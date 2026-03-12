โรบินสันไลฟ์สไตล์ เปิดแคมเปญ “Robinson Lifestyle Summer Fest ซัมเมอร์นี้ กิน ช้อป คุ้มคลายร้อน”

ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างสีสันต้อนรับฤดูกาลท่องเที่ยวและเทศกาลสงกรานต์ เปิดตัวแคมเปญใหญ่แห่งปี “Robinson Lifestyle Summer Fest ซัมเมอร์นี้ กิน ช้อป คุ้ม คลายร้อน” ชวนลูกค้าทั่วประเทศออกมาสนุกกับประสบการณ์ซัมเมอร์ครบทุกไลฟ์สไตล์ ทั้งโปรโมชันสุดคุ้ม กิจกรรมความบันเทิงคลายร้อนสำหรับทุกวัย และแลนด์มาร์กซัมเมอร์สุดชิคที่พร้อมสร้างบรรยากาศสดใสทั่วศูนย์การค้าฯ ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 69 – 23 เม.ย. 69 ณ ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ โดยมุ่งกระตุ้นการจับจ่ายและสร้างสีสันความสุขแห่งการใช้เวลาร่วมกันของทุกคนในครอบครัวช่วงซัมเมอร์นี้
คุณนุจรีย์ มารัตนะฤกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมั่นดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ Central to Life หรือ ศูนย์กลางชีวิตของทุกคนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนและเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่ผู้คนออกมาท่องเที่ยว ใช้เวลาร่วมกับครอบครัว และมองหาพื้นที่สำหรับพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกัน โรบินสันไลฟ์สไตล์จึงมีบทบาทสำคัญในการเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงผู้คนในชุมชน พร้อมมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าในแต่ละพื้นที่ เราจึงจัดแคมเปญ‘Robinson Lifestyle Summer Fest’ ขึ้นทั่วประเทศ เพื่อตอกย้ำการเป็นจุดหมายปลายทางของทุกคนในครอบครัวในช่วงซัมเมอร์ พร้อมสร้างสีสันของฤดูกาลผ่านกิจกรรมและประสบการณ์ความสนุกที่ออกแบบขึ้นเฉพาะสำหรับโรบินสันไลฟ์สไตล์ ควบคู่กับการผนึกกำลังกับพันธมิตรร่วมกันนำเสนอโปรโมชันและกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อดึงดูดให้ลูกค้าเข้ามาใช้เวลา ทำกิจกรรม และจับจ่ายภายในศูนย์การค้ามากยิ่งขึ้น ตลอดจนช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างความคึกคักให้กับเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ”
กิน ช้อป คุ้มคลายร้อน ส่วนลดสูงสุด 50% ลุ้นและรับฟรี 3 ต่อ มูลค่ารวมกว่า 5.5 ล้านบาท
โรบินสันไลฟ์สไตล์ผนึกกำลังกับพันธมิตรทั้งแบรนด์ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ร้านค้าผู้เช่าภายในศูนย์การค้าฯ และพันธมิตรแบรนด์ชั้นนำ มอบโปรโมชันสุดคุ้มรับซัมเมอร์ตลอดแคมเปญ โดยลูกค้าสามารถร่วมสนุกกับสิทธิพิเศษมากมาย ได้แก่
- สินค้าทั้งศูนย์การค้าฯ ทั้งห้างฯ ลดสูงสุด 50%
- ต่อที่ 1 ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 300,000 บาท เมื่อกิน-ช้อป สะสมครบทุก 1,000 บาท
- ห้องพัก Kantary Hills Chiang Mai 2 คืน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,600 บาท รวม 17,200 บาท
- ห้องพัก Mida De Sea Hua Hin 2 คืน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,400 บาท รวม 16,800 บาท
- ห้องพัก Centara Ayutthaya 2 คืน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 8,000 บาท รวม 16,000 บาท
- ต่อที่ 2 รับฟรี! ผลิตภัณฑ์-เครื่องดื่มคลายร้อน หรือบัตรชมภาพยนตร์ 1 ใบ เมื่อกิน-ช้อปสะสมยอดครบ 3,500 บาทขึ้นไป พร้อมรับบัตรชมภาพยนตร์เพิ่มอีก 1 ใบ เมื่อใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน
- ต่อที่ 3 รับฟรี! ตั๋วเครื่องบิน (ภายในประเทศ) สายการบิน Vietjet Thailand เติมเต็มประสบการณ์ท่องเที่ยวช่วงซัมเมอร์สำหรับ Top Spender 20 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการสูงสุด (ยอดขั้นต่ำ 20,000 บาทขึ้นไป) พิเศษเมื่อใช้จ่ายผ่าน บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน สะสมยอดช้อปขั้นต่ำเพียง 15,000 บาทขึ้นไป
นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังผนึกกำลังกับพันธมิตรบัตรเครดิต มอบสิทธิพิเศษเพิ่มเติมให้ลูกค้าได้ช้อปและรับความคุ้มค่ามากยิ่งขึ้นตลอดแคมเปญ โดยลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สามารถรับสิทธิประโยชน์พิเศษ ได้แก่
- กิน-ช้อป สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับบัตรเครดิต ttb รับ Magic Gift Voucher มูลค่า 100 บาทเมื่อมียอดใช้จ่ายสะสมจากร้านค้าและร้านอาหาร (เฉพาะร้านค้าในโซนพลาซาเท่านั้น) ครบ 800 บาทขึ้นไป / วัน / จำกัด 1 สิทธิ์ (100 บาท) / หมายเลขบัตร / วัน และจำกัดสูงสุดรวม 3 สิทธิ์ (300 บาท) / หมายเลขบัตร ตลอดรายการ และจำกัดสิทธิ์รวม 2,000 สิทธิ์ ตลอดรายการ
- สิทธิพิเศษเฉพาะบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 120 บาทเมื่อมียอดช้อปผ่านบัตร 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 120 บาท (เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการในโซนศูนย์ฯเท่านั้น, สิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด)
- รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ เพื่อเพิ่มความคุ้มค่าให้กับการกิน- ช้อป และใช้บริการภายในศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ตลอดช่วงซัมเมอร์นี้
ชวนสนุกคลายร้อนกับกิจกรรมหลากหลาย ทั้งโซนโลกใต้ทะเล Aqua World และโซนท้าร้อน Summer Active
ซัมเมอร์นี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังยกทัพกิจกรรมความสนุกท้าร้อนมาสร้างสีสันให้กับลูกค้าทั่วประเทศ ผ่านประสบการณ์ความบันเทิงและกิจกรรมคลายร้อนที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้ร่วมสนุกไปด้วยกัน โดยพบกับหลากหลาย
อิเวนต์ไฮไลต์ อาทิAqua World ครั้งแรกที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ ชวนทุกคนดำดิ่งสู่โลกใต้สมุทร ผจญภัยในเรือดำน้ำพร้อมชมสัตว์น้ำกว่า 100 ชีวิต พร้อมกิจกรรมเรียนรู้จริง อาทิ Touch Pool สัมผัสจริงกับฉลามกบ หอยเม่น และ ปลาดาว เวิร์คชอปปูนปลาสเตอร์สัตว์น้ำ และจุดถ่ายรูปเสมือนจริงใต้ท้องทะเล ให้ได้สนุกตลอดซัมเมอร์นี้ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ 5 สาขา ได้แก่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 20 - 22 มี.ค. 69, โรบินสันไลฟ์สไตล์ ร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 28 - 29 มี.ค. 69, โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ระหว่างวันที่ 3 - 5 เม.ย. 69, โรบินสันไลฟ์สไตล์ กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 17 - 19 เม.ย. 69 และโรบินสันไลฟ์สไตล์ แม่สอด ระหว่างวันที่ 24 - 26 เม.ย. 69
ขณะที่ Summer Active โซนเอ้าท์ดอร์ท้าร้อนสุดมันส์กับ Fun Splash Jet Ski และ Human Water Balloon ชวนสัมผัสประสบการณ์เอ็กซ์ตรีมรับซัมเมอร์พร้อมปล่อยพลังความสนุกในบรรยากาศซัมเมอร์ แอคทีฟคลับสุดคึกคัก พร้อมชวนวัยทีนถ่ายรูปสุดชิคกับจุดถ่ายรูปซัมเมอร์ สร้างบรรยากาศความสนุกให้ซัมเมอร์นี้คึกคักยิ่งขึ้น ซึ่งจะจัดขึ้นที่สาขาสกลนคร วันที่ 27 - 29 มี.ค. 69 สาขาฉลอง วันที่ 10 - 12 เม.ย. 69 และ สาขาบุรีรัมย์ วันที่ 17 - 19 เม.ย. 69
นอกจากนี้ ยังเอาใจนักช้อป นักชิมไปกับ Summer Market พบกับอาหารอร่อยดับร้อน สินค้าแฟชั่นสไตล์ซัมเมอร์ และSongkran Music Festivalมหกรรมดนตรีและคอนเสิร์ตต้อนรับสงกรานต์จากศิลปินกว่า 100 ชีวิต ที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
ยกเอาสีสันความสนุกริมชายหาด เนรมิตเป็นแลนด์มาร์กถ่ายภาพรับซัมเมอร์ที่ โรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วไทย
พร้อมกันนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังเนรมิตบรรยากาศศูนย์การค้าให้เต็มไปด้วยความสนุกของฤดูร้อน โดยยกเอาสีสันบรรยากาศ และความสดใสริมชายหาด เช่น เก้าอี้ชาดหาดหลากสี ลูกบอสสดใส และห่วงยาง รวมไปถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เช่น อักษรไทย แพตเทิร์นงานหัตถกรรมไทย เข้ามาผสมผสาน โดยทั้งหมดนำมาตีความใหม่ผ่านงานดีไซน์ในรูปแบบร่วมสมัย สร้างสรรค์เป็นแลนด์มาร์กต้อนรับซัมเมอร์สุดชิค ตกแต่งทั่วทั้งศูนย์การค้า ตั้งแต่บริเวณทางเข้าศูนย์ ทางเดินภายในศูนย์ รวมไปถึงต้นไม้ประดับไฟสวยงามยามค่ำคืน ถ่ายทอดกลิ่นอายวัฒนธรรมไทยในมุมมองใหม่ที่ทันสมัย พร้อมเชิญชวนลูกค้าให้ร่วมสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุข ความโชคดี และเก็บภาพความประทับใจในช่วงซัมเมอร์นี้
“โรบินสันไลฟ์สไตล์มุ่งมั่นที่จะเป็นศูนย์กลางแห่งความสุข ความสนุกสนาน และความอบอุ่นสำหรับทุกครอบครัวทั่วไทยโดยมุ่งเน้นการส่งมอบประสบการณ์ที่น่าประทับใจให้กับลูกค้าในทุกช่วงเทศกาลสำคัญ ผ่านกิจกรรมไลฟ์สไตล์ โปรโมชันจากร้านค้าพันธมิตร และบรรยากาศภายในศูนย์การค้าที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อเติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับทุกคน นอกจากนี้ โรบินสันไลฟ์สไตล์ยังพร้อมเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในแต่ละพื้นที่ทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับลูกค้าทุกคน” คุณนุจรีย์ กล่าวสรุป
ต้อนรับความสนุกในซัมเมอร์กับแคมเปญ‘Robinson Lifestyle Summer Fest ซัมเมอร์นี้ กิน ช้อป คุ้ม คลายร้อน’ที่พร้อมมอบทั้งความคุ้มค่า ความสุข และสีสันของฤดูร้อน ตั้งแต่วันที่ 9 มี.ค. 69 – 23 เม.ย. 69 ณณศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ทั่วประเทศ
