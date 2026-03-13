แว่นตาสุดเฉี่ยวสไตล์ F1 และตำนานดิสนีย์

เจนเทิล มอสเตอร์ (Gentle Monster) แบรนด์แว่นตาและไลฟ์สไตล์ระดับโลกจากเกาหลีใต้ ชวนคุณเลือกแว่นตาใส่รับลมร้อนปีนี้ กับคอลเลกชัน “2026 Circuit Collection” ที่ผสานพลังของแฟชั่น ความเร็ว และจินตนาการ เข้าด้วยกัน ผ่านแว่นตาดีไซน์ล้ำที่นำโครงสร้างของรถแข่ง F1 รวมเข้ากับแรงบันดาลใจจาก Disney’s Mickey and Friends และวิสัยทัศน์ด้านการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์
คอลเลกชันพิเศษนี้เป็นการผนึกกำลังครั้งสำคัญของ 3 แบรนด์ระดับไอคอน ถ่ายทอดพลังสุดเร้าใจของการแข่งขัน F1 ผ่านการตีความโครงสร้างของรถแข่งด้วยมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของเจนเทิล มอนสเตอร์ ออกมาเป็นแว่นตา 8 ดีไซน์ในสไตล์สปอร์ต ที่หยิบแรงบันดาลใจจากโครงสร้างเชิงวิศวกรรมของรถแข่งมาสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นปีกหน้า (Front Wing) และช่องรับอากาศ (Air Ducts) ที่ถูกนำมาออกแบบเป็นเส้นสายที่โฉบเฉี่ยวให้สัมผัสแห่งความเร็วบนกรอบแว่น รวมถึงโครงสร้างแบบโอบกระชับ (Wrap-Around) ที่สามารถแมตช์ได้ทั้งกับลุคแอ็กทีฟและแฟชั่นล้ำสมัย
นอกจากนี้ยังมาพร้อม 3 ดีไซน์พิเศษ ที่นำจิตวิญญาณของตัวละครระดับไอคอนจาก Disney’s Mickey and Friends มารวมเข้ากับความตื่นเต้นของเครื่องยนต์ F1 ที่กำลังทะยานบนสนามแข่ง โดยทุกดีไซน์รังสรรค์ขึ้นจากวัสดุคุณสมบัติพิเศษ ทั้งแข็งแกร่งและน้ำหนักเบา ไม่ต่างจากการคัดสรรวัสดุเพื่อสร้างตัวถังรถแข่งชั้นเลิศอีกด้วย