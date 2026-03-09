การท่องเที่ยวมาเก๊าประจำประเทศไทย จัดพธี “วันเปิดคลังสมบัติเจ้าแม่กวนอิม” ประจำปี 2569 วันที่ 13 มี.ค. 69 เวลา 23.00 น. ถึง 14 มี.ค. 69 เวลา 20.00 น. ณ วัดกวนอิม มาเก๊า (Kun Iam Tong Temple) โดยมีผู้ศรัทธาจากมาเก๊าและหลากหลายประเทศร่วมพิธี รวมถึงผู้ศรัทธาชาวไทย ที่มี “หมอช้าง-ทศพร ศรีตุลา” นำคณะเดินทางไปร่วมอีกครั้ง
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า เตรียมจัดกิจกรรม “AXTRA GREEN THE NEXT GEN” โดยมี จูเนียร์ ปณชัย และมาร์ค จิรันธนิน ร่วมเปลี่ยนพลังความฟินให้เป็นพลังสีเขียว 20 มี.ค. 69 ณ โลตัส บางนา เพียงอัดคลิปวิดีโอสั้นแชร์โมเมนต์รักษ์โลกของตัวเองบน TikTok พร้อมกดใช้แผ่นเสียงเพลง “สุขทุกครั้ง” จากช่อง TikTok https://t.co/Q8pbj9mxxT ของ CP AXTRA และติดแฮชแท็ก #CPAXTRA #makroLotussxJuniorMark #AXTRAGreenTheNextGen #พลังฟินสร้างโลกสีเขียว #AXTRAGreenTogether ให้ครบ ตั้งค่าโพสต์เป็นสาธารณะ วันนี้-15 มี.ค. 69 เวลา 23.59 น.
วรรณวิมล อรดีดลเชษฐ์ ผอ.ฝ่ายการตลาด ศูนย์การค้าเมกาบางนา เปิดตัวงาน “MEGA PET DAY 2026 : SEE THE WORLD THROUGH MY PAWS” ชวนเหล่าคนรักสัตว์เลี้ยงร่วมกิจกรรมที่ผสานความสนุก ความรู้ และความผูกพันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงมากมาย อาทิ การสาธิต DOG AGILITY SHOW, การนวดผ่อนคลายสัตว์เลี้ยง, ฟิตเนสสำหรับสัตว์เลี้ยง และ PET TALK เป็นต้น ในวันที่ 14–15 มี.ค. 69 ณ เมกา พาร์ค ศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมงานฟรี! ลงทะเบียนผ่าน Link : https://lin.ee/hGAYNXu