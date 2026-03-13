โอเมก้าสีขาวเพื่อพาราลิมปิกฤดูหนาว

โอเมก้า (OMEGA) เปิดตัว The Seamaster Diver 300M Milano Cortina 2026 เรือนเวลาพาราลิมปิกของโอเมก้า ผู้บอกเวลาอย่างเป็นทางการในกีฬาพาราลิมปิก เพื่อเริ่มต้นมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาว และยกย่องนักกีฬาผู้สร้างแรงบันดาลใจที่กำลังลงแข่งขัน
เรือนเวลาขนาด 43.5 มม. ติดตั้งด้วยกลไก Co-Axial Master Chronometer Calibre 8806 สำรองกำลังได้นาน 55 ชม. ตัวเรือนเซรามิกสีขาวแบบขัดเงาสลับด้าน ฮีเลียมวาล์วและเม็ดมะยมที่ยิงทราย หรือขอบหน้าปัดเซรามิกสีขาวที่สลักสเกลดำน้ำด้วยเลเซอร์แบบยกนูน ลวดลายฟรอสติ้ง และมีลวดลายรอยนิ้วมือที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตัวเลข “26” บนตราสัญลักษณ์ของ Milano Cortina 2026 ชุดเข็มและหลักชั่วโมงชุบโรเดียมที่บรรจุด้วยสารเรืองแสง Super-LumiNova สีขาว เข็มวินาทีกลางเคลือบเงาไล่เฉดสีแดง น้ำเงิน และเขียว สีเดียวกับตราสัญลักษณ์การแข่งขัน
ฝาหลังวัสดุไทเทเนียมเกรด 5 ประทับตรา Milano Cortina 2026 เชื่อมโยงกับมหกรรมกีฬาพาราลิมปิกฤดูหนาวครั้งที่ 24 สายนาฬิกายางแบบผสานกับตัวเรือน หัวสายแบบหัวเข็มขัดจากวัสดุไทเทเนียมเกรด 5 มาพร้อมกล่องนาฬิกาแบบพิเศษ