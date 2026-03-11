เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงพระเกษมสำราญ กับผลผลิตที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2569 โดยเสด็จทอดพระเนตรพรรณพืชพระราชทาน แก่มูลนิธิโครงการหลวง เพื่อวิจัย ทดสอบ และขยายพันธุ์ ต่อยอดสู่การส่งเสริมเกษตรกรบนพื้นที่สูง
ผลิตภัณฑ์และผลิตผลตามที่มูลนิธิโครงการหลวงได้พัฒนาสืบเนื่องต่อ ได้แก่ เรื่องสายพันธุ์คาเวียร์ พืชพระราชทาน 918 และพันธุ์พืชตามพระกระแสรับสั่ง อาทิ ชามัทฉะ ถั่วปากอ้า ถั่วลันเนอร์ วาซาบิ วานิลลา ลาเวนเดอร์ ลินิน กุหลาบ อาร์ติโชค รูบาร์บ สนหอม หญ้าหอม บัตเตอร์นัท ถั่วลันเตา ชากุหลาบ ตามลำดับ โดยปลูกรวบรวมพรรณพืชพระราชทานในโรงเรือนสิริวัณณวรี Botanical Garden ที่สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นเวลากว่า 4 ปีแล้ว
การนี้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นยิ่งนัก ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
