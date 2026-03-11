xs
ครอบครัวพร้อมหน้า ร่วมยินดี “พีช พชร” จบ ป.โท ที่อ็อกซ์ฟอร์ด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียกว่างานนี้มากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียว สำหรับครอบครัวของ “พีช-พชร จิราธิวัฒน์” ที่ร่วมเดินทางไปยังประเทศอังกฤษ เพื่อแสดงความยินดีที่หนุ่มพีชเรียนจบปริญญาโท สาขาบริหารจัดการ จากวิทยาลัยเคเบิล มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด เริ่มจากผู้พ่อ “คุณธีรยุทธ จิราธิวัฒน์” และคุณแม่ “ส้ม-ชวัลญา พิทยศิริ” พร้อมด้วยพี่สาว “แพร พิมพิศา” และน้องสาว “พาย เขมณัฏฐ์” ทั้งนี้ หลังจากพ่อกับแม่ของหนุ่มพีชเลิกรากัน ก็แทบจะหาซีนแบบพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้ไม่ได้เลย ยังไง Celeb Online ก็ขอแสดงความยินดีกับหนุ่มพีชด้วยนะคะ

#Celebonline #Gossip #พชร ราธิวัฒน์ #พีชพชร #เรียนจบปริญญาโท #มหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด #ข่าวTiktok #ข่าวไฮโซ

Cr.Som Chawanya



























