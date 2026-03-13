เปิดฤดูกาลซัมเมอร์อย่างมีสไตล์ กับแคมเปญ “CENTRAL SUMMER FEST”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ชวนทุกคนมาเติมสีสันรับซัมเมอร์กับ “CENTRAL SUMMER FEST” พร้อมถ่ายทอดเทรนด์ซัมเมอร์ล่าสุดในแบบ BEAT THE HEAT WITH NEW COLLECTIONS อัปเดตด้วยการคัดสรรคอลเลกชันใหม่ล่าสุดจากแบรนด์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ รวมถึงสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อมอบโมเมนต์แห่งความสุขและความคุ้มค่าในทุกการช้อป เตรียมสนุกไปกับการใช้ชีวิตท่ามกลางสีสันของแฟชั่นรับร้อน ตั้งแต่วันที่ 2–24 มีนาคม 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และทุกช่องทางการช้อป
รวิศรา จิราธิวัฒน์ ประธานบริหารฝ่ายการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ฤดูกาลซัมเมอร์ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่แบรนด์ระดับโลกต่างทยอยเปิดตัวคอลเลกชันใหม่เพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของนักช้อปทั่วประเทศที่มองหาความสนุกในการแต่งตัว และมองหาไอเทมใหม่ๆ ในกลุ่มแฟชั่น ความงาม และไลฟ์สไตล์ ที่ช่วยเสริมการใช้ชีวิตในทุกกิจกรรม ห้างเซ็นทรัลในฐานะหนึ่งในจุดหมายปลายทางของนักช้อป ได้รังสรรค์แคมเปญที่รวบรวมคอลเลกชันซัมเมอร์ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำ พร้อมผนึกกำลังกับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตชั้นนำ มอบสิทธิประโยชน์สุดพิเศษให้ลูกค้าได้ “SHOP THE NEW COLLECTIONS” และสนุกไปกับการช้อปและครีเอทลุคใหม่ในสไตล์ของตัวเองตลอดซัมเมอร์นี้”
เติมสีสันให้ซัมเมอร์นี้สนุกยิ่งขึ้น ห้างเซ็นทรัลจัดเต็มสิทธิประโยชน์และดีลสุดพิเศษที่ช่วยกระตุ้นนักช้อปให้ช้อปเพลินยิ่งขึ้น ทั้งจาก เดอะวัน และพันธมิตรบัตรเครดิตชั้นนำ พร้อมโอกาสลุ้นประสบการณ์ระดับโลกที่สายช้อปไม่ควรพลาด
พบกับสินค้า New Collection และ Summer Collection พร้อมรับสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สูงสุดรวม 30%* ได้แก่ ลดเพิ่ม 12.5% เมื่อใช้คะแนนเดอะวัน, สมาชิกบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และบัตรเครดิตกรุงศรี รับคูปองจากห้างฯ และเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท, สมาชิกบัตรเครดิต CardX และ SCB ใช้คะแนนแลกรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 22%, สมาชิกบัตรเครดิตกสิกรไทย แลกคะแนน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%, สมาชิกบัตรเครดิตยูโอบี แลกคะแนน รับส่วนลดสูงสุด 15% และสมาชิกบัตรเครดิต KTC แลกคะแนน รับส่วนลดสูงสุด 16%
รับคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ หรือ Digital Coupons, เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน และคูปองแทนเงินสดเพิ่มจากเซ็นทรัลแอป สูงสุดรวม 13% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข
ร่วมประสบการณ์สุดพิเศษกับ Visa Exclusive Experience สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต วีซ่า (VISA) สะสมสูงสุด 2 ท่าน จากห้างเซ็นทรัล - ห้างโรบินสัน และเซ็นทรัลออนไลน์ รับประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟ ณ มหานครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา รวม 5 วัน 4 คืน สัมผัสประสบการณ์เหนือระดับ ทั้งดินเนอร์ระดับโลกที่ ELEVEN MADISON PARK เข้าชมพิพิธภัณฑ์ MOMA และชมการแข่งขัน FIFA WORLD CUP 2026 รอบแบ่งกลุ่มระหว่าง ฝรั่งเศส และ เซเนกัล
เปิดตัวคอลเลกชันใหม่จากแบรนด์ให้ช้อปกันก่อนใคร
ท่ามกลางบรรยากาศความสดใสของฤดูกาลซัมเมอร์ ห้างเซ็นทรัลขนทัพแฟชั่น บิวตี้ และไลฟ์สไตล์คอลเลกชันใหม่มาให้เลือกสนุกครบทุกสไตล์ พร้อมไอเทม Must-Have ที่จะช่วยให้นักช้อปโดยเฉพาะสายแฟชั่นได้ “BEAT THE HEAT WITH NEW COLLECTION” กันอย่างมั่นใจโดยชูความพิเศษในแคมเปญนี้ ด้วยการคัดสรรไอเทมล่าสุดประจำฤดูกาลที่ทยอยเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ มาให้ช้อปกันก่อนใครพร้อมดีลดี ครบทั้งสินค้าแฟชั่นชายและหญิง อาทิ Adidas, Billabong, Emis, Fitflop, Martin Kim, Nike, O&B, Osoi, Scotch & Soda, Sfera, Takeo Kikuchi และอีกมากมาย รวมทั้งบิวตี้ไอเทมชิ้นใหม่ แกดเจ็ตคลายร้อนจากแบรนด์อาทิ Dyson, Garmin, Jisulife, Shokz เครื่องประดับ แอ็กเซสซอรี อาทิ Balenciaga, Swarovski, Tory Burch และไลฟ์สไตล์ไอเทมจากแบรนด์ที่ตอบโจทย์ทุกกิจกรรม พร้อมข้อเสนอสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่ออกแบบมาเพื่อมอบทั้งความคุ้มค่าและความสุขในทุกโมเมนต์
ร่วมสัมผัสนิยามใหม่ของการใช้ชีวิตรับซัมเมอร์อย่างมีสไตล์กับแคมเปญ “CENTRAL SUMMER FEST” ตั้งแต่วันที่ 2–24 มีนาคม 2569 ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และทุกช่องทางการช้อปปิ้งของเซ็นทรัล รวมทั้งช้อปง่ายทุกที่ ทุกเวลา ผ่านช่องทางช้อปปิ้งสุดพิเศษทั้งเว็บไซต์ www.central.co.th, Central App, Central Chat & Shop ช้อปและแชตผ่านไลน์ @Centralofficial รวมถึงช้อปผ่านเฟซบุ๊กเพจและอินบ็อกซ์ของ Facebook Page: Central Department Store