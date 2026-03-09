คนดังรักสุขภาพฉลองสาขาใหม่ Happening Townhall เพิ่มพลังความงาม

Happening Hair and Nail Spa จัดงานฉลองสาขาใหม่ Happening Townhall (สุขุมวิท 49) ภายใต้แนวคิด Urban Sanctuary ที่จะเพิ่มประสบการณ์การดูแลสุขภาพและความงามจากภายในสู่ภายนอก ด้วยพลังจากธรรมชาติและขั้นตอนที่พิถีพิถัน อันเป็นเอกลักษณ์ในแบบ Happening Hair and Nail Spa
Happening Townhall (สุขุมวิท 49) ได้ผสานแนวคิด Longevity และการดูแลสุขภาพความงาม ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่ใส่ใจในรายละเอียด โดยออกแบบบริการเพื่อผม ผิว เล็บ และขนตา ที่จะช่วยเพิ่มพลังแห่งความงาม ให้ผู้หญิงพร้อมสำหรับทุกการใช้ชีวิต นอกจากนั้น ยังได้นำเอาพลังจากธรรมชาติ อย่าง Himalayan Pink Salt มาเป็นส่วนสำคัญในการออกแบบพื้นที่บริการ เพื่อช่วยสร้างสมดุล ขจัดสารพิษ และการฟื้นบำรุง มอบประสบการณ์ ‘Beauty Heals’ ที่ยกระดับการดูแลความงามเชิงลึก โดยการนำสารสกัดธรรมชาติเข้ามาเป็นส่วนสำคัญ ในการสร้างประสบการณ์เพื่อการฟื้นฟูทั้งภายในและภายนอก ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า
สำหรับปีนี้ Happening Hair and Nail Spa ยังได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลผิว Happening Body Care ที่ได้คัดสรรสารสกัดจากธรรมชาติ อาทิ Lavender, Rosewood, Himalayan Pink salt และ Thai Sesame มามอบประสบการณ์การดูแลผิวและเล็บด้วยการบำรุงล้ำลึก และผ่อนคลายในแบบ Happening ให้ลูกค้าสามารถนำไปดูแลได้เองที่บ้าน
งานนี้เหล่าคนดังให้ความสนใจร่วมรับบริการ อาทิ อภินารา ศรีกาญจนา, พลอยพยัพ ศรีกาญจนา, ขนิษฐา ดรุณเนตร, อัชฌา เจริญรัศมีเกียรติ, มารี เบิร์นเนอร์, พิมพ์ทอง วชิราคม ฯลฯ