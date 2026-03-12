DOT PN นวัตกรรมสิทธิบัตรที่ทำให้ ‘อายุผิว’ สวนทางกับ ‘ตัวเลข’

ลืมการดูแลผิวแบบเดิมๆ ที่เน้นแค่การ “ถม” หรือ “เติม” ไปได้เลย เพราะในปี 2026 นิยามของความสวยถูกยกระดับสู่ The Era of Skin Longevity หรือการทำให้เซลล์ผิวยืดระยะความอ่อนเยาว์ไว้ให้ได้นานที่สุด เทรนด์นี้ไม่ใช่แค่เรื่องของความงาม แต่คือการนำวิทยาศาสตร์การแพทย์เชิงฟื้นฟู (Regenerative Medicine) มา ‘แฮ็ก’ ระบบการทำงานของเซลล์ผิวให้กลับมา Active เหมือนตอนอายุ 20 อีกครั้ง
และหนึ่งในคีย์เวิร์ดที่สั่นสะเทือนวงการ Beauty ทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยในฐานะ Strategic Regenerative Hub ของภูมิภาค ก็คือเทคโนโลยีสิทธิบัตรหนึ่งเดียวอย่าง "DOT PN"
Why Now? ทำไมผิวคนไทยถึงต้องการการ ‘ซ่อมสร้าง’ มากกว่าการ ‘ตกแต่ง’
ประเทศไทยคือสมรภูมิของผิวอย่างแท้จริง ทั้งรังสียูวีระดับ Extreme และมลภาวะ PM 2.5 ที่สะสมมายาวนาน จนเกิดภาวะที่ผู้เชี่ยวชาญเรียกว่า "Inflammaging" (การอักเสบเรื้อรังที่ทำให้ผิวแก่ก่อนวัย)
รศ.พิเศษ พญ.วิไล ธนสารอักษร (ว.14068) และ ดร.พญ.อัจจิมา สุวรรณจินดา (ว.16835) สองแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังและความงาม ได้มาเผยถึงหลากหลายแง่มุมน่าสนใจของ Polynucleotide (PN) และ DNA Optimizing Technology (DOT) สารชีวโมเลกุลและเทคโนโลยีระดับโลกที่บริษัทความงามชั้นนำเลือกใช้ในการคืนความอ่อนเยาว์ให้กับผิวพรรณ โดยทั้งสองให้ทัศนะตรงกันว่า “ผู้บริโภคยุคใหม่ฉลาดขึ้นมาก พวกเขาไม่ได้มองหาแค่ทางลัด (Instant Fix) แต่โจทย์คือทำอย่างไรให้โครงสร้างผิวจริง (Skin Quality) แข็งแรง ทนทานต่อมลภาวะ และดูเป็นธรรมชาติแบบ Quiet Luxury ที่ไม่ต้องตะโกนบอกใครว่าทำอะไรมา”
ถอดรหัส DOT PN: สิทธิบัตร ‘ความเสถียร’ ที่เลียนแบบไม่ได้
หัวใจของความล้ำหน้าคือ Polynucleotide (PN) ที่สกัดจาก DNA ปลาแซลมอนในธรรมชาติ แต่สิ่งที่ทำให้แตกต่างจากสาร PN ทั่วไปในท้องตลาดคือเทคโนโลยี DOT (DNA Optimization Technology) PN และ DOT ว่า “สำหรับ PN มีความสามารถในการฟื้นฟูผิวจากระดับเซลล์ได้อย่างแท้จริง ส่วน DOT เป็นเทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้ได้ชิ้นส่วน DNA ขนาดที่ต้องการในปริมาณความเข้มข้นสูง ด้วยโครงสร้างของ PN ที่เกาะเกี่ยวกันแบบ 3 มิติ (3D Scaffold) ทำให้โมเลกุลของ PN มีความเสถียรสูงขึ้น ที่สำคัญสามารถกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง”
สิ่งที่สำคัญคือ ผลิตภัณฑ์ DOT PN มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากผ่านการทำให้บริสุทธิ์จาก DNA ธรรมชาติและผ่านการทดสอบความเข้ากันทางชีวภาพ (Biocompatibility) ตามมาตรฐาน GMP ของเอเชียและยุโรป ซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่า การใช้ PN ไม่ได้เป็นเพียงเทรนด์ แต่เป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ที่มีรากฐานจากหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง” คุณหมอวิไลกล่าว พร้อมย้ำว่า “ในทุกการวิจัย จุดหมายไม่ใช่แค่ผิวสวย แต่คือผิวที่มีสุขภาพและศักยภาพในการฟื้นตัวได้อย่างยั่งยืน”
พญ.ฉัตรบงกช เขมาชีวะกุล (ว.35619) เผยถึงปัจจุบันตลาดธุรกิจความงามและเวชศาสตร์ความงามในประเทศไทยยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่มีความท้าทาย สะท้อนให้เห็นว่าการดูแลตัวเองและการลงทุนกับสุขภาพผิวกลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคใหม่ ขณะเดียวกันเทรนด์ความงามก็เริ่มเปลี่ยนจากการแก้ไขปัญหาเพียงภายนอก ไปสู่การฟื้นฟูผิวในระดับโครงสร้างและระดับเซลล์ หรือที่เรียกว่า Regenerative Aesthetics ซึ่งกำลังได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างมากในอุตสาหกรรมความงามทั่วโลก”
หากคุณกำลังมองหานวัตกรรมที่จะมาเป็น "Game Changer" ให้กับคุณภาพชีวิตและคุณภาพผิว การทำความรู้จักกับ DOT PN อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการมีผิวที่อ่อนเยาว์อย่างยั่งยืน เพราะในยุคนี้... ความสวยที่แท้จริงต้องเริ่มจากการมีรากฐานเซลล์ผิวที่แข็งแรงที่สุด