สปิริตศิษย์มาแตร์เดอี!? สายสัมพันธ์ 99 ปี “จากรุ่นสู่รุ่น”

เป็นภาพความประทับใจที่หาดูได้ยาก เมื่อรั้วฟ้า-ขาว เปิดต้อนรับเหล่าศิษย์เก่าหลากหลายเจนเนอเรชัน กลับมาเยือนบ้านหลังที่สองอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา ในงาน "The Spirit of Mater Dei" เพื่อร่วมฉลองวาระพิเศษในโอกาสที่โรงเรียนมาแตร์เดอีวิทยาลัยก้าวเข้าสู่ปีที่ 99 อย่างสง่างาม ในบรรยากาศกลางสวนสวย บริเวณสนามหญ้าอันร่มรื่นใจกลางโรงเรียน อบอุ่นไปด้วยครอบครัวมาแตร์เดอีฯ ที่ต่างตบเท้าเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง
นนทกานต์ ทัพพะรังสี นายกสมาคมนักเรียนเก่ามาแตร์เดอีวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หัวเรือใหญ่ในการจัดงาน เผยว่า "งานนี้จัดขึ้นเพื่อระดมทุนสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เพื่อติดอาวุธทางปัญญาให้น้องๆ มาแตร์ฯ รุ่นต่อไปได้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง และก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว"
ไฮไลต์สำคัญคือพิธีส่งต่อจิตวิญญาณ "รุ่นสู่รุ่น" โดยมี อดีตนายกสมาคมฯ และผู้บริหารโรงเรียน อาทิ ท่านผู้หญิงวิวรรณ วรวรรณ เศรษฐบุตร, ท่านผู้หญิงภรณี มหานนท์, ท่านผู้หญิงสุจิตคุณ สารสิน, ท่านผู้หญิงมณฑินี มงคลนาวิน, อาจารย์สุมิตรา พงศธร และ อาจารย์ทีนามารี ผลาดิกานนท์ ร่วมงาน ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนปัจจุบัน ทั้งหัวหน้าโรงเรียนและหัวหน้าสีบ้านทั้ง 4 สี (ฟ้า, แดง, เหลือง, เขียว) ร่วมกันมอบธงประจำโรงเรียนและธงสี ส่งต่อให้กับอดีตนายกสมาคมฯ และคณะกรรมการสมาคมฯ อาทิ นพพร ชีวานันท์, พรพรรณ พรประภา, สุดถนอม กรรณสูต, อรนุช ว่องปรีชา, ศรีชนก วัฒนศิริ, เพชรรินทร์ มีเดช และพิมพร ชีวานันท์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ "รุ่นสู่รุ่น" สะท้อนถึงสายใยความผูกพันที่ไม่มีวันสิ้นสุด
นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการออกร้าน "ช้อป-ชิม" ของเหล่าศิษย์เก่าอย่างคึกคัก พร้อมการแสดงทางศิลปะและดนตรีจากพี่น้องมาแตร์ฯ หลากรุ่น ที่สลับสับเปลี่ยนกันมาสร้างรอยยิ้มตลอดทั้งวัน