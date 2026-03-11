เปิดวาร์ป ทายาท Gen Z สุดหล่อ ของคนดัง

เติมความกระชุ่มกระชวยหัวใจสำหรับสาวๆ รวมถึงป้าๆ เมื่อได้เห็นทายาทคนดัง ที่บอกเลยว่ากำลังโตเป็นหนุ่มเนื้อแน่นเปรี๊ยะ กับสไตล์ของหนุ่ม Gen Z ที่มีความเป็นตัวของตัวเอง พ่วงด้วยความหล่อ และความสามารถที่ได้มาจาก DNA ของครอบครัว เรียกว่าแต่ละคนทั้งหล่อ ทั้งโปรไฟล์เริ่ด จนอยากจะเซฟเก็บไว้ในลิสต์หนุ่มที่มาแรงแน่ๆ!
คนแรกนี้ได้รับความเก่งและหน้าตาดี มาจากทั้งคุณพ่อและคุณแม่เต็มร้อย “เบรธ-ณนนท์ กิจโอธาน” ลูกชายคนเดียวของ “แคทลีน มาลีนนท์” และ “แมทธิว กิจโอธาน” โดยหนุ่มเบรธกำลังศึกษาอยู่ระดับมหาวิทยาลัย ที่สามารถสอบเข้าและเลือกเรียนในคณะที่ตัวเองสนใจได้สำเร็จ นอกจากนี้ ด้วยบุคลิกที่ดูเป็นหนุ่มและหุ่นแซ่บ ก็เริ่มมีผลงานถ่ายแบบแฟชั่นเล็กๆ น้อยๆ มาให้สาวๆ ได้กระชุ่มกระชวย
ต่อด้วยหนุ่มน้อยที่ได้รับแรงซัพพอร์ตอย่างดีจากครอบครัว "เจม-นันทวุฒิ ภิรมย์ภักดี" ทายาทตระกูลสิงห์ นักแข่งรถดาวรุ่งที่ชื่นชอบความเร็วและคว้าแชมป์โกคาร์ทมาหลายรายการตั้งแต่เด็ก และได้ก้าวเข้าสู่การแข่งขันระดับสากล เช่น Formula 4 (F4) ซึ่งมีคุณพ่อ "จ๊ะ-วรวุฒิ ภิรมย์ภักดี" และคุณแม่ “บิ๋ง-นันทมาลี ภิรมย์ภักดี” เป็นผู้ดูแลและสนับสนุน ควบคู่ไปกับการศึกษาเพราะวันหนึ่งอาจต้องกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัว
ส่วนคนนี้เป็นอีกหนึ่งทายาทตระกูลดังที่มีสาวๆ กรี๊ดเพียบ “กาย-ณัฐพนธ์ สหวัฒน์” ลูกชายคนที่ 2 ของ “กอล์ฟ-ภัทร” กับ “นีน่า-ณัฐนันท์ สหวัฒน์” นักธุรกิจค้าไม้ที่ใหญ่โตรายหนึ่งของเมืองไทยในนาม กลุ่มบริษัทวนชัย ทั้งยังเป็นหลานรักของเจ้าแม่แห่งคฤหาสน์สไตล์ยุโรปหลายร้อยไร่ อย่าง ปรารถนาวนาลัย ที่นครนายก ปัจจุบันหนุ่มกายเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)
ด้านหนุ่มตี๋ที่ได้ DNA ของพ่อและแม่มาเต็มๆ เป็นอีกหนึ่งทายาทคนดังที่กำลังฮอตสุดๆ และความสามารถเต็มเปี่ยม “โรเตอร์-ไพชยนต์ ทองเจือ” ลูกชายคนเล็กสุดเท่ของ “พีท ทองเจือ” เรียกว่าเดินตามรอยเท้าคุณพ่อมาแบบเป๊ะๆ ในเรื่องของความชอบในการแข่งรถ แต่งรถ แม้จะวัยเพียง 17 ปี แต่เคยคว้าแชมป์มาหลายสนาม ทั้งยังเคยเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ ประจำประเทศไทย ของแชฟฟ์เลอร์อีกด้วย
มาถึงหนุ่มสายแอดเวนเจอร์ “ฟินน์-นรุตม์ ทีปสุวรรณ” ลูกชายคนรองของ คุณพ่อ “ตั้น–ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ” กับคุณแม่ “อีฟ–ทยา ทีปสุวรรณ” นักการเมืองและนักการศึกษาคนดังของเมืองไทย ที่กำลังเป็นหนุ่มเต็มตัวในวัย 24 และเพิ่งเข้ามาช่วยงานคุณแม่ โดยประเดิมโปรเจกต์แรกกับงานมหกรรมคอนเสิร์ต Tomorrowland ถือเป็นการปล่อยพลังของหนุ่มไฟแรงได้ดี
สำหรับคนนี้แม้จะไม่ค่อยชอบออกโซเชียล แต่พอมาเห็น “จัสติน พลาดิศัย” ลูกชายคนเดียวของคุณแม่ “เอ๋-กัญญารัตน์ พลาดิศัย” กับคุณพ่อ “ฉัตรชัย พลาดิศัย” บอกเลยว่าหล่อสมกับที่คุณแม่โปรโมท แถมมีความสูงถึง 187 ซม. หลังจบการศึกษาระดับไฮสกูล จาก King Edward's School ประเทศอังกฤษ ขณะนี้กำลังศึกษาระดับมหาวิทยาลัยอยู่ที่อังกฤษ
อีกหนึ่งหนุ่ม Gen Z ทายาทนักร้องดัง “ฟินเนเกน สุโกศล แคลปป์” ลูกชายคนโตของ “น้อย วงพรู” ซึ่งนอกจากจะได้ความศิลปินแบบพ่อแล้ว น้องฟินก็ยังมีความสามารถหลายด้าน และยังเตรียมตัวเข้ามาสืบทอดกิจการโรงแรมของครอบครัว โดยปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาตรีที่ University of Melbourne ประเทศออสเตรเลีย
สุดท้ายที่ทายาทรุ่นใหม่ตระกูลจิราธิวัฒน์ “ฟรองซ์-อิทธิวัฒน์ จิราธิวัฒน์” ลูกชายคนรองของคุณพ่อ “ธีระเกียรติ” กับคุณแม่ “ภาณุมาศ จิราธิวัฒน์” หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารธุรกิจ เกียรตินิยมอันดับ 2 จาก Babson College ตอนนี้กำลังเตรียมเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงาน ก่อนที่จะกลับมาช่วยธุรกิจครอบครัว