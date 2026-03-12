แป้งฝุ่นเนื้อแมตต์ตัวใหม่ ยกระดับงานผิวอย่างประณีต จาก Burberry Beauty

Burberry Beauty (เบอร์เบอรี่ บิวตี้) เผยโฉม Burberry Beyond Wear Finishing & Smoothing Loose Powder แป้งฝุ่นติดทนนานที่มอบฟินิชแมตต์อย่างเป็นธรรมชาติยาวนานถึง 24 ชั่วโมง พร้อมคุณสมบัติเบลอผิวให้ดูเรียบเนียนยาวนาน 12 ชั่วโมง ได้รับแรงบันดาลใจจากงานฝีมือของเทรนช์โค้ต Burberry ซึ่งสะท้อนการผสมผสานระหว่างความเบาสบายและความประณีตอย่างพิถีพิถัน เนื้อสัมผัสที่บางเบาและระบายอากาศได้ดี จึงแนบเนียนไปกับผิว ราวกับม่านบางเบาที่แทบมองไม่เห็น ช่วยปรับผิวให้ดูเรียบเนียน มอบความสบายยาวนานตลอดทั้งวัน
อุดมด้วยส่วนผสมบำรุงผิวอย่าง Meadowfoam seed oil และอนุพันธ์วิตามินซี ช่วยมอบความสบายแก่ผิวตลอดวันด้วยสัมผัสบางเบาเป็นพิเศษ เนื้อแป้งยังคงความเรียบเนียนและสบายผิว แม้ต้องเผชิญกับความร้อนและความชื้น เนรมิตผิวให้ดูสวยละมุนอย่างเป็นธรรมชาติ
สัมผัสความสมบูรณ์แบบของผิวที่รังสรรค์อย่างประณีต (THE DETAILS)
- มาพร้อม 4 เฉดสี ที่ออกแบบมาให้เหมาะกับทุกโทนผิว
- ฟินิชแมตต์อย่างเป็นธรรมชาติยาวนาน 24 ชั่วโมง พร้อมเอฟเฟกต์เบลอผิว 12 ชั่วโมง
- เซตผิวสวยยาวนาน 14 ชั่วโมง ให้ผิวนวลเนียนสม่ำเสมอ
- เนื้อละเอียดบางเบา สบายผิว พร้อมทั้งระบายอากาศได้ดี สามารถเพิ่มระดับการปกปิดได้ตามต้องการ
- ทนทุกสภาพอากาศ: กันน้ำ ความชื้น เหงื่อ และความร้อน สูตรวีแกน พร้อมส่วนผสมจากธรรมชาติ 98% เหมาะสำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย
เผยเบื้องหลังผลลัพธ์ผิวสวยยาวนานไร้ที่ติ (ACTIVE INGREDIENTS & BENEFITS)
Meadowfoam Seed Oil
ช่วยปลอบประโลมผิว มอบความนุ่มชุ่มชื้น ให้ผิวดูเรียบเนียนยืดหยุ่น
Bamboo Powder
ควบคุมความมัน พร้อมมอบฟินิชแมตต์อย่างเป็นธรรมชาติ
Stabilised Vitamin C
ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะและปัจจัยทำร้ายผิวภายนอก
Vitalit-E
มอบการดูแลผิวด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เพื่อช่วยเสริมการปกป้องผิว
Weather-resistant agents
คงประสิทธิภาพและความสบายผิว แม้ต้องเผชิญกับความชื้น เหงื่อ และความร้อน
บทบาทงานผิวครั้งใหม่จาก BURBERRY
สานต่อเรื่องราวความสำเร็จของคอลเลกชัน Beyond Wear กับ Burberry Beyond Wear Finishing & Smoothing Loose Powder ที่ถ่ายทอดนิยามใหม่ของงานผิวแบบ Burberry มอบฟินิชที่นุ่มละมุน ประณีต และติดทนนาน สง่างามอย่างไร้ที่ติ
Burberry Beyond Wear Finishing & Smoothing Loose Powder วางจำหน่ายในราคา 2,480 บาท ณ เคาน์เตอร์ Burberry Beauty พารากอน ดีพาร์ทเม้นท้สโตร์ ชั้น M, เอ็มสเฟียร์ ชั้น M, เซ็นทรัลชิดลม ชั้น G, เซ็นทรัล ลาดพร้าว ชั้น 1, เซ็นทรัล ปิ่นเกล้า ชั้น 1, เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่ ชั้น 1, เซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า ชั้น 1 และเมกาบางนา ชั้น 1