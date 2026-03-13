เซเลบไทยเฉิดฉายระดับโลก นั่งฟร้อนโรว์ปารีส แฟชั่นวีก

เพิ่งจบไปกับฤดูกาลแฟชั่นวีกในทวีปยุโรป ที่บรรดาแบรนด์แฟชั่นชื่อดังยกขบวนเอาคอลเลกชั่นใหม่ไปโชว์กันเพียบ ทั้งที่ลอนดอน มิลาน และปารีส ที่ต้องบอกเลยว่าบนรันเวย์ก็จัดเต็มสร้างความฮือฮา ไม่เพียงแต่โชว์ฝีมือคอลเลกชั่นของบรรดาดีไซเนอร์ดังที่เพิ่งเข้ามารับตำแหน่งของหลายๆ แบรนด์ แต่ยังรวมไปถึงธีมงานโชว์ คอนเซ็ปต์สถานที่ และลิสต์รายชื่อนางแบบ ที่ฟาดฟันกันแย่งความเป็นไฮไลท์เด่นแบบไม่มีใครยอมใคร
ส่วนนอกแคตวอล์กก็แข่งขันไม่น้อยหน้ากัน อย่างรายชื่อแขกบนพรมแดง และนั่งฟร้อนโรว์ ที่แต่ละแบรนด์ขนเอาแบรนด์แอมบาสเดอร์ เฟรนด์ออฟ สารพัดเซเลบดังจากทั่วทุกมุมโลกไปร่วมสร้างกระแส ทำมูลค่าสื่อกันแบบไม่มีใครยอมใคร และบรรดาดารา นักร้อง นักแสดง ชาวไทยที่ตอนนี้กำลังอยู่ในกระแสขาขึ้น โดยเฉพาะในแวดวงวาย ทั้งชายหญิง ก็ได้รับการจับตามองจากแบรนด์และเชื้อเชิญไปร่วมงานแต่ละครั้งนับเป็นสิบคน เรียกได้ว่าไม่น้อยหน้าชาติไหนเลยทีเดียว
เริ่มจากลอนดอนแฟชั่นวีก กับแบรน์ เบอร์เบอรี่ ที่มีหนุ่มไบรท์ - วชิรวิชญ์ ซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปนั่งฟร้อนไรว์ร่วมชมแฟชั่นโชว์ และยังมีแขกรับเชิญอย่าง จูเน่ – เพลินพิชญา บินไปร่วมงานด้วย ซึ่งหนุ่มไบรท์ได้สร้างมูลค่าสื่อให้กับแบรนด์ได้มากเป็นอันดับ 2 ของลอนดอนแฟชั่นวีก
ถัดมาที่ มิลานแฟชั่นวีก ต้องบอกเลยว่างานช่วงสัปดาห์นั้น ดาราไทยเดินชนกันในเมืองมิลานเลยก็ว่าได้ เพราะบินกันไปเป็นสิบ มีทั้งที่บินไปในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์นั้น บางก็เป็นแขกประจำของแบรนด์ หรือไม่ก็พวกสไตล์แฟชั่นนิสต้าที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ให้เด่นชัดขึ้น รวมทั้งมีคู่ใหม่ๆ ที่เปิดตัวเดบิวต์งานแฟชั่นวีกเป็นครั้งแรกในปีนี้ด้วย ซึ่งแต่ละคนก็ทำให้กระแสในโลกออนไลน์ของแต่ละแบรนด์กันได้ร้อนแรง ติดอันดับท๊อป10 ของงานกันหลายคน แถมยังมีแบรนด์ SIRIVANNAVARI ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ไปร่วมโชว์คอลเลคชั่น Autumn-Winter 2026/27 ในงานอีกด้วย
ส่วนที่ ปารีส แฟชั่นวีก ที่เพิ่งจบลงไปหมาดๆ ก็มีทั้งนักแสดงไทย และศิลปิน KPOP สัญชาติไทย ที่ไปร่วมเป็นไฮไลท์ของงานกันเกือบ 20 ชีวิต ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับเกียรติในฐานะแขกคนสำคัญ เป็นทั้งแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทั้งระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลกกันเลยทีเดียว
เริ่มจาก Louis Vuitton ที่ได้ 2 สาวสวยจากไทย อย่าง ลิซ่า และ ญาญ่า บินไปร่วมงานในฐานะ เฮ้าส์แอมบาสซาเดอร์
ด้านแบรนด์ Miu Miu ก็เชิญมิวสาว มินนี่ G-idle บินไปร่วมางานพร้อมกับ สาวมาดเท่ เอมี่ - ทสร
ส่วนแบรนด์ Dior ก็ขนเหล่าแบรนด์แอมบาสเดอร์สาวของไทยไปถึง 3 คน ทั้ง ตู ต้นตะวัน, หลิงหลิง คอง และ ออม กรณ์นภัส
สำหรับสาวมิ้ลค์ พรรษา ก็บินไปร่วมงานของ Saint Laurent ที่เพิ่งประกาศตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ไปเมื่อต้นปี
อีกหนึ่งหนุ่มที่เพิ่งได้รับตำแหน่งเช่นเดียวกันอย่าง เจมีไนน์ – นรวิชญ์ ที่เพิ่งได้เข้าร่วมครอบครัวกับ Chanel ก็บินไปร่วมงานพร้อม 2 นักแสดงสาว ลีน่า - ลลินา และ หมิว – ณัชชา
LOEWE ก็เชิญ 2 แบรนด์แอมบาสซาเดอร์เจ้าประจำอย่าง ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก และ เต ตะวัน ไปแฟชั่นวีกปีนี้ด้วย
ส่วนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Balenciaga ผู้โดดเด่นอย่าง พีพี กฤษฏ์ ก็ไม่พลาดงานนี้
คู่หนุ่มวาย ซี พฤกษ์ และ นุนิว ชวรินทร์ ก็บินไปร่วมงานแบบเป็นคู่ให้กับแบรนด์ Off-White™
ใหม่ ดาวิกา ขาประจำงานแฟชั่นวีก ในปีนี้บินไปร่วมงานกับ 2 แบรนด์สัญชาติฝรั่งเศส Sandro และ Lacoste
แบรนด์เท่ๆ มีสไตล์ไม่เหมือนใคร Acne Studios ได้หนุ่ม วิน – เมธวิน ไปเป็นแขกคนสำคัญในงาน
ปู ไปรยา บินไปนั่งฟรอนต์โรว์ชมโชว์ของสารพัดแบรนด์ดังทั้ง Vivienne Westwood, Yohjiyamamoto, Schiaparelli