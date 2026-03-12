ยูนิโคล่ นำไอเทมพื้นฐานมาตีความใหม่ ตอบโจทย์ซัมเมอร์ไลฟ์สไตล์

ยูนิโคล่ แบรนด์เครื่องแต่งกายระดับโลก ประกาศเปิดตัวคอลเลคชัน Uniqlo U ฤดูใบไม้ผลิ/ฤดูร้อน 2026 โดย คริสตอฟ เลอแมร์ และ ซาราห์ ลินห์ ทราน สองผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ร่วมกับทีมงาน ณ กรุงปารีส นำเสนอคอลเลคชันล่าสุดผ่านแนวคิด “Neo-Core” ด้วยการนำไอเทมพื้นฐานมาตีความใหม่ สร้างสรรค์เสื้อผ้าที่สามารถปรับเปลี่ยนและยืดหยุ่นตามไลฟ์สไตล์ของผู้สวมใส่ พร้อมเลือกใช้โทนสีสำหรับฤดูร้อนที่เน้นสีขาวนวลและน้ำเงินอมเทา ถ่ายทอดบรรยากาศความเบาสบายได้อย่างลงตัว โดยเริ่มวางจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคมนี้
เรียบหรู มีเอกลักษณ์ ผสานความเบาสบาย
เนื้อผ้าโปร่งบางเบาแนบผิว มอบความสบายตลอดการสวมใส่ เสื้อยืดทรง Boxy สำหรับผู้ชายผลิตจากผ้าคอตตอน 100% ให้สัมผัสเย็นสบาย ไม่รัดรูป ขณะที่เสื้อพาร์กาสำหรับผู้หญิงโดดเด่นด้วยเนื้อผ้าเรียบลื่นและทรงเสื้อโค้งเว้า ผสานคุณสมบัติสะท้อนหยดน้ำและป้องกันรังสียูวี เสริมด้วยกางเกงขายาวแต่งจีบที่ใช้เนื้อผ้าทิ้งตัวพลิ้วสวย
เสื้อตัวนอกสไตล์โมเดิร์น ใส่ได้ตลอดทั้งปี
ไลน์อัพประกอบด้วยเสื้อ Blouson ผ้าคอตตอนผสม ทรงสั้นพอดีตัว ปลายแขนหลวมเล็กน้อย และเสื้อ Blouson ทรงสั้นผ้าเรียบลื่น ทั้งสองดีไซน์เป็นเสื้อตัวนอกแบบ Genderless ที่สามารถสวมใส่ได้ตลอดฤดูกาล นอกจากนี้ ยังมีแจ็คเก็ตน้ำหนักเบาที่สามารถมิกซ์แอนด์แมตช์เข้าคู่กับกางเกงได้อย่างลงตัว เหมาะสำหรับทั้งผู้ชายและผู้หญิง
การออกแบบกางเกงด้วยแนวคิดใหม่
กางเกงในคอลเลคชันนี้ถูกยกระดับสู่ความโมเดิร์นยิ่งขึ้น ด้วยการปรับสมดุลระหว่างซิลูเอตและเนื้อผ้า เช่น กางเกงคาร์โก้ขากว้างโดดเด่นด้วยเส้นโค้งที่นุ่มนวล ช่วยเสริมลุคให้ดูมีโครงสร้างชัดเจน และกางเกงยีนส์ในโทนสีวินเทจสามารถจับคู่กับเข็มขัดผ้าที่มาพร้อมห่วงตาไก่โลหะ เพื่อสร้างลุคที่สะท้อนเอกลักษณ์สไตล์ Uniqlo U ได้อย่างลงตัว
วันที่วางจำหน่าย: วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2569
คอลเลคชันนี้ประกอบด้วยไอเทมสำหรับผู้หญิง 14 ชิ้น ไอเทมสำหรับผู้ชาย 13 ชิ้น และเครื่องแต่งกายอื่นๆ 3 ชิ้น โดยไอเทมหลายชิ้นถูกออกแบบมาให้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย