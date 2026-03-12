เบนท์ลีย์ แบงค็อก กับ 4 พันธมิตร เปิดประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟลักชูรีแดนใต้กลางเมืองภูเก็ต

เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ผนักกำลังกับแบรนด์พันธมิตรชั้นนำในจังหวัดภูเก็ตอย่าง ทิฟฟานี แอนด์ โค. (Tiffany & Co.) โดย บริษัท ทิฟฟานี แอนด์ โค. จิวเวลเลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด, คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต โดย บริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ภูเก็ต (VitalLife Scientific Wellness Center) ในเครือโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (APEX Medical Center) ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร เปิดประสบการณ์เอ็กซ์คลูซีฟลักชูรีในงาน ‘Bentley Bangkok Exclusive Experience in Phuket’ เชิญแขกวีไอพีร่วมทดลองขับยนตรกรรมระดับอัลตราลักชูรี พร้อมชมความงดงามของการออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับหลากหลายคอลเลกชันจากทิฟฟานี แอนด์ โค. และสัมผัสเทคโนโลยีล่าสุดและนวัตกรรมด้านความงามและสุขภาพจาก 2 ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและการดูแลสุขภาพในประเทศไทย โดย เบนท์ลีย์ แบงค็อก ได้จัดแคมเปญ ‘Service Clinic in Phuket’ ย้ำจุดแข็งการบริการ ดูแลลูกค้าในจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงคู่ขนาน และปิดท้ายด้วยกิจกรรม Exclusive Dining Experience ระดับมิชลิน สำหรับกิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเพื่อเป็นการมุ่งสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งในจังหวัดภูเก็ตที่ถือเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ได้รับการผลักดันให้เป็นเมืองลักชูรีระดับโลก พร้อมตอกย้ำการดูแลมาตรฐานโรงงานผู้ผลิตให้แก่ฐานลูกค้าในภาคใต้อันถือเป็นหัวใจสำคัญ
สัมผัสแห่งสมรรถนะและงานฝีมือ
ภายในงานฯ แขกวีไอพีที่ร่วมกิจกรรมจะได้ยลโฉม New Continental GT สุดยอดยนตรกรรมสปอร์ตโฉมใหม่ เจ้าของขุมพลัง High Performance Hybrid ระบบส่งกำลังแบบไฮบริดสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่ผสานเครื่องยนต์รุ่น V8 ขนาด 4.0 ลิตรเข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าอันทรงพลัง มอบพละกำลังสูงสุด 680 แรงม้า แรงบิด 930 นิวตันเมตร พร้อมตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ในเมืองด้วยพิสัยการเดินทางด้วยพลังงานไฟฟ้าสูงสุดถึง 80 กิโลเมตร และยังได้พบกับ New Bentayga Azure Hybrid ยนตรกรรมแบบอเนกประสงค์ที่โดดเด่นเรื่องความหรูหราและความสะดวกสบายภายในห้องโดยสารจากการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยี การออกแบบ และงานฝีมือผ่านคุณสมบัติ Front Seat Comfort Specification ที่สามารถปรับได้ถึง 22 แบบ พร้อมเบาะโดยสารแบบ Harmony Diamond Quilting ที่สามารถระบายอากาศเพื่อรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมของร่างกาย มอบประสบการณ์การเดินทางแบบเหนือระดับ ผู้ที่สนใจครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์ยังได้มีโอกาสทดลองขับ Bentayga Hybrid และรับข้อเสนอพิเศษสำหรับรถยนต์เบนท์ลีย์พร้อมส่งมอบ และสิทธิประโยชน์จากแบรนด์พันธมิตรชั้นนำ
Bentley Bangkok X Tiffany & Co.
เบนท์ลีย์ แบงค็อก ร่วมกับ ทิฟฟานี แอนด์ โค. (Tiffany & Co.) โดย บริษัท ทิฟฟานี แอนด์ โค. จิวเวลเลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับของแบรนด์ดังระดับโลกจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อเสียงมายาวนานกว่าเกือบ 190 ปี เชิญแขกวีไอพีร่วมสัมผัสเสน่ห์ในงานฝีมือและการออกแบบอัญมณีสุดเลอค่าและยนตรกรรมที่ถือเป็นคุณค่าร่วมกันของทั้ง 2 แบรนด์ผ่านการจัดแสดงเครื่องประดับกับงานดีไซน์ที่เรียบหรูและทันสมัยที่รังสรรค์ขึ้นจากจิวเวลรี่ อัญมณี และเพชรคุณภาพสูง และยนตรกรรมสัญชาติอังกฤษที่ได้รับการออกแบบบนพื้นฐานของความหรูหราและความประณีตของงานฝีมือ โดยกิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ Tiffany & Co Phuket เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า บูติกสโตร์ใหม่แห่งแรกในภาคใต้
นวัตกรรมดูแลสุขภาพที่คัดสรรเฉพาะ
ในวันที่ 23 – 27 กุมภาพันธ์ 2569 เบนท์ลีย์ แบงค็อก ได้จับมือกับ 2 ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและการดูแลสุขภาพเพื่อตอบโจทย์ด้าน Well-being ส่วนเติมเต็มไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบที่แบรนด์รถยนต์เบนท์ลีย์ให้ความสำคัญ โดยได้ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ ภูเก็ต (VitalLife Scientific Wellness Center) ที่มาพร้อมกับนวัตกรรม Brain Cognitive VR Goggles หรือเครื่อง Brain Cognition Evaluation ที่จะช่วยประเมินการรับรู้และความจำภายใต้การกำกับดูแลโดยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการดูแลสุขภาพที่ได้นำเอาความรู้และความเชี่ยวชาญผสมผสานกับเทคโนโลยีล่าสุดเพื่อนำเสนอการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมเฉพาะบุคคล อีกทั้ง เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ (APEX Medical Center) ผู้นำด้านนวัตกรรมความงามและการดูแลสุขภาพแบบครบวงจร ยังได้นำเสนอโปรแกรมดูแลสุขภาพจิตและการทำงานของสมองโดยใช้เทคโนโลยี ExoTMS™ (Program ExoMind Therapy) ที่จะช่วยกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อช่วยปรับสมดุลการทำงานของสมองและช่วยส่งเสริมการเชื่อมต่อของระบบประสาท กระตุ้นสมองให้กลับมาทำงานอย่างสมดุล โดยหัตถการทั้งหมดได้รับการปฏิบัติโดยแพทย์เฉพาะทางในพื้นที่ของห้องรับรองทราเวลเลอร์ส เลาจน์ ณ คิง เพาเวอร์ ภูเก็ต คอมเพล็กซ์ ที่ได้รับการปรับโฉมให้เป็นห้องแบบ Private Room ที่สามารถรองรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้อย่างเหมาะสมเพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ร่วมกิจกรรม
Curated Dining Experience
ปิดท้าย Exclusive Experience in Phuket ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ด้วยการเชิญแขกวีไอพีร่วมค้นพบนิยาม 'Where Flavor Meets Craftsmanship' ณ SUAY Alchemy Phuket ร้านอาหารระดับมิชลินชื่อดังในเมืองภูเก็ตที่ที่แขกที่ร่วมกิจกรรมจะได้เปิดประสบการณ์ Curated Fine Dining โดย เชฟ “หน่อย” ธรรมศักดิ์ ชูทอง ดีกรีเชฟกระทะเหล็กด้วยแนวคิดด้านงานฝีมือและความพิถีพิถันด้านอาหารและการออกแบบที่เข้ากันได้อย่างลงตัวกับเมนูที่ผสมผสานรสชาติแบบเอเชียเข้ากับเทคนิคการปรุงแบบตะวันตกและญี่ปุ่นอันประณีตเพื่อออกมาเป็นรสชาติที่กลมกล่อมและเป็นเอกลักษณ์ พร้อมดื่มด่ำไปกับบทเพลงสุดแสนโรแมนติกที่ขับกล่อมในบรรยากาศสไตล์โมเดิร์นอันแสนอบอุ่นจากกลิ่นอายของเมืองภูเก็ต นับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์สุดพิเศษ ปิดท้าย ‘Bentley Bangkok Exclusive Experience in Phuket’ ได้อย่างน่าประทับใจ
Service Clinic in Phuket
ในส่วนการดูแลฐานลูกค้าในภาคใต้และจังหวัดภูเก็ตที่ถือเป็นหัวใจสำคัญ เบนท์ลีย์ แบงค็อก ได้จัดกิจกรรม ‘Service Clinic in Phuket’ คู่ขนานไปกับกิจกรรมหลัก โดยได้ร่วมมือกับ บี-ควิก สาขา โลตัส ฉลอง ศูนย์บริการบำรุงรักษารถยนต์แบบครบวงจรที่พร้อมด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยและครบครัน พร้อมด้วยทีมช่างจากเบนท์ลีย์ แบงค็อกที่ผ่านการอบรบจากโรงงานผู้ผลิต มอบบริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์เบนท์ลีย์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-VHC) ระบบเบรก ช่วงล่าง การตรวจเช็คระบบปรับอากาศ และแบตเตอรีด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์เฉพาะที่ทันสมัยให้แก่ลูกค้ารถยนต์เบนท์ลีย์ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการหลังการขายที่ดีที่สุดเพื่อสร้างมั่นใจให้แก่ลูกค้าคนสำคัญ
สำหรับผู้ที่สนใจครอบครองรถยนต์เบนท์ลีย์สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและข้อเสนอพิเศษได้ที่ เบนท์ลีย์ แบงค็อก โดย บริษัท เอเอเอส ออโต้ เซอร์วิส จำกัด ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายรถยนต์เบนท์ลีย์อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย โทร. 080-925-9999 หรือ 02-261-1050 LINE Official Account: @bentleybangkokaas คลิก https://lin.ee/4JOaZyE8V