โปรไฟล์สุดเลิศ 3 ทายาทสาวสวย “เรซา ปาห์ลาวี” ผู้ไร้บัลลังก์แห่งอิหร่าน

หลังการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี 1979 ทำให้ราชวงศ์อิหร่านถูกริดรอนอำนาจ และเหล่าเชื้อพระวงศ์ต่างหนีตายลี้ภัยไปต่างแดน รวมถึง “ชาห์โมฮัมเหม็ด เรซา ปาห์ลาวี” และ “จักรพรรดินีฟาราห์ ปาห์ลาวี” ผู้ครองบัลลังก์ จนถึงทุกวันนี้ที่สมาชิกราชวงศ์อิหร่าน แตกกระจายอยู่ในหลายประเทศ
บุตรชายองค์โต “เรซา ปาห์ลาวี” ที่มีตำแหน่งมกุฎราชกุมาร เลือกประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเขากำลังฝึกเป็นนักบินรบอยู่ในขณะนั้น เป็นที่ลงหลักปักฐานสร้างครอบครัว โดยแต่งงานกับ ยัสมีน อมินี สาวชาวอิหร่านที่ครอบครัวอพยพมาอเมริกาหลังการปฏิวัติเช่นเดียวกัน และมีบุตรสาวด้วยกัน 3 คนคือ เจ้าหญิงนูร์ เจ้าหญิงอิมาน และเจ้าหญิงฟาราห์ ซึ่งพักอาศัยอยู่ในรัฐแมริแลนด์ ไม่ไกลจากวอชิงตัน ดีซี
ครอบครัวเรซา ปาห์ลาวี ใช้ชีวิตอย่างหรูหรามั่งคั่ง จากสมบัติที่บรรพบุรุษเก็บสั่งสมไว้ และเตรียมการเป็นอย่างดีก่อนเกิดการปฏิวัติ ซึ่งได้กระจายการลงทุนเชิงกลยุทธ์ กองทุน และอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ทั่วโลก คาดว่าน่าจะมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ ครอบครัวนี้ถูกมองเป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์อิหร่าน รวมไปถึงตัวเรซาเอง ก็มีการเคลื่อนไหวในหมู่ผู้จงรักกับราชวงศ์ และชาวอิหร่านที่หวลหาไลฟ์สไตล์และสังคมชาติแบบดั้งเดิม ส่วนลูกสาวทั้ง 3 ก็เคลื่อนไหวช่วยเหลือบิดาเต็มที่ ทั้งสนับสนุนให้ชาวอิหร่านต่อต้านรัฐบาล สนับสนุนแนวคิดการล้มล้างรัฐอิสลาม ปลุกกระแสราชวงศ์ และเรียกร้องให้โลกตะวันตกเข้าไปช่วยเหลือ
“เจ้าหญิงนูร์” พระธิดาองค์โตเกิดเมื่อปี 2535 เธอจบการศึกษาด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ ทำงานด้านไฟแนนซ์อยู่ที่นิวยอร์ก และออกมาเคลื่อนไหวในโลกโซเชียลอยู่เป็นประจำ โดยมีภาพจำเป็นสาวเก่ง เป็นภาพลักษณ์ของสตรีแห่งราชวงศ์ยุคใหม่ เวิร์กกิ้งวูแมนคนเก่ง ที่มีการออกเสียงถึงประเด็นสังคมต่างๆ โดยเฉพาะ ด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิสตรี จะเห็นเธอทำโปรเจกต์ ร่วมงานองค์กรระดับนานาชาติ ร่วมกับมารดา อดีตทนาย และเป็นนักรณรงค์ตัวยง พร้อม สมเด็จย่า “จักรพรรดินีฟาราห์ ปาห์ลาวี” ที่เคลื่อนไหวบนเวทีองค์กรระดับนานาชาติเช่นกัน
พระธิดาพระองค์รอง “เจ้าหญิงอิมาน” ที่แทบจะเป็นฝาแฝดกับพี่สาว และเกิดห่างกันเพียง 1 ปี เติบโตมาคู่กัน เรียนจบสาขาเดียวกัน โดยเธอจบด้านจิตวิทยาและการสื่อสาร แต่เป็นมหาวิทยาลัยมิชิแกน และเพิ่งเข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มนักธุรกิจไอทีเชื้อสายยิว “แบรดลีย์ เชอร์แมน” เมื่อปีที่ผ่านมา ที่กรุงปารีส
ส่วนพระธิดาองค์เล็ก “เจ้าหญิงฟาราห์” วัย 22 ปี ห่างจากพี่ๆ เป็นสิบปี จึงเหมือนมีแม่อีก 2 คนคอยดูแล ศึกษาด้านสื่อสารมวลชนและการตลาด จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ชื่อของเธอได้รับแรงบันดาลใจมาจากสมเด็จย่า “จักรพรรดินีฟาราห์ ปาห์ลาวี” แถมยังได้ความงามคมเข้มของสมเด็จย่า ความเลิศ ความล้ำหน้าแก่นเซี้ยวนำสมัยตามมาด้วย โดยสมเด็จย่าเป็นนักเรียนฝรั่งเศส ที่เปรี้ยวเลิศจนได้รับสมญาว่า เป็น เกรซ เคลลี่แห่งเปอร์เซีย ซึ่งเจ้าหญิงฟาราห์ ก็เปรียบเสมือนเจ้าหญิงยุคโมเดิร์นของอเมริกา ทรงใช้ชีวิตเหมือนสาวอเมริกัน สนุกสนานกับชีวิตนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยแบบจัดเต็ม ถ้าตามดูไลฟ์สไตล์ของเธอในโซเชียลมีเดีย จะเห็นเลยว่าไม่แตกต่างจากเด็กสาวไฮสกูล หรือมหาลัยที่เราเห็นในหนังฮอลลีวู้ดแต่อย่างใด
ทั้ง 3 พี่น้องแม้จะไม่ได้อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกัน แต่ยังคงสนิทสนมมีกิจกรรมร่วมกัน ทั้งนัดสังสรรค์ ท่องเที่ยวด้วยกัน และยังใกล้ชิดกับบิดามารดา เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวสไตล์ชาวตะวันออก ที่เคารพความอาวุโส และยังคงความสัมพันธ์เหนียวแน่น ตามคตินิยมสไตล์เปอร์เซียไว้ได้อย่างครบถ้วน