เช็คลิสต์ 6 ครีมกันแดดตัวท็อป 2026 จากเกาหลี-ญี่ปุ่น ที่ซัมเมอร์นี้ต้องมี

ซัมเมอร์เมืองไทย ใครๆก็รู้ว่าร้อนปรอทแตกแค่ไหน แต่เชิดหน้าไว้อย่าใจบางหลบแดดจนไม่กล้าเฉิดฉาย เพราะต่อให้ร้อนแค่ไหนพกกันแดดไว้ก็ไม่ต้องกลัวหน้าหมองอีกต่อไป ใครที่กำลังมองหากันแดดเริ่ดๆ ใช้แล้วสบายผิว ผิวไม่พัง ไม่บ้วนรองพื้นตลอดซัมเมอร์นี้ found & found ขอแนะนำ 6 ครีมกันแดดตัวท็อป ขายดีปี 2026 จากเกาหลี-ญี่ปุ่น ที่เหล่าไอดอลเลือกใช้มาฝาก มีอะไรน่าตำบ้างไปดูกันเลย
Bioheal BOH Probioderm Collagen Tone Up Sun CreamSPF50+ PA++++
กันแดดโทนอัพสูตรคอลลาเจนจากเกาหลี ช่วยปรับผิวให้กระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ ผิวดูโกลว์สุขภาพดี พร้อมการป้องกันรังสี UV สูงสุด เนื้อสัมผัสบางเบาซึมไว ไม่เหนียวเหนอะหนะอัดแน่นไปด้วยส่วนผสมตัวดังของ BIOHEAL BOH PROBIODERM™ และคอลลาเจนป้องกันคอมเพล็กซ์เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นของผิว พร้อมปรับผิวให้กระจ่างใส ใช้แทนเมคอัพเบสได้
Dr.G R.E.D BLEMISH SOOTHING UP SUN SPF50+ PA++++
ครีมกันแดดเนื้อบางเบา เกลี่ยง่าย ซึมไว สบายผิว ด้วยนวัตกรรมปกป้องผิวจากแสงแดด 5 ชั้น ทั้ง UVA, UVB แสงสีฟ้า แสงอินฟราเรด และมลภาวะ ด้วย 10-Cica complex ช่วยเติมความชุ่มชื้น และปลอบประโลมผิวเป็นสิว อักเสบแดงระคายเคือง
Abib Airy Sunstick Smoothing BarSPF50+ PA++++
กันแดดแบบแท่งสูตรบางเบา ควบคุมความมัน คงความชุ่มชื้นไม่ทำให้หนักผิวพร้อมมอบฟินิชผิวกึ่งแมตต์ ดูเรียบเนียนตลอดวันมีส่วนผสมที่ช่วยเสริมเกราะป้องกันผิวช่วยลดความมันวาวส่วนเกินและทำให้ผิวดูสดใส ไม่เหนอะหนะ เหมาะสำหรับอากาศร้อนและชื้นสามารถใช้ก่อนหรือหลังแต่งหน้าและทาซ้ำระหว่างวันได้โดยไม่รบกวนเมคอัพ
KOSE Suncut UV Perfect Spray SPF50+ PA++++
สเปรย์กันแดดตัวท็อปจากญี่ปุ่น ที่ใช้ได้ครอบคลุมทั้งผิวหน้า ผิวกาย และเส้นผม สามารถสเปรย์ทับเมคอัพระหว่างวันได้ แห้งไว ผิวไม่มัน ไม่ทำให้เป็นคราบ ช่วยปกป้องผิวจากความหมองคล้ำ ฝ้ากระจากแสงแดดและความแห้ง ช่วยบำรุงผิวให้ชุ่มชื้น เพิ่มพลังในการกันน้ำ กันเหงื่อได้ดี ปราศจากกลิ่น สีสังเคราะห์ มิเนอรัลออยล์ และพาราเบน
ANESSA Perfect UV Sunscreen Mild Milk NA SPF50+ PA++++
กันแดดเนื้อน้ำนมสูตรอ่อนโยน บางเบาสบายผิว ซึมไว ไม่เป็นคราบ ด้วยเทคโนโลยี Aqua Booster ที่ผสานสารบำรุงถึง 50% ช่วยล็อกความชุ่มชื่นให้ผิวยาวนาน พร้อมควบคุมความมันปกป้องผิวจากฝุ่นละอองขนาดเล็กในอากาศและเมื่อผิวสัมผัสกับน้ำหรือเหงื่อจะเพิ่มประสิทธิภาพการปกป้องผิวได้มากยิ่งขึ้นเป็นมิตรต่อทะเลและไม่มีสารที่ทำร้ายแนวปะการัง
Biore UV Aqua Rich Watery Essence SPF50+/PA++++
กันแดดเซฟคอลลาเจนตัวแม่ ครั้งแรกของโลก จากบิโอเร กันแดดสูตรน้ำเนื้อเอสเซนส์ บางเบาพิเศษ ทาทับ เมคอัพได้ อนุภาคเล็กปกป้องผิวจากแสงแดดได้สมบูรณ์แบบที่สุดป้องกันผิวลึกถึงชั้นคอลลาเจน ช่วยไม่ให้ผิวแก่ก่อนวัย กันน้ำกันเหงื่อ ให้การปกป้องยาวนานตลอดวัน
