใครมาดามใจไม่ได้ บ้างานไปพรางๆก่อน ส่วนคนมีคู่ ระวังความเครียดสะสมจะระเบิด มโนน้อยลงจะทำให้ไม่เสียสุขภาพจิต
ราศีมีน ( เกิดระหว่างวันที่14 มีนาคม-12 เมษายน)
ศักยภาพที่มีอยู่ในตัวคุณสามารถที่จะนำพาไปให้พบความสำเร็จได้อยู่แล้วโดยที่มิต้องรบกวนเรียกร้องเอาจากผู้ใด สามารถทำได้ทั้งงานที่ต้องฉายเดี่ยวและเป็นหมู่คณะ มีก็แต่จะเป็นที่พึ่งให้คนอื่นซะมากกว่า ยิ่งด้วยบุคลิกที่มีสัมมาคารวะและมนุษยสัมพันธ์ยิ่งเป็นเสน่ห์ทำให้คุณได้รับการต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีไม่ว่าไปไหนที่ไหนหรือทำอะไรก็ตาม จะมีผลงานที่โดดเด่นกว่าใคร มีสิทธิ์ที่จะได้รับโอกาสสำคัญอย่างที่คุณเองก็คาดไม่ถึงแต่ก็เป็นไปได้ว่าสิ่งนั้นอาจจะได้รับมาโดยอำนาจอิทธิพลบางอย่างซึ่งคล้ายกับว่าถูกบีบให้ต้องยอมรับโดยที่มิอาจจะปฏิเสธอะไรได้ แต่จะมีบ้างที่ในบางเรื่องจำเป็นต้องขอฟังทัศนะและมุมมองของผู้ที่มีความสนิทสนมเป็นการส่วนตัวเพื่อนำมาประมวลผลและใช้เพื่อการตัดสินใจ สัญญาข้อตกลงอาจจะมีอะไรที่กำกวมหรือมิได้เป็นอย่างที่คุณเข้าใจจึงควรใช้ความรอบคอบให้มากด้วย
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีเงินเข้ามาหมุนเวียนเยอะ ผลประโยชน์งอกเงย แต่ก็มิควรประมาทโดยเฉพาะในเรื่องของธุรกรรมการเงิน อย่าใช้เงินเปลือง ระวังเอกสารที่ต้องใช้เบิกเงินคืนหายด้วยล่ะ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะมีฝ่ายจัดหาพาใครต่อต่อมาแนะนำให้รู้จัก น่าจะเจอคนที่สะดุดตาเข้าสักคนนะ ส่วนคนมีคู่ บรรยากาศไม่น่าอภิรมย์เท่าที่ควร มีปัญหาอะไรก็ควรที่จะบอกกล่าวกันตรงๆดีกว่า
ราศีเมษ (เกิดระหว่างวันที่13 เมษายน- 13 พฤษภาคม)
ด้วยความมุ่งมั่นและความแน่วแน่อย่างเต็มเปี่ยมของคุณผู้ใหญ่จึงยังคงความสนับนุนโดยตลอดแม้ว่าอาจจะไม่มากเท่าเก่าด้วยเหตุผลบางประการแต่ก็นับว่าดีกว่าจะไม่ได้อะไรเลย คำพูดก็ดูเหมือนกับว่าจะมีน้ำหนักมากขึ้นสามารถเพิ่มความยำเกรงให้ได้ในระดับหนึ่ง สิ่งที่หยิบจับทำเริ่มเห็นเป็นรูปธรรม จะได้รับข้อเสนอหรือข้อแลกเปลี่ยนบางอย่างที่ทำให้ต้องคิดหนักและกลับมาพิจารณาทวบทวนใหม่อีกที มีโอกาสที่จะร่วมก๊วนกับเพื่อนเก่าในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ต้องใช้ไหวพริบปฏิภาณในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหรือแม้แต่การติดต่อประสานงานอยู่เนืองๆ มิควรที่จะไขว่คว้าการยอมให้มากจนเกินไปจนกระทั่งจะทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเอง เรื่องใดที่รับปากไว้แล้วก็ต้องจัดการให้สำเร็จแม้จะยากเย็นแค่ไหนก็ตาม หลีกเลี่ยงการวิจารณ์ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นแบบตามน้ำหรืออื่นใดก็ตาม
ด้านการเงิน มาเร็วเคลมเร็ว เกลี้ยงกระเป๋าแบบไม่รู้ตัว ต้องมีลิมิตกันบ้างแล้ว ยับยั้งชั่งใจได้ด้วยก็ยิ่งดี ระวังทรัพย์สินเสียหายจากความเลินเล่อ ได้ของมีตำหนิจึงควรเช็กสภาพของก่อนที่จะเซ็นรับ
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด เจอรักซ้อนซ่อนรัก ส่วนคนมีคู่ หวานอมขมกลืน น้ำขุ่นไว้ในน้ำใสไว้นอก
ราศีพฤษภ (เกิดระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม-13 มิถุนายน)
เป็นช่วงที่ต้องพึ่งคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีประสบการณ์ตรงเป็นอันมาก มิอาจที่จะไปถึงเป้าหมายโดยลำพังได้ ถึงแม้ว่าในบางเรื่องก็มิได้แย่อย่างที่คิดไว้แต่อย่างน้อยก็เพื่อให้รู้ว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือยัง สิ่งที่ต้องเข้าไปจัดการบางทีอาจจะขัดกับไลฟ์สไตล์ของคุณอยู่บ้าง แต่หากปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติซะใหม่ก็น่าจะทำให้อะไรๆหลายอย่างดูดีขึ้นมาก็เป็นได้ ความใจร้อนใจเร็วไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมา ช้าแต่ชัวร์ดีกว่า เดินทางสายกลางได้ดีแน่ มิควรตัดสินคนอื่นหรือมองคนที่คิดต่างไปในทางลบรวมถึงความเจ้ายศเจ้าอย่างด้วย เหตุสุดวิสัยเกิดขึ้นได้เสมอ อย่าใช้วาจาบั่นทอนมิตรภาพ ควรทำความเข้าใจในเงื่อนไขและกติกาเป็นอย่างดีก่อน ต้องใช้เวลานานกว่าที่คิดกว่าที่จะเห็นผลงานเป็นรูปเป็นร่างได้
ด้านการเงิน มีความมั่นคงประมาณหนึ่ง แต่ยอดรายจ่ายก็มิใช่เบาๆ ใช้อย่างอิสระหรือสปอล์ยตัวเองมากไปก็คงไม่งาม วางแผนให้ดีละกัน ระวังข้าวของต่างๆจะถูกขโมยหรือเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่เจอใครที่คิดจะปักอกปักใจอย่างจริงจัง ประมาณว่าหน้าตาดีมีเสน่ห์เลือกได้ ส่วนคนมีคู่ เหตุที่ทำให้ต้องมีปากเสียงหนีไม่พ้นเรื่องของเงินๆทองๆที่ให้คนอื่นหยิบยืมไปโดยพลการ
ราศีเมถุน (เกิดระหว่างวันที่ 14 มิถุนายน-14 กรกฎาคม)
เจอเข้ากับสถานการณ์ที่ทำให้ต้องลุ้นแบบสุดๆ เรียกได้ว่านั่งแทบไม่ติด ยังมิสามารถวางใจในสถานการณ์ได้เว้นเสียแต่ว่าจะมีการตกลงกันแบบเป็นกิจลักษณะหรือมีพยายานรู้เห็นแล้วเท่านั้น ความขยันที่ไม่คงเส้นคงวาจะก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมายและเผลอๆจะพาให้คุณต้องชวดโอกาสด้วย การปรับแปลี่ยนที่ก่อให้เกิดความหนักใจรวมทั้งอาจจำใจที่จะต้องรับภาระเพิ่มมากขึ้น แต่ก็จะทำให้คุณได้แสดงทักษะหรือศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนไว้ออกมาโดยไม่รู้ตัว ควรต้องมีข้อมูลที่แน่นพอและการสื่อสารที่ชัดเจนเพื่อที่จะได้ตัดสินใจไม่ผิดพลาดและได้เนื้องานที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องคุมเข้มสมุนบริวารอย่าให้ทำงานแบบขอไปทีหรือสุกเอาเผากินมิเช่นนั้นจะเกิดผลกระทบไปทั้งกระบวนได้
ด้านการเงิน อยู่ในเกณฑ์ดีเลยทีเดียว มีรายรับหลายทาง แถมมีลู่ทางหาเงินเข้ามาเพิ่มได้อีก มีลาภปาก ได้ทุนสนับสนุนจากผู้ใหญ่ แต่จะมีเหตุที่จะทำให้รู้สึกว่าหมดเปลืองไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด รักๆเลิกๆ แต่ละคนที่เข้ามามักจะขี้หึงเกินกว่าจะรับไหว ส่วนคนมีคู่ ทะเลาะกันด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง เพียงเพราะช่วงนี้ค่อนข้างที่จะฟิวส์ขาดง่ายไปหน่อย
ราศีกรกฎ (เกิดระหว่างวันที่15 กรกฎาคม-16 สิงหาคม)
ต้องใช้ความวิริยะอุตสาหะมากหน่อยเพื่อที่จะให้ความต้องการได้รับการสนองตอบ จะมีช่วงเวลาที่ทำให้คุณหายใจได้ไม่ทั่วท้อง ระวังการต่อเติมเสริมแต่งแผนงานจนทำให้ทุกอย่างต้องยุ่งยากเกินจำเป็น การถกเถียงในที่ประชุมจะเกิดบานปลายถ้าปราศจากการควบคุมอารมณ์ ถ้าเพิ่มวาทศิลป์ให้มากขึ้นกว่านี้ได้ก็คงจะดีโดยเฉพาะเมื่อต้องการโน้มน้าวใจให้ใครๆมาเห็นคล้อยตามในสิ่งที่นำเสนอ ควรมีการสื่อสารที่กระชับและชัดเจน การเข้าสังคมและได้พบปะผู้คนมากหน้าหลายตานอกจากจะทำให้หลุดพ้นจากความจำเจได้แล้วยังจะได้ประโยชน์อีกหลายต่อหลายอย่างแต่ที่สำคัญคือคุณต้องรู้สึกสนุกที่จะเรียนรู้ซะก่อนเพราะในที่สุดคุณก็สามารถอ่านคนอื่นได้ขาดมากขึ้นจากการสังเกต จัดระเบียบเรื่องของข้อมูลและเอกสารบ้างก็ดี
ด้านการเงิน รับซ้ายจ่ายขวา มาช้าแต่ไปเร็ว ได้ไม่คุ้มเสียหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ ต้องเสริมสภาพคล่อง ควรมีความรอบคอบและรัดกุม มากขึ้นกว่าเดิม สิ่งที่หวังยังต้องรอไปก่อน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด บุญพาวาสนาส่งให้ได้เจอคนที่โดนใจแบบเต็มๆ ส่วนคนมีคู่ ระวังคำพูดที่จะทำให้เสียบรรยากาศ
ราศีสิงห์ (เกิดระหว่างวันที่17 สิงหาคม-16 กันยายน)
อาจจะต้องปรับเปลี่ยนสไตล์การทำงานเนื่องมาจากสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป บางอย่างอาจจะยังไม่เข้าที่เข้าทางอย่างที่ควรจะเป็น แต่ที่สำคัญคือจะมีโอกาสได้แชร์ประสบการณ์ให้คนรุ่นใหม่ฟังหรือได้แลกเปลี่ยนซึ่งความคิดความเห็นกับเพื่อนร่วมงานซึ่งก็จะทำให้คุณได้เรียนรู้ถึงทัศนคติและมุมมองของผู้อื่นต่อเรื่องๆหนึ่งว่าเป็นอย่างไร บางทีอาจจะถูกลองเชิงแบบไม่ทันได้ตั้งตัวหรือเจอตัวแปรที่ทำให้ต้องเสียความมั่นใจไปบางส่วน จะได้รู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าสองมาตรฐานเมื่อต้องพบกับเหตุการณ์นั้นด้วยตนเอง ยังมีปัญหาที่ต้องแก้ไขที่หน้างานเหตุจากความไม่พร้อมขององค์ประกอบบางอย่าง บางท่านจะได้รับมอบหมายให้ทำภารกิจลับหรืองานที่ต้องใช้ทักษะและความรู้ความสามารถเฉพาะตัวที่มิใช่ใครๆก็ทำได้หรือจำเป็นที่จะต้องช่วยงานผู้ใหญ่เป็นการส่วนตัว
ด้านการเงิน มีเสถียรภาพพอสมควร แต่รายจ่ายจุกๆจิกๆมีเยอะ ถูกเบียดเบียนจากคนใกล้ชิด ควรเก็บทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยมากกว่าเดิมและต้องเช็กดูด้วยว่ายังอยู่ครบถ้วนดีรึเปล่า
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด จะเจอปัญหารักสามเส้า ส่วนคนมีคู่ ชีวิตคู่ค่อนข้างเปราะบาง หากไม่ระวังคำพูดก็จะยิ่งร้าวลึก
ราศีกันย์ ( เกิดระหว่างวันที่17 กันยายน-16 ตุลาคม)
ยังคงไม่ได้ดั่งใจโดยเฉพาะอะไรที่ต้องลงมือเอง เจอแต่ความติดขัดตลอด แต่โชคยังดีที่ได้บริวารดีและค่อนข้างที่จะรู้งานเพียงแค่ให้แนวทางและคำชี้แนะเล็กๆก็สามารถไปต่อเองได้ แต่สำหรับคุณเองคงต้องกล้าได้กล้าเสียให้มากขึ้นกว่าเดิม คิดนอกกรอบบ้างก็ได้ ปัญหาที่เจออาจเป็นแค่เรื่องของเส้นผมบังภูเขาก็เป็นได้ซึ่งก็คงต้องออกไปเพื่อมองกลับเข้ามาในฐานะของคนนอกจะดีกว่าเผื่อว่าจะเห็นอะไรต่อมิอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้น มีเรื่องให้ขบคิดเยอะ บางเรื่องก็มโนไปเองอีกต่างหาก อย่าทำให้ตนเองต้องเสียโอกาสเพราะความลังเลเป็นเหตุ ความดันทุรังของคุณจะทำให้คนรอบข้างอึดอัดใจซะเปล่าๆ เป็นช่วงที่จะถูกเจ้านายเพ่งเล็งหรือมีคนที่จ้องจับผิดอยู่ คำพูดพาดพิงและเสียดสีผู้อื่นจะสร้างปัญหาเพราะเรื่องคงจบไม่ง่ายถ้าปล่อยให้เกิดขึ้น ลองนำไอเดียหรือโครงการที่เคยคิดไว้มาปัดฝุ่นใหม่อีกครั้งก็คงมิมีใครว่า
ด้านการเงิน สภาพคล่องดี มีกำลังซื้อมากขึ้นกว่าเดิม ควรกันสำรองไว้เผื่อเหลือเผื่อขาดบ้าง มิควรใช้จ่ายตามกระแส ความสะเพร่าจะทำให้ต้องสิ้นเปลืองเงินโดยใช่เหตุ และระวังโดนเบี้ยวหนี้
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด พบใครบางคนที่จะเข้ามาเติมเต็มส่วนที่ขาดหายในลักษณะของความต่างที่ลงตัว ส่วนคนมีคู่ ได้ลูกเป็นกาวใจที่ดีทำให้ครอบครัวกลับมาผาสุกได้อีกครั้ง
ราศีตุลย์ (เกิดระหว่างวันที่17 ตุลาคม- 15 พฤศจิกายน)
มีหลายเรื่องที่คิดได้แต่ทำไม่ได้หรือมีความเป็นไปได้แค่ในทางทฤษฎีเพราะข้อจำกัดในทางปฏิบัติมีมากมายหลายอย่างเกินกว่าที่คุณจะรู้ได้ การติดต่อประสานงานหรือขอเข้าพบหรือขอความช่วยเหลืออันใดมิใช่จะสำเร็จได้ง่ายๆจำเป็นต้องผ่านขั้นตอนกระบวนการอีกเยอะแยะเว้นเสียแต่ว่าจะใช้ทางลัดหรือใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว อาจจะต้องมีการรื้อค้นข้อมูลเก่าบางอย่างเพื่อใช้ในการวิเคราะห์และประกอบการตัดสินใจ มีโอกาสที่จะได้รับรู้เบื้องลึกเบื้องหลังบางอย่างจากเพื่อนเก่า ควรต้องติดตามผลในเรื่องที่ดำเนินการไว้ด้วย ต้องรู้ขีดจำกัดของตน อย่าได้คิดทำอะไรที่เกินกว่ากำลังหรือใช้ความเสี่ยงโดยที่รู้ทั้งรู้ว่าจะได้ไม่คุ้มเสีย บางทีความไม่ราบรื่นที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณมีปัญหา ระวังสุขภาพในช่องปากด้วย
ด้านการเงิน หมุนคล่อง มีเงินเข้ามาเติมอยู่เรื่อย แต่มักจะหมดเปลืองไปด้วยเรื่องของการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมซ่อมส่วนที่สึกหรอ ระวังถูกยักยอกหรือขโมยทรัพย์สิน
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ความรักไม่สดใส โดนคนอื่นเบียดแซงหน้าไป ส่วนคนมีคู่ ไม่แฮปปี้เท่าไหร่ เนื่องจากเรื่องที่คาใจยังไม่ได้เคลียร์
ราศีพิจิก (เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายน- 15 ธันวาคม)
การงานหลายอย่างมีพัฒนาการไปเร็วกว่าที่คาดด้วยพลังอึดและความฮึดของคุณนั่นเอง แม้จะมีเหตุที่ทำให้รู้สึกเสียเซลฟบ้างแต่ก็ใจสู้ซะอย่าง เป็นจังหวะที่ต้องกระหน่ำทั้งบุ๋นและบู๊ ความพร้อมเรื่องของข้อมูลและเอกสารเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้คุณได้เปรียบ จะได้รับรู้เรื่องราวบางอย่างที่ทำให้ต้องประหลาดใจ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนส่วนใหญ่จะมาจากบุคคลที่คุณเองก็คาดไม่ถึง มิควรที่จะคิดอะไรให้ซับซ้อนมากเกินกว่าที่ควรจะเป็นแค่เผื่อทางเลือกไว้สำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นเพื่อที่การดำเนินการจะได้มิต้องชะงัก พักการต่อล้อต่อเถียงที่ไม่สร้างสรรค์หรือเพียงเพื่อต้องการที่จะเอาชนะ ควรมีความสุขุมและสุภาพให้มากขึ้นกว่าเดิม ระวังปากจะพาจนด้วยล่ะ จะได้รับเกียรติให้มีส่วนร่วมในการจัดการงานสำคัญหรืออย่างน้อยก็มีโอกาสได้แสดงออกซึ่งความคิดความเห็น
ด้านการเงิน ค่อนข้างที่จะสะพัดอยู่พอสมควร มีเงินเข้ามาหมุนในมือเยอะ สิ่งใดที่เล็งไว้มิค่อยพลาดเป้า แต่ต้องระวังความฟุ้งเฟ้อและมือเติบของตน ควรมีวินัยทางการเงินด้วย ญาติมิตรจะหยิบยืม
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด มีคนมาติดพันเยอะ มีสิทธิ์ที่โสดจะหมดอายุซะที ได้ลงจากคานเป็นแน่ ส่วนคนมีคู่ มิวายที่จะมีคนมาปลื้ม จะวอกแวกมิได้เชียว แฟนคุณเซ้นส์แรงนะขอบอก
ราศีธนู (เกิดระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม- 15 มกราคม)
สถานการณ์ดูดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยยังมีสิ่งที่คุณต้องเรียนรู้และฝึกฝนอีกมากโดยเฉพาะในสภาวการณ์ที่มีการแข่งขันสูง ถึงแม้ว่าจะขยับทำอะไรไม่ได้มากอย่างที่ใจต้องการแต่ถ้ายิ่งทำเป็นเฉยๆเรื่อยๆก็จะยิ่งตามคนอื่นไม่ทัน ควรที่จะต้องมีหูตาที่กว้างไกลเข้าไว้ อย่าทำตนให้เป็นคนที่ทำงานด้วยยาก คิดทีละเรื่องทำทีละอย่าง วางแผนให้ดีและมีเป้าหมาย ในบางเรื่องก็มิควรที่จะทำเป็นธุระไม่ใช่โดยเฉพาะเรื่องของความช่วยเหลือที่คุณพอจะหยิบยื่นให้ได้แบบที่ไม่เหลือบ่ากว่านัก การที่ต้องร่วมงานกับคนที่คิดและมีแนวทางที่ต่างกันมิใช่ง่ายๆแต่ถึงอย่างไรเสียก็ต้องจูนกันให้ติดอยู่ดี ที่สำคัญคืออย่าหนีปัญหา ใช้เหตุและผลให้มากกว่าอารมณ์ สำรวมวาจาและอย่าทำให้คนรอบข้างลำบากใจด้วยการใช้คำพูดในลักษณะของการมัดมือชก รับมือกับทุกๆเรื่องอย่างมีสติ
ด้านการเงิน หมุนไม่คล่อง รับจ่ายไม่สมดุล จะถูกเอาเปรียบในสัญญาต้องระวังให้ดี อย่าได้เห็นแก่ผลประโยชน์ที่นำมาล่อ จะซื้อหาสิ่งใดควรนึกถึงความจำเป็นและความคุ้มค่าในการใช้งานให้มากด้วย
ส่วนเรื่องความรัก คนโสด ยังไม่เจอคนที่ใช่ หรือมิฉะนั้นก็พบกันเมื่อสายไป ส่วนคนมีคู่ ไม่ค่อยมีเวลาให้กันเท่าที่ควรด้วยเรื่องของงานเป็นเหตุแต่ถ้าแฟนคุณเข้าใจก็ดีไป