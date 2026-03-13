“จีซู” กับแฟชั่นสไตล์เพรพโมเดิร์น ช่วยเพิ่มความมั่นใจ และพลังบวก

ทอมมี ฮิลฟิเกอร์ (Tommy Hifiger) เผยแฟชั่นคอลเลกชันต้อนรับลมร้อนปีนี้ ที่ได้ “จีซู” โกลบอลแบรนด์แอมบาสเดอร์ ศิลปิน และสไตล์ไอคอนระดับโลกกลับมาร่วมงานอีกครั้งกับแคมเปญ “TOMMY HILFIGER Spring 2026” ในฐานะหนึ่งในไอคอนที่ทรงอิทธิพลที่สุดแห่งยุค โดยจีซูเติมเต็มแคมเปญนี้ด้วยสไตล์ที่โดดเด่นอย่างเป็นธรรมชาติ ความมั่นใจแบบสุขุมนุ่มลึก และเสน่ห์ของซูเปอร์สตาร์ร่วมสมัย
“การได้ร่วมงานกับทอมมีในแต่ละซีซั่นเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นเสมอ ฉันชอบที่ได้เห็นวิธีการถ่ายทอดโมเมนต์ต่างๆ ให้ออกมาในสไตล์โมเดิร์นได้อย่างชัดเจน” จีซู กล่าว “สำหรับคอลเลกชันนี้ ฉันชื่นชอบวิธีที่แบรนด์นำซิลูเอตคลาสสิกถูกมาตีความใหม่ด้วยเนื้อผ้าที่บางเบาและสามารถใส่เป็นเลเยอร์ได้ง่าย ทำให้ทุกลุคมีความสดใหม่และเปี่ยมไปด้วยพลังบวก สวมใส่ง่าย และสง่างามอย่างเป็นธรรมชาติ”
ในแคมเปญสปริงปีนี้ จีซู สวมใส่ไอเทมคลาสสิกที่ถูกนำมาตีความใหม่ สะท้อนความงามที่ดูผ่อนคลายแต่ยังคงประณีต ไม่ว่าจะเป็นคาร์ดิแกนลายขวางสีกรมท่าสลับขาว แมตช์กับกางเกงยีนส์ทรงบาร์เรล ซึ่งเป็นไอเทมซิกเนเจอร์ประจำซีซั่น ไฮไลต์อื่นๆ ประกอบไปด้วยชุดสูทเสื้อกั๊กผ้าลินินสีคาเมลสไตล์เพรพพี่และเทรนช์โค้ตแบบโอเวอร์ไซส์ที่ใช้งานได้หลากหลาย สวมทับคาร์ดิแกนถักลายเคเบิลสุดหรู
แคมเปญนี้ยังสะท้อนแนวคิด F.A.M.E.S. ของแบรนด์ ซึ่งเป็นการผสานโลกแห่งแฟชั่น ศิลปะ ดนตรี ความบันเทิง และกีฬาเข้าด้วยกัน โดยทอมมี ฮิลฟิเกอร์ ได้สร้างเส้นทางอาชีพของเขาผ่านความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้งกับเหล่าศิลปินที่เป็นผู้กำหนดทิศทางของยุคสมัย และแนวคิดนั้นยังคงปรากฏชัดเจนในแคมเปญล่าสุดร่วมกับจีซู ซึ่งถ่ายทอดภาพของไอคอนแห่งป๊อปคัลเจอร์ท่ามกลางบรรยากาศที่ผ่อนคลายและอบอุ่นของฤดูใบไม้ผลิ และเคลื่อนไหวอย่างอิสระท่ามกลางการตกแต่งภายในที่เรียบหรู ในพื้นที่สว่างและโปร่งสบาย