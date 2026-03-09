สองหนุ่มสาวอวดเสน่ห์ผ้าลินินรับลมร้อน

ซีซี ดับเบิล โอ (CC DOUBLE O) แบรนด์แฟชั่นที่สะท้อนแนวคิด Casual Confidence ความเรียบง่ายที่สะท้อนความมั่นใจ กับทุกสไตล์ของคุณ ต้อนรับฤดูร้อนกับ “CC DOUBLE O Premium LINEN 2026 Collection” เผยเสน่ห์อันน่าหลงใหลของผ้าลินิน ที่ถูกยกเป็นคีย์ไอเทมประจำซีซั่นกับ "รอยยับตามธรรมชาติ" (The Art of Wrinkles) ที่เป็นสัญลักษณ์ของ Undone Elegance หรือความผ่อนคลายที่มีระดับ สะท้อนรสนิยมของผู้สวมใส่ กับคุณค่าของสัมผัสธรรมชาติ
คอลเลกชันนี้ได้ถ่ายทอดแฟชั่นไอเทมที่หลากหลาย ตอบโจทย์ทุกมิติของไลฟ์สไตล์ผ่านพาเลตต์สีโทนขาว น้ำตาล และสีเขียวมิ้นท์ ม่วงพาสเทล Key Trend จาก WGSN ที่มาแรงในปี 2026 พร้อมคนดัง เอม-สรรเพชญ์ คุณากร นักแสดงหนุ่มหล่อมากความสามารถที่มีสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ และ แตน-สาธิตา นันทศรีรัตน์ อินฟลูเอนเซอร์สายแฟชั่นเจ้าของเพจ Weartoworkstyle ที่มาแชร์ไอเดียคอมพลีตลุคด้วยลินิน ให้โดดเด่นในทุกสถานการณ์ ด้วยไอเทมจาก CC DOUBLE O Premium LINEN 2026 Collection
ไฮไลต์ไอเทมที่ห้ามพลาดสำหรับคอลเลกชันนี้คือ เสื้อเชิ้ตสำหรับผู้หญิงที่ผลิตจากลินิน 100% ซึ่งให้สัมผัสที่ละเอียดอ่อนและนุ่มนวลยิ่งขึ้นตามกาลเวลา มาพร้อมกับไลน์สินค้าที่ครบครัน อาทิ เสื้อท็อปดีไซน์เก๋ กางเกงขาสั้น กางเกงขายาวทรงปล่อย เดรสที่พลิ้วไหวตามจังหวะก้าวเดิน หรือจะเป็นแจ็กเกตลินินที่ช่วยเพิ่มเลเยอร์ให้ลุคดูมีมิติโดยไม่ทำให้รู้สึกอึดอัด และไอเทมสำหรับผู้ชาย คือ เสื้อเชิ้ตลินินแขนสั้นและแขนยาวที่เน้นทรงสวยแต่ให้ความรู้สึกสบายตัว มอบลุคที่ดูสะอาดตาและทันสมัยในเวลาเดียวกัน ทุกไอเทมมาพร้อมกับโทนสี Key Trend จาก WGSN ที่มาแรงในปี 2026 นอกจากเบาสบายแล้วจะมอบอารมณ์ความรู้สึกมีชีวิตชีวาไปกับฤดูร้อนนี้