เซเลบสายแดนซ์ หลากลีลา โชว์สเต็บครั้งใดไฟลุก!?

ผู้ที่มีดนตรีในหัวใจ ชอบร้องเพลง ฟังเพลง และเต้นรำ บางคนถูกขนานนามว่า “ขาแดนซ์” บ้าง “เท้าไฟ” บ้าง ด้วยที่เป็นคนร่าเริง มีชีวิตชีวา ร่วมปาร์ตี้งานใด จะต้องเป็นผู้นำในการสร้างสีสันให้กับงาน ยิ่งถ้าได้แดนซ์กับดนตรีที่ชื่นชอบ เธอและเขาเหล่านั้นก็จะอวดพลังกันเต็มสตรีม ออกสเต็บกันได้อย่างไม่เหน็ดเหนื่อย วันนี้เรามาดูกันว่า มีเซเลบขาแดนซ์คนไหนบ้าง ที่สร้างความรื่นเริงให้กับงานปาร์ตี้ได้ทุกครั้ง?
เริ่มที่ตัวแม่ “อ๊าท-อารยา อินทรา” สไตลิสต์และดีไซเนอร์สาวเก่ง มากความสามารถ ปริญญาตรี เกียรตินิยมอันดับ 2 จากคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และแฟชั่นดีไซน์จากประเทศฝรั่งเศส ผ่านการทำงานกับแบรนด์ดังๆ มาแล้วมากมาย ทั้งยังเป็นอาจารย์สอนแฟชั่นในมหาวิทยาลัยอีกด้วย ในวงการแฟชั่นนับถือเธอเป็นครู และในแวดวงสังคมเธอก็สร้างสีสันให้ผู้ร่วมงาน หากเป็นปาร์ตี้กับเหล่าเพื่อนฝูง ออกสเต็บครั้งใด ออร่าแห่งความเซ็กซี่กระฉูด
ด้านเซเลบสาวแซ่บสุดเซ็กซี่ “แพร-วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา” ดีไซเนอร์ผู้มีไลฟ์สไตล์โดดเด่น มีความเป็นตัวเองสูง โชว์สเต็ปแดนซ์ครั้งใด แค่อวดลีลาโยกย้ายส่ายสะโพกเบาๆ ก็เซ็กซี่ฉ่ำมาก
ส่วนดอกเตอร์สาวสังคม “เมนี่-ดร. ภาดาภัสสรณ์ ภาดาพิลาสธานันทร์” สายบุญชอบช่วยเหลือสัตว์จร ชอบออกกำลังกายดูแลสุขภาพ แต่เมื่อได้ออกทริปเที่ยวเล่นกับเหล่าคนสนิท มีกิจกรรมอะไรเธอไม่พลาด มักร่วมสนุกเสมอ ส่วนการแดนซ์ เธอก็ชอบโยกย้ายเช่นกัน
มาถึง “จิ๊บ–ณัฏฐิกา ทรัพย์บุญเกิด” สาวเปรี้ยวคนใกล้ชิดของสาวผมสั้นสุดเก๋ “จ้อย–มาชิดา เตชะไพบูลย์” ผู้มีไลฟ์สไตล์ตรงกันสุดๆ เช่น ชอบท่องเที่ยว มักควงคู่ไปต่างประเทศกันอย่างสุดฉ่ำ แถมปีที่ผ่านมา สาวจิ๊บเธอจัดเต็มในลุคสุดว้าวเต้นโชว์เนื้อหนังในปาร์ตี้ครบรอบความสัมพันธ์แสนหวานของเธอกับสาวจ้อยได้อย่างเมามัน สร้างความตะลึงให้กับผู้ร่วมงาน กับลีลาที่เธอตั้งใจซ้อมมาเพื่อจะบอกว่า...10 ปีโลกต้องจำ!
ต่อที่ “มายด์-ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล” นักแสดงและพิธีกรสาวเก่ง ภริยาของ "พาย-สุนิษฐ์ สก็อต” ทายาทคนดังแห่งบ้านภิรมย์ภักดี ที่เพิ่งจัดพิธีวิวาห์กันไปในธีม Music Festival เมื่อช่วงปลายปี 2568 เพราะทั้งคู่ชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ ภายในงานจึงเต็มไปด้วยความสนุกสนานและแดนซ์กันกระจาย โดยเฉพาะ เจ้าสาวขาแดนซ์นั้นแดนซ์ไม่แผ่วสุดเหวี่ยงกันไปเลย
เซเลบสาวสายแดนซ์ตัวจริงเสียงจริง มีรางวัลมาการันตี “เอ๋-กัญญารัตน์ ผลาดิศัย” สาวสังคมคนดัง ซึ่งช่วงที่ลูกชายคนเดียวกำลังศึกษาอยู่ที่ต่างประเทศ เธอได้แว้บไปฝึกเต้นละติน และทำได้ดีถึงขั้นเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับชาติ จนคว้ารางวัลมาแล้วมากมาย และรางวัลสูงสุดคือ รองชนะเลิศอันดับที่ 1 การแข่งขันเต้นละตินชิงแชมป์ประเทศไทย แต่ด้วยความที่ต้องทำหน้าที่ภริยาของสามี และแม่ของลูก ขณะที่ ลูกกลับมาเมืองไทย ทำให้เธอต้องยุติบทบาทนักเต้นลง สำหรับเธอเรียกว่า “เท้าไฟ” เลยก็ว่าได้ นับเป็นประสบการณ์ที่สวยงามในชีวิตช่วงหนึ่ง
สำหรับคุณยายเท้าไฟตัวจริง “กลอเรีย มหาดำรงค์กุล” นักแสดงเก่าชาวไต้หวัน คุณแม่สายแซ่บของเซเลบสาวสวย “เกรซ มหาดำรงค์กุล” ผู้ที่ชื่นชอบการลีลาศ เต้นรำ ร้องเพลง สังสรรค์เพื่อนฝูง และออกกำลังกาย ปัจจุบันแม้จะถึงวัย 79 แล้ว ก็ยังคงเต้นรำได้อย่างพลิ้วไหว และดูแลสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยม
ปิดท้ายที่ เซเลบสายฮิปฮอป “ป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์” ทายาทรุ่น 3 ตระกูลจิราธิวัฒน์ บุตรชาย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กับอาภัสรา หงสกุล อดีตนางงามจักรวาล หลังหนุ่มป๊อกจบปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย Northeastern สหรัฐอเมริกา และปริญญาโทบริหารธุรกิจ จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาฯ เขาก็มาทำทั้งธุรกิจ เป็นนักร้อง แร็ปเปอร์ ยูทูบเบอร์ และนักแสดง โดยทำเพลงในนาม Mindset และตอนนี้ก็ยังคงทำเพลง และทำช่องยูทูบร่วมกับภริยา-มาร์กี้ ราศี กับลูกแฝดชายหญิง มีก้าและมีญ่า อย่างสนุกสนานหลายรายการ บางครั้ง ยังมีไปอัดคลิปวิดีโอเต้นเพลงใหม่ๆ ที่ต่างประเทศอีกด้วย