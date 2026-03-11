งานศิลปะเชิดชูอัตลักษณ์ท้องถิ่น โดยศิลปินหญิงชาวไทย

โรงแรมแอนดาซ วัน แบงค็อก สร้างสรรค์คอลเลกชันงานศิลปะ ตอกย้ำแนวคิดที่มุ่งถ่ายทอดวัฒนธรรมท้องถิ่น ด้วยมุมมองระดับสากล ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘The Glocal Witthayu’ ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณของถนนวิทยุ ถ่ายทอดเรื่องราวท้องถิ่นผ่านมุมมองร่วมสมัย ที่ยกระดับการแสดงออกทางวัฒนธรรม และเสน่ห์ท้องถิ่นสู่เวทีโลก ผ่าน 4 ผลงานที่รังสรรค์โดยศิลปินหญิงชาวไทย เชิญชวนให้ผู้มาเยือน ได้ดื่มด่ำไปกับเรื่องราวของถนนวิทยุผ่านงานศิลปะ สร้างประสบการณ์ที่สะท้อนวัฒนธรรมอย่างลึกซึ้ง ขณะเดียวกันก็เชื่อมโยงกับความสมัยใหม่อย่างกลมกลืน
พร้อมเชิญศิลปินหญิง อาทิ อ้อ สุทธิประภา จัดแสดงผลงาน “Origins Unfold” ที่ผลิตจากดินไทยใน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และ อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง โดยนำมาร้อยเชื่อมด้วยโครงสร้างแท่งสแตนเลส ผ่านเทคนิคที่ได้แรงบันดาลใจจากงานหัตถกรรมไทยแบบดั้งเดิม, พินรี สัณฑ์พิทักษ์ กับผลงาน “Pocket of Nature” ส่งต่อพลังผ่านศิลปะที่ผสมผสานรูปทรงเต้านม ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นผู้หญิงและแม่ และรูปทรงสถูปที่แทนถึงความมั่นคงและศักดิ์สิทธิ์, พิม สุทธิคำ กับผลงาน “Apocrypha Scripta” ชิ้นงานพอร์ซเลน 168 ชิ้น ซึ่งมีข้อความแกะสลักที่ได้แรงบันดาลใจจากถ้อยคำสิริมงคล และ “Blockwilt” โดย เพลินจันทร์ วิญญรัตน์ กับผลงานศิลปะสื่อผสมจากพรมทอมือ ที่ถูกทักทอขึ้นจากไหมพรมอัปไซเคิล ลูกปัด และเศษผ้า โดดเด่นด้วยลวดลายที่ทุกองค์ประกอบ ล้วนสะท้อนถึงแรงบันดาลใจที่ศิลปินได้รับมาจากย่านถนนวิทยุ