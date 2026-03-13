ทายาทเจ้าของเรือ “มยุรี นารี” "นิชิตา ชาห์" นักธุรกิจหลายหมื่นล้าน

จากกรณีที่ เรือขนส่งสินค้าสัญชาติไทย “มยุรี นารี” (Mayuree Naree) ของ บมจ.พรีเชียส ชิพปิ้ง (Precious Shipping) หรือ PSL หนึ่งในบริษัทเดินเรือขนส่งสินค้าเทกองรายใหญ่ของโลก ถูกโจมตีใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ทำให้สื่อหลายสำนักต่างจับตามองมาที่ มหาเศรษฐีไทยเชื้อสายอินเดีย “กิริต ชาห์” ผู้เป็นเจ้าของเรือ และเป็นเจ้าของอาณาจักร GP Group กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ข้ามทวีป ที่มีบริษัทในเครือมากกว่า 100 แห่ง และทำธุรกิจมากว่า 150 ปี มีทรัพย์สินรวมหลายหมื่นล้านบาท
ปัจจุบัน ทายาทรุ่นที่ 3 “นิชิตา ชาห์” (Nishita Shah) ในฐานะ Group Managing Director ลูกสาวคนโตวัย 44 ของ กิริต ชาห์ (Kirit Shah) ผู้ชึ่งรับช่วงต่อจากบิดาหลังเรียนจบ ได้เข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจของครอบครัวที่มีหลากหลาย อาทิ การเดินเรือ เครื่องบินเจ็ตส่วนตัว โรงแรม ก่อสร้าง ประกันภัย พลังงาน เหมืองแร่ อะลูมิเนียม อาหารเสริม ยา เคมีภัณฑ์ สินค้าเกษตร ซอฟต์แวร์ และอื่นๆ โดยมี อิษฎ์ชาญ ชาห์ กับ สมิหรา ชาห์ ช่วยบริหารบริษัทในเครือ ให้เติบโตได้อย่างต่อเนื่อง และยังคงมองหาธุรกิจใหม่ๆ เพื่อขยายอาณาจักรธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลตามกระแสธุรกิจโลก
นิชิตาเป็นเวิร์กกิงวูแมนมากความสามารถ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พูดได้หลายภาษา ทั้งยังชอบการเดินทาง และเป็นหนึ่งในทีม “Shark” ของรายการ Shark Tank Thailand ซึ่งเป็นรายการที่เฟ้นหาสุดยอดไอเดียทางธุรกิจ