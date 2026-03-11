xs
“ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ” นำทีมเลี้ยง TEPCoT 3 รุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


ดร. อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ และกาญจน์ ทองใหญ่
ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ จัดงาน “TEPCoT Tri – Gen Connect 15 16 17” พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT (Top Executive Program in Commerce and Trade) รุ่นที่ 15, 16 และ 17 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ มหากิจศิริ เรสซิเดนซ์ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมหลักสูตรทั้ง 3 รุ่นกว่า 200 ท่านได้มาพบปะสังสรรค์แบบเป็นกันเอง โดยมีเหล่าสมาชิกร่วมงานคับคั่ง อาทิ ประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ, รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย, ภูมินทร์ หะรินสุต, รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, กาญจน์ ทองใหญ่, พรวิช ศิลาอ่อน, ร้อยตรีจักรา ยอดมณี, ถาวร เตชะไกรศรี, อัครรัฐ วรรณรัตน์, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, และอิสรีย์-อทิตา-ปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ

ผู้ร่วมงานต่างดื่มด่ำไปกับบทเพลงไพเราะจาก หนึ่ง ECT บางคนขนเพลงเด็ดมาโชว์ลูกคอ พร้อมลิ้มลองเมนูเด็ด Street Food เจ้าดังกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ

ประยุทธ มหากิจศิริ

พรวิช ศิลาอ่อน และดร. อุษณีย์

กัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ, ดร. พัชรี แซ่พุ้น, ณัฏฐิกา บุญวิภาส, ดนัย สรไกรกิติกูล, ลิลลี่ งามตระกูลพานิช, รัชนี แสนศิลป์ชัย และขันธ์พลร์ ซื่อภาคย์

กิตติคม ยั่งยืน, กัสมาพร ลิมปนพงศ์เทพ และนันตาพร ธนสินโสภณ

ถาวร เตชะไกรศรี, รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, ดร.อุษณีย์ และภูมินทร์ หะรินสุต

ดร.ปภาภรณ์ ชุณหชัชราชัย, ร.ต. จักรา ยอดมณี, ดร. ริรินดา ตังทัตสวัสดิ์, สุวรรณี ชนพันธ์นนท์, ปารณีย์ จันทรโรจน์วานิช และดร. ณฐา จันทนู

วรุณี เศรษฐีวรรณ, ปภาดา เธียรธาดาโชติ และกุลธิดา กิติธีระกุล

