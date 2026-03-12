เติมความสดชื่นรับฤดูใบไม้ผลิไปกับ CASETiFY

ฤดูใบไม้ผลิกำลังเบ่งบาน CASETiFY แบรนด์ไลฟ์สไตล์ระดับโลก ชวนทุกคนต้อนรับฤดูกาลแห่งการเริ่มต้นใหม่ด้วยคอลเลกชันสีสันสดใส “Spring in Bloom” โดยไฮไลต์ของซีซันนี้คือการขยายไลน์ไอเท็มสุดไอคอนิก Essentials by CASETiFY™ Ripple พร้อมเปิดตัว 2 เฉดสีใหม่อย่าง Pebble Grey และ Lavender ที่มอบความสดใหม่ให้ลุคในทุกวัน
นอกจากสีใหม่แล้ว คอลเลกชันนี้ยังมาพร้อมกับลายเคสและอุปกรณ์เสริมดีไซน์ใหม่หลากหลายสไตล์ ให้ผู้ใช้สนุกกับการมิกซ์แอนด์แมตช์ เติมความสดใสให้ไอเท็มคู่ใจ พร้อมสะท้อนพลังและบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิได้อย่างมีสไตล์
ไลน์อัปของคอลเลกชันนี้ประกอบด้วย Ripple Case เคสดีไซน์ที่สามารถใช้งานในทุกวัน พร้อมสีใหม่ Pebble Grey และ Lavender รวมถึงอุปกรณ์เสริมที่สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์ได้อย่างลงตัว ไม่ว่าจะเป็น Snappy™ Puffy Flower Grip Stand, Flower Phone Charm, Snappy™ Snap & Stick Grip Stand อุปกรณ์เสริมมัลติฟังก์ชันที่ใช้ได้ทั้งเป็นที่จับและขาตั้ง, Snappy™ Ripple Wallet และ Snappy™ Ripple Grip Stand นอกจากนี้ยังมี Flower Phone Wristlet สายคล้องข้อมือดีไซน์ดอกไม้, Flower Charm Keychain พวงกุญแจขนาดกะทัดรัด และ Charm Cubes แอ็กเซสซอรีซิลิโคนขนาดเล็กที่ช่วยเพิ่มลูกเล่นให้กับสายคล้องของ CASETiFY
เพื่อถ่ายทอดบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ CASETiFY ยังได้เปิดตัวลวดลายเคสโทรศัพท์ใหม่ให้เลือกหลากหลาย ตั้งแต่ลายดอกไม้คลาสสิกที่สง่างาม ไปจนถึงสไตล์โบโฮและกลิ่นอายวินเทจยุค 2000
ไม่ว่าจะเป็น The Elegant One สำหรับผู้ที่หลงใหลความสวยงามแบบคลาสสิก เหมาะกับสไตล์ที่เรียบหรูเหนือกาลเวลา, The Boho Girl ลวดลายโบโฮสำหรับผู้รักสไตล์อิสระที่ให้ความรู้สึกสดใสและเป็นธรรมชาติ, Everyone’s Favourite ลายดอกไม้คลาสสิกที่สะท้อนความสดใสของฤดูใบไม้ผลิ, The Cool Girl 2000’s Nostalgia ลายดอกไม้ที่ถ่ายทอดพลังสนุกสนานพร้อมกลิ่นอายยุค 2000 ในรูปแบบทันสมัย, และ 3D Floral ดีไซน์ลายดอกไม้สามมิติสมจริงที่ทำให้ฤดูใบไม้ผลิมีชีวิตอยู่ในมือคุณ นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่มีแพลนเดินทางไปชมดอกซากุระในฝั่งเอเชียตะวันออก CASETiFY ยังมีลวดลายพิเศษอย่าง Passport Prints ที่วางจำหน่ายแบบเอ็กซ์คลูซีฟเฉพาะที่ CASETiFY STUDiO ในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีนเท่านั้น CASETiFY Spring in Bloom Collection วางจำหน่ายแล้ววันนี้ ผ่านทางเว็บไซต์ casetify.com, แอปพลิเคชัน Co-Lab และร้าน CASETiFY STUDiO ทั่วโลก