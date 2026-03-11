“ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ” นำทีมเลี้ยง TEPCoT 3 รุ่น

ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ จัดงาน “TEPCoT Tri – Gen Connect 15 16 17” พบปะสังสรรค์ระหว่างผู้ร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ TEPCoT (Top Executive Program in Commerce and Trade) รุ่นที่ 15, 16 และ 17 ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ มหากิจศิริ เรสซิเดนซ์ ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้เพื่อนร่วมหลักสูตรทั้ง 3 รุ่นกว่า 200 ท่านได้มาพบปะสังสรรค์แบบเป็นกันเอง โดยมีเหล่าสมาชิกร่วมงานคับคั่ง อาทิ ประยุทธ-สุวิมล มหากิจศิริ, รศ.ดร. ธนวรรธน์ พลวิชัย, ภูมินทร์ หะรินสุต, รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, กาญจน์ ทองใหญ่, พรวิช ศิลาอ่อน, ร้อยตรีจักรา ยอดมณี, ถาวร เตชะไกรศรี, อัครรัฐ วรรณรัตน์, เฉลิมชัย มหากิจศิริ, และอิสรีย์-อทิตา-ปิยม์พัชรษ์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ
ผู้ร่วมงานต่างดื่มด่ำไปกับบทเพลงไพเราะจาก หนึ่ง ECT บางคนขนเพลงเด็ดมาโชว์ลูกคอ พร้อมลิ้มลองเมนูเด็ด Street Food เจ้าดังกันอย่างอิ่มอกอิ่มใจ