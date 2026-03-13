พาชมเบื้องหลังแบรนด์ SIRIVANNAVARI Autumn-Winter 2026/27 ที่ Milan Fashion Week

ส่งท้ายแฟชั่นวีค ด้วยการมัดรวมบรรยากาศของงานแฟชั่นโชว์ โคลสอัพลุค และภาพเบื้องหลังงานพรีเซนเทชั่น ของแบรนด์ SIRIVANNAVARI ที่จัดแสดงคอลเลคชั่น Autumn-Winter 2026/27 “Echoes of Altitude” ในช่วงมิลานแฟชั่นวีคที่ผ่านมา โดยในซีซั่นนี้ องค์ ดีไซเนอร์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงถ่ายทอดประสบการณ์ ความทรงจำจากการเดินทางผจญภัย ในหลากหลายสถานที่ สู่เสื้อผ้าสำหรับผู้ชายและผู้หญิง รวมถึงแอ็คเซสเซอรีส์ ที่ผสมผสานกลิ่นอายสปอร์ตแห่งนักเดินทาง และความหรูหราในรูปทรงและงานปักอย่างลงตัว มอบแรงบันดาลใจ ที่จะพาไปสู่จุดหมายแห่งการเดินทางที่ไร้ขอบเขต ในโลกของแฟชั่นที่มาดมั่นตามแบบฉบับของ SIRIVANNAVARI