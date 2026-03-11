4 สาวข้ามเพศทายาทคนดัง สวมบทนางแบบบุกโลกแฟชั่น

ท่ามกลางฤดูแฟชั่นวีกที่กำลังดำเนินไปในยุโรป โชว์ของแต่ละแบรนด์ต่างเชื้อเชิญนางแบบดัง ซูเปอร์โมเดลในตำนาน นางแบบกิตติมศักดิ์มากมาย มาสร้างสีสัน แต่ที่ได้รับความสนใจไม่น้อยคือ การได้นางแบบข้ามเพศ อย่าง “วิเวียน เจนนา วิลสัน” ลูก “อีลอน มัสก์” ที่มาเดินกับแบรนด์กุชชี่ ในงานมิลาน แฟชั่น วีก ที่เป็นไฮไลต์ข่าวให้ผู้คนจับตามอง ซึ่งเธอไม่ได้เป็นทายาทข้ามเพศคนแรกที่ได้เฉิดฉายแบบนี้ แต่ยังมีลูกคนดังอีกหลายคนที่กำลังโลดแล่นในวงการแฟชั่น
วิเวียนเริ่มสร้างชื่อให้หลายคนรู้จักมาพักใหญ่ ก่อนจะได้เซ็นสัญญากับเอเจนซีดังเมื่อปีที่แล้ว และได้เข้าร่วมเดินแบบในงานแฟชั่นวีกมาหลายงาน วิเวียนในวัย 22 ปี เป็นลูกคนแรกของอีลอน มัสก์ ที่เกิดกับจัสติน วิลสัน ภรรยาคนแรก แต่เดิมชื่อ “ซาเวียร์ อเล็กซานเดอร์ มัสก์” จนเมื่อเธออายุครบ 18 ปี ก็ได้ขอเปลี่ยนชื่อ พร้อมยื่นตัดขาดความสัมพันธ์กับพ่อ และประกาศเปลี่ยนเพศ จนทุกวันนี้วิเวียนนับเป็นหน้าใหม่มาแรงของวงการแฟชั่น
ถัดมาคือ “ไค ชไรเบอร์” ลูกสาวข้ามเพศวัย 17 ปีของดาราฮอลลีวู้ด “นาโอมิ วัตตส์ กับ ลิฟ ชไรเบอร์” ที่ตามรอยพ่อแม่เข้าวงการแต่เด็ก จากการเป็นนักพากย์เสียงคาแรกเตอร์ในเรื่อง เดอะ จังเกิล บุ๊ก ตั้งแต่วัยเพียง 7 ขวบ และในวัย16 ปี เธอได้ขึ้นรันเวย์เดินแบบให้วาเลนติโนในปารีสแฟชั่นวีกในปีที่แล้ว และเซ็นต์สัญญาเข้าสังกัดใหญ่ในเครือ IMG
ส่วนนักแสดงดังระดับตำนาน อย่าง “โรเบิร์ต เดอ นีโร” ก็มีลูกสาวข้ามเพศ “แอริน เดอ นีโร” วัย 30 ปี ที่ประกาศตัวอย่างเป็นทางการปีที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากคุณพ่อ และเธอเองได้รับฮอร์โมนเมื่อปลายปี 2567 ซึ่งเธอพยายามสร้างชื่อในวงการด้วยตัวเอง ทั้งในอาชีพนางแบบและการเป็นนักพากย์ โดยไม่อาศัยชื่อพ่อแต่อย่างใด
ปิดท้ายกันที่ “ซาย่า เวด” ลูกของนักบาสคนดัง “ดเวนย์ เวด” ที่มีชื่อเดิมว่า “ไซออน มาลาชี ไอรามิส เวด” เธอประกาศว่าเป็นหญิงข้ามเพศตั้งแต่วัย 13 จากนั้นก็เคลื่อนไหวเรื่องนี้มาตลอด ซึ่งเป็นแรงผลักดันคนสำคัญของชาว LGBTQIA+ และพยายามสร้างชื่อในวงการนางแบบ ด้วยวัย 18 ปี เธอมีผลงานถ่ายแบบรวมถึงขึ้นปกนิตยสารหัวใหญ่มาแล้ว