เปิดพื้นที่ทำงานถ่ายทอดมุมมอง ของ 4 ผู้นำหญิงไทยยุคใหม่

เมื่อผู้หญิงมีบทบาทในโลกธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ พร้อมรูปแบบการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว “โมเดิร์นฟอร์ม” (Modernform) จึงเปิดตัวแคมเปญ “The Way She Works” เนื่องในโอกาสวันสตรีสากล เพื่อชวนเปิดรับมุมมองความสำเร็จ ผ่านความสัมพันธ์ระหว่าง “พื้นที่ทำงาน” วิธีคิด และพลังการทำงานของ 4 ผู้นำหญิง 4 มุมมอง ชีวิตการทำงาน โดยรวบรวมเรื่องราวของ 4 ผู้นำหญิงไทย ที่มีวิธีการทำงาน และรูปแบบการใช้ชีวิตแตกต่างกัน
อย่าง “เอย-ภัทศา อัตตนนท์” ที่เชื่อว่า “ผู้นำที่ดี ต้องรักษาพลังของคนในทีม” Workspace จึงต้องเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเป็นตัวเองได้เต็มที่, “บุ๋ม-บุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์” เชื่อว่า “ธุรกิจที่มีหัวใจ จะเติบโตในหัวใจผู้คน” การลงมือทำจริง และเข้าใจคน คือหัวใจของทีมที่แข็งแรง, “พลอย-หฤษฎี ลีละยุวพันธ์” มองว่า “ดีไซน์พื้นที่คือการปลดล็อกศักยภาพของคน” Space ที่ดีต้องยืดหยุ่น และรองรับการทำงานหลายรูปแบบ และ “แพง-รยา วรรณภิญโญ” เธอเชื่อว่า “อย่าสร้างตามเทรนด์ ต้องสร้างในแบบของตัวเอง” พื้นที่ทำงานจึงต้องสะท้อนตัวตนและวัฒนธรรมของแบรนด์
แม้ทั้ง 4 คนจะมีมุมมองต่างกัน แต่ก็เห็นตรงกันว่า พื้นที่ที่อยู่ทุกวัน มีผลต่อพลัง ความคิด และความสำเร็จในการทำงาน โดยโมเดิร์นฟอร์มยังคงมุ่งพัฒนาแนวคิด และโซลูชันที่ช่วยยกระดับพื้นที่ทำงานขององค์กรไทยอย่างต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่า เมื่อพื้นที่สนับสนุนศักยภาพของผู้คนได้อย่างแท้จริง แรงบันดาลใจและความสำเร็จ ก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวัน พร้อมเปิดตัว “Steelcase Karman High Back” เก้าอี้ผู้บริหารยุคใหม่ ดีไซน์ทันสมัย ออกแบบมาเพื่อรองรับการทำงานที่ยาวนาน และเสริมประสบการณ์การนั่งทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ